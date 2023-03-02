В Бахмуте остаются менее 40 детей, - полиция

Сейчас в Бахмуте остается менее 40 детей, но правоохранители продолжают эвакуировать их из города.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"На Донетчине продолжается плановая эвакуация жителей из районов боевых действий. Полицейские отрабатывают Бахмутскую громаду, где ситуация наиболее острая. Мероприятия проходят в соответствии с решением комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой ОВА. Задача полиции - спасение всех детей. 40 маленьких украинцев. Также активно идет эвакуация из Северска, Часова Яра, Звановки", - говорится в сообщении.

По данным полиции, работают 8 эвакуационных групп, снабженных бронетранспортом.

"Дополнительно создана группа сопровождения в составе парамедиков и спецназовцев КОРДа. Мы проверяем все адреса, где могут находиться дети, а также подвальные и полуподвальные помещения, где люди могут прятаться от обстрелов", - рассказал начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко, руководящий мероприятиями. В эвакуации задействованы также группы ГСЧС, профильные службы областной военной администрации.

В Нацполиции отметили, что эвакуация детей происходит исключительно в рамках закона вместе с родителями или одним из них. Полиция прилагает большие усилия, чтобы убедить взрослых в необходимости обезопасить малышей, и имеет результаты: многие семьи соглашаются уехать. Только за последние 2 недели полицейские вывезли более 70 детей из Бахмута, Северска, Часова Яра и Звановки. Некоторые семьи уезжают с волонтерами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Россияне депортировали более 16 тыс. украинских детей, удалось вернуть 307, - генпрокурор Костин