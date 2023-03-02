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В Бахмуте остаются менее 40 детей, - полиция

бахмут

Сейчас в Бахмуте остается менее 40 детей, но правоохранители продолжают эвакуировать их из города.

Об этом сообщили в Департаменте коммуникации Нацполиции Донецкой области, передает Цензор.НЕТ.

"На Донетчине продолжается плановая эвакуация жителей из районов боевых действий. Полицейские отрабатывают Бахмутскую громаду, где ситуация наиболее острая. Мероприятия проходят в соответствии с решением комиссии техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций Донецкой ОВА. Задача полиции - спасение всех детей. 40 маленьких украинцев. Также активно идет эвакуация из Северска, Часова Яра, Звановки", - говорится в сообщении.

По данным полиции, работают 8 эвакуационных групп, снабженных бронетранспортом.

"Дополнительно создана группа сопровождения в составе парамедиков и спецназовцев КОРДа. Мы проверяем все адреса, где могут находиться дети, а также подвальные и полуподвальные помещения, где люди могут прятаться от обстрелов", - рассказал начальник полиции Донецкой области Руслан Осипенко, руководящий мероприятиями. В эвакуации задействованы также группы ГСЧС, профильные службы областной военной администрации.

В Нацполиции отметили, что эвакуация детей происходит исключительно в рамках закона вместе с родителями или одним из них. Полиция прилагает большие усилия, чтобы убедить взрослых в необходимости обезопасить малышей, и имеет результаты: многие семьи соглашаются уехать. Только за последние 2 недели полицейские вывезли более 70 детей из Бахмута, Северска, Часова Яра и Звановки. Некоторые семьи уезжают с волонтерами.

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дети (6549) Нацполиция (16546) Бахмут (1604)


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ватные родители ждут асвабадителей
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02.03.2023 17:27 Ответить
Как такое может быть? Ни один из тех, кто остался в Бахмуте, не пройдет психиатрический тест на вменяемость, будут либо небольшие отклонения, либо очень серьезные. Психические нездоровый (в том числе и временно от стресса и тревоги) человек себе не хозяин, ему необходима помощь извне. Всех забрать принудительно, использовать наручники и просто физическую силу. Потом сами через месяц поблагодарят, что за них сделали этот поступок. А зеленые обязаны каждому беженцу дать 12 талонов на полную уплату арендного жилья, еды, лекарств, одежды и других необходимых веществ. Минимум на год. Если надо, то у себя дома депутаты в своих особнячках могут приютить по 2-3 семьи беженцев с детьми.
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02.03.2023 17:27 Ответить
а у кого сейчас нет психических отклонений.
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02.03.2023 17:28 Ответить
Кацапов родители ждут. Так пусть сидят. Вот таких переселенцев точно не надо,ракеты только наводят. Лугандоны херовы. Детей жаль,но что с них выростет с ватонутыми родителями...
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02.03.2023 17:31 Ответить
Ждуни ядські..Батьків позбавити батьківських прав.Діти не винні.
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02.03.2023 17:53 Ответить
Діти, старі і хворі мають бути евакуйовані в обов'язковому порядку. Це питання відповідальності держави і влади.... хоча про яку відповідальність влади може йти мова у нашому випадку?
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02.03.2023 18:21 Ответить
Ждуны-не ждуны,но люди реально боятся ехать в неизвестность..На 2тыс переселенческих-не много нашикуешь..Жить в спортзалах месяцами-не многие хотят..Не имеют возможности вывезти нехитрый скарб,который всю жизнь собирали.Жизнь поместить в одну сумку-поставьте себя на их место.Много мародеров в городе,действия которых никто не пресекает...в том числе и наши военные далеко не бесгрешны(это для тех,кто живет в своем мире и думает что мародерят лишь кацапы) Увы,это далеко не так...Незаконно заселяются в жилье,вскрывая квартиры.Доходит даже до абсурда,когда дед вышел из дома часа на три,а по приходу обнаружил военных,посылающих его нах... и угрожающих.Такие вот дела.Но одно дело,когда дома разбиты и идут боевые действия в жилом секторе,другое дело,еще с осени вскрывать квартиры-гаражи-частные дома и брать все оттуда,что тебе заблагорассудится.Это как называется???Меня всегда интересовал вопрос-знает ли Сырский и Залужный о таком положении дел??? Потому и сидят,не живя,а существуя,думая что могут сохранить имущество и это-действительно уже психическое отклонение..Не здоровая вещь,не говоря уже о детях..
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02.03.2023 18:29 Ответить
 
 