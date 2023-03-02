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У Бахмуті залишаються менше 40 дітей, - поліція

бахмут

Наразі у Бахмуті залишається менше ніж 40 дітей, але правоохоронці продовжують евакуйовувати їх з міста.

Про це повідомили у Департаменті комунікації Нацполіції Донеччини, передає Цензор.НЕТ.

"На Донеччині триває планова евакуація мешканців з районів бойових дій. Наразі поліцейські відпрацьовують Бахмутську громаду, де ситуація найгостріша. Заходи відбуваються відповідно до рішення комісії техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Донецької ОВА. Завдання поліції – порятунок всіх дітей. Зокрема в Бахмуті залишилося менше 40 маленьких українців. Також активно йде евакуація з Сіверська, Часового Яру, Званівки", - йдеться в повідомленні.

За даними поліції, працюють 8 евакуаційних груп, які забезпечені бронетранспортом.

"Додатково створено групу супроводження у складі парамедиків та спецпризначенців КОРДу. Ми перевіряємо всі адреси, де можуть перебувати діти, а також підвальні та полупідвальні приміщення, де люди можуть ховатися від обстрілів", - розповів начальник поліції Донецької області Руслан Осипенко, який керує заходами. В евакуації задіяно також групи ДСНС, профільні служби обласної військової адміністрації.

У Нацполіції зазначили, що евакуація дітей відбувається виключно в рамках закону – разом із батьками або одним з них. Поліція докладає великих зусиль, щоб переконати дорослих в необхідності убезпечити малечу, і має результати: багато сімей погоджуються виїхати. Тільки за останні 2 тижні поліцейські вивезли понад 70 дітей з Бахмута, Сіверська, Часового Яру та Званівки. Деякі родини виїжджають з волонтерами.

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діти (5130) Нацполіція (15261) Бахмут (1562)


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ватные родители ждут асвабадителей
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02.03.2023 17:27 Відповісти
Как такое может быть? Ни один из тех, кто остался в Бахмуте, не пройдет психиатрический тест на вменяемость, будут либо небольшие отклонения, либо очень серьезные. Психические нездоровый (в том числе и временно от стресса и тревоги) человек себе не хозяин, ему необходима помощь извне. Всех забрать принудительно, использовать наручники и просто физическую силу. Потом сами через месяц поблагодарят, что за них сделали этот поступок. А зеленые обязаны каждому беженцу дать 12 талонов на полную уплату арендного жилья, еды, лекарств, одежды и других необходимых веществ. Минимум на год. Если надо, то у себя дома депутаты в своих особнячках могут приютить по 2-3 семьи беженцев с детьми.
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02.03.2023 17:27 Відповісти
а у кого сейчас нет психических отклонений.
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02.03.2023 17:28 Відповісти
Кацапов родители ждут. Так пусть сидят. Вот таких переселенцев точно не надо,ракеты только наводят. Лугандоны херовы. Детей жаль,но что с них выростет с ватонутыми родителями...
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02.03.2023 17:31 Відповісти
Ждуни ядські..Батьків позбавити батьківських прав.Діти не винні.
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02.03.2023 17:53 Відповісти
Діти, старі і хворі мають бути евакуйовані в обов'язковому порядку. Це питання відповідальності держави і влади.... хоча про яку відповідальність влади може йти мова у нашому випадку?
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02.03.2023 18:21 Відповісти
Ждуны-не ждуны,но люди реально боятся ехать в неизвестность..На 2тыс переселенческих-не много нашикуешь..Жить в спортзалах месяцами-не многие хотят..Не имеют возможности вывезти нехитрый скарб,который всю жизнь собирали.Жизнь поместить в одну сумку-поставьте себя на их место.Много мародеров в городе,действия которых никто не пресекает...в том числе и наши военные далеко не бесгрешны(это для тех,кто живет в своем мире и думает что мародерят лишь кацапы) Увы,это далеко не так...Незаконно заселяются в жилье,вскрывая квартиры.Доходит даже до абсурда,когда дед вышел из дома часа на три,а по приходу обнаружил военных,посылающих его нах... и угрожающих.Такие вот дела.Но одно дело,когда дома разбиты и идут боевые действия в жилом секторе,другое дело,еще с осени вскрывать квартиры-гаражи-частные дома и брать все оттуда,что тебе заблагорассудится.Это как называется???Меня всегда интересовал вопрос-знает ли Сырский и Залужный о таком положении дел??? Потому и сидят,не живя,а существуя,думая что могут сохранить имущество и это-действительно уже психическое отклонение..Не здоровая вещь,не говоря уже о детях..
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02.03.2023 18:29 Відповісти
 
 