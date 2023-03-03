Украина вернула тела 17 погибших защитников
3 марта при содействии Минреинтеграции и Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести удалось вернуть родным тела 17 погибших защитников
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресслужбу Минреинтеграции.
"При содействии Офиса Уполномоченного по пропавшим без вести при Министерстве реинтеграции в сотрудничестве с силовыми структурами сегодня вернули домой 17 погибших защитников Украины", - говорится в сообщении.
Всего с начала полномасштабного вторжения РФ из ВОТ смогли вернуть 1426 защитников Украины родным для достойного захоронения.
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Diesel_Sasha
показать весь комментарий03.03.2023 13:19 Ответить Мне нравится 5 Ссылка
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