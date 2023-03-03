Качинський: Росія підкуповує європейські еліти. Її щупальця йдуть дуже далеко
Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качиньський заявив, що рівень корупції у європейських елітах дуже високий.
Про це він сказав в ефірі польського радіо, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Ліга.нет.
За його словами, російські щупальця простягаються дуже далеко, а європейські еліти різноманітно та високо корумповані Москвою.
"Всі дії, зокрема й проти Польщі, здійснювалися просто за гроші", - сказав Качиньський.
Він зазначив, що нібито існує прямо сформований план об'єднання Європи не як федерації, а як централізованої держави під керівництвом Німеччини.
"Канцлер Шольц цього не приховує, він навіть говорить про це прямо. Це б означало втрату незалежності Польщі", - резюмував політик.
Топ коментарі
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+12 Алексей Королевский #552373
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+10 Mod Dom
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Сенатор Обама приезжал в 2005г разоружать Украину - т.е. сразу после Майдана.
Угадайте, кто бы мог его об этом попросить?
В том же 2005 году хуьло приказал канцлеру Германии оставить свой пост и перейти на работу в Газпром - строить трубу в обход Украины, Северный поток-1. Т.е. опять сразу после Майдана.
Самый яркий пример розминирование Чонгара.
Курйозний випадок стався в 1935 році в Бельгії, коли в Брюссель з'їхались агенти з 8 країн, в тому числі із США, бо агент Улановський привіз "касу". Влаштували бордельєро в честь дня народження Улановського Прийшов місцевий дільничий і забрав усіх, а потім перевірили паспорти і спитали, а з якого приводу з скількох країн з'їхались. Когось вдарили брутально і всі признались. І пішли до тюрми. Улановський мав диппаспорт, відпустили. А вже в Москві зробили винуватими всю військову розвідку.
Відомий факт в історії коли сталін платив кошти особистому конфіденту президенту Чехословаччини Бенешу. Фінансував його втечу 1938 році і проживання в Лондоні. А для піпла придумали версію про "папери Бенеша" в 1937 році. А при льоні бровастому це вже поставили на поток. комуністи всіх країн радо їхали до Москви на єднання.
Щоб не плисти на підводному човні до Південної Америки.