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Новости Война
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Минреинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зон активных боевых действий: Отказ родителей не допускается

діти,евакуація

Минреинтеграция инициирует проект постановления по защите детей, находящихся в зоне военных действий и вооруженных конфликтов.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.

"Постановлением предусмотрено разрешить ОВА по согласованию с органами военного командования и Коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют", - говорится в сообщении.

По данным Минреинтеграции, такие решения могут приниматься в отношении отдельных населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. В то же время, отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Бахмуте остаются менее 40 детей, - полиция

дети (6549) эвакуация (2093) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+14
Не зарано? Всього на всього рік минув...
Це треба було робити ще напередодні повномасштабного вторгнення, а не шатли запускати
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03.03.2023 11:05
+10
Правильно.А прокацапский родители пусть сидят и ждут свой рузьге мир. Кацапы их и ********.
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03.03.2023 11:04
+9
А кто не предупредил и не эвакуировал дома престарелых, дома малютки и интернаты из зон направлений ударов орды? Хотя ведь знали о вторжении загодя. Кто их бросил на произвол судьбы? Кто за это ответит?
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03.03.2023 11:11
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Правильно.А прокацапский родители пусть сидят и ждут свой рузьге мир. Кацапы их и ********.
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03.03.2023 11:04 Ответить
Не зарано? Всього на всього рік минув...
Це треба було робити ще напередодні повномасштабного вторгнення, а не шатли запускати
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03.03.2023 11:05 Ответить
То мало відбутися вже давно. Всих дітей зібрали і вивезли, а влада соплі жує
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03.03.2023 11:10 Ответить
Проблема в тому,що частина тих,хто сидить з дітьми у зоні бойових дій - прокацапські((( Сидять у підвалах і дивляться соловйова. Рішення правильне. Але ж шкода тих,хто його буде реалізовувати.
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03.03.2023 11:10 Ответить
Не мажьте всех одной краской. Там совсем разные есть.
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03.03.2023 11:15 Ответить
Це тобі сидячи в тилу можна так думати. Однак, коли немає грошей і куди їхати - інша мотивація. Коли є дах над головою, гуманітарка і консервація під діваном, це значно виглядає безпечніше, а ніж пустота і голод десь там у тилу.
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03.03.2023 12:06 Ответить
Это так. Людей пугает неизвестность. Только я всегда таким повторяю "Живые вы все вопросы как-торешите. Голова и руки есть - выживите. А мертвому вам это все-равно."
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03.03.2023 12:39 Ответить
Ні,там психологія така. Сидять і чекають чогось. Одні - руського міру,інші коли війна скінчиться. Це такий ступор у людей і небажання щось змінювати. А їхати є куди особливо зараз. За кордоном їх приймуть аж бігом. Румунія,Польща,Німеччина. Тому правильно,що будуть силою витягати. Діти не винні в тому,що батьки буксують. І тим паче втрачати з-за цього життя чи здоров'я.
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03.03.2023 17:33 Ответить
А кто не предупредил и не эвакуировал дома престарелых, дома малютки и интернаты из зон направлений ударов орды? Хотя ведь знали о вторжении загодя. Кто их бросил на произвол судьбы? Кто за это ответит?
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03.03.2023 11:11 Ответить
Никто.Разве что увольнение с работы по собственному желанию.
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03.03.2023 11:15 Ответить
Повністю підтримую.
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03.03.2023 11:25 Ответить
Давно пора.
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03.03.2023 11:41 Ответить
на який рік війни прийшли правильні думки? коли буде реалізація? кацапи давно крадуть дітей не запитуючи згоди батьків.
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03.03.2023 11:48 Ответить
Зелені пітори, де ви були 1 рік і 1 місяць тому? Чому не евакуювали дітей з прикордонних областей?
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03.03.2023 12:01 Ответить
Тут и были, гниды

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03.03.2023 12:42 Ответить
разминированные перешейки снятся по ночам?
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03.03.2023 12:03 Ответить
 
 