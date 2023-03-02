У Бахмуті залишаються менше 40 дітей, - поліція

Наразі у Бахмуті залишається менше ніж 40 дітей, але правоохоронці продовжують евакуйовувати їх з міста.

Про це повідомили у Департаменті комунікації Нацполіції Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

"На Донеччині триває планова евакуація мешканців з районів бойових дій. Наразі поліцейські відпрацьовують Бахмутську громаду, де ситуація найгостріша. Заходи відбуваються відповідно до рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької ОВА. Завдання поліції – порятунок всіх дітей. Зокрема в Бахмуті залишилося менше 40 маленьких українців. Також активно йде евакуація з Сіверська, Часового Яру, Званівки", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, працюють 8 евакуаційних груп, які забезпечені бронетранспортом.

"Додатково створено групу супроводження у складі парамедиків та спецпризначенців КОРДу. Ми перевіряємо всі адреси, де можуть перебувати діти, а також підвальні та полупідвальні приміщення, де люди можуть ховатися від обстрілів", - розповів начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко, який керує заходами. В евакуації задіяно також групи ДСНС, профільні служби обласної військової адміністрації.

У Нацполіції зазначили, що евакуація дітей відбувається виключно в рамках закону – разом із батьками або одним з них. Поліція докладає великих зусиль, щоб переконати дорослих в необхідності убезпечити малечу, і має результати: багато сімей погоджуються виїхати. Тільки за останні 2 тижні поліцейські вивезли понад 70 дітей з Бахмута, Сіверська, Часового Яру та Званівки. Деякі родини виїжджають з волонтерами.

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