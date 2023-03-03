Враг обстрелял Херсонщину, один человек погиб, двое ранены, - ОВА
Оккупанты атаковали Херсонщину. Из-за вражеских ударов есть погибший и раненые мирные жители.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр Херсонской ОВА.
Как отмечается, вблизи села Томарино Бериславского района россияне обстреляли тракториста. 33-летний пострадавший был доставлен в ближайшее медучреждение военными.
"Однако врачи не смогли ничего сделать, только констатировали смерть. Ранения, полученные из-за российских обстрелов, оказались слишком тяжелыми", - говорится в сообщении.
Также враг снова атаковал село Казацкое Каховского района. Два человека получили ранения, сейчас медики оказывают им необходимую помощь.
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