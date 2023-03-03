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Україна повернула тіла 17 полеглих захисників

загиблі

3 березня за сприяння Мінреінтеграції й Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти вдалося повернути рідним тіла 17 полеглих захисників

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Мінреінтеграції.

"За сприяння Офісу Уповноваженого зі зниклих безвісти при Міністерстві інтеграції у співпрацю з силовими структурами сьогодні повернула додому 17 загиблих захисників України", - йдеться в повідомленні. 

Загалом з початку повномасштабного вторгнення РФ з ТОТ змогли повернути 1426 захисників України рідним для гідного поховання.

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Автор: 

смерть (6776) військовослужбовці (4800) Міністерство реінтеграції (500)


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03.03.2023 13:19 Відповісти
 
 