Ворог обстріляв Херсонщину, одна людина загинула, двоє поранені, - ОВА

Окупанти атакували Херсонщину. Через ворожі удари є загиблий та поранені мирні жителі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр Херсонської ОВА.

Як зазначається, поблизу села Томарине Бериславського району росіяни обстріляли тракториста. 33-річного постраждалого доставили до найближчого медзакладу військові.

"Однак лікарі не змогли нічого зробити, лише констатували смерть. Поранення, отримані через російський обстріл, виявилися надто тяжкими", - йдеться у повідомленні.

Також ворог знову атакував село Козацьке Каховського району. Двоє осіб дістали поранення, нині медики надають їм необхідну допомогу.

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