Минреинтеграции предлагает принудительно эвакуировать детей из зон активных боевых действий: Отказ родителей не допускается
Минреинтеграция инициирует проект постановления по защите детей, находящихся в зоне военных действий и вооруженных конфликтов.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Министерства.
"Постановлением предусмотрено разрешить ОВА по согласованию с органами военного командования и Коордштабом по вопросам проведения обязательной эвакуации принимать решение о проведении обязательной эвакуации принудительным способом детей с их родителями или лицами, которые их заменяют", - говорится в сообщении.
По данным Минреинтеграции, такие решения могут приниматься в отношении отдельных населенных пунктов, где ведутся активные боевые действия. В то же время, отказ родителей от обязательной эвакуации не допускается.
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+14 Mykola Trofimenko #544375
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+10 Alex Smith #322835
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Це треба було робити ще напередодні повномасштабного вторгнення, а не шатли запускати