Качинський: Росія підкуповує європейські еліти. Її щупальця йдуть дуже далеко

Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качиньський заявив, що рівень корупції у європейських елітах дуже високий.

Про це він сказав в ефірі польського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.

За його словами, російські щупальця простягаються дуже далеко, а європейські еліти різноманітно та високо корумповані Москвою.

"Всі дії, зокрема й проти Польщі, здійснювалися просто за гроші", - сказав Качиньський.

Він зазначив, що нібито існує прямо сформований план об'єднання Європи не як федерації, а як централізованої держави під керівництвом Німеччини.

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"Канцлер Шольц цього не приховує, він навіть говорить про це прямо. Це б означало втрату незалежності Польщі", - резюмував політик.