Руководитель "Вагнера" Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте, - Центр национального сопротивления. ФОТО

Террорист Евгений Пригожин записал видео, где он якобы утверждает об окружении Бахмута. На самом деле видео записано в другом месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Судя по кадрам, которые есть на видео, главный вагнеровец находится в селе Парасковеевка, о захвате которого враг объявил 20 февраля", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, в Бахмут Пригожина не пускает его охрана. А обнародованное видео является частью дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства.

Читайте: Ночью россияне взорвали мост в Бахмуте, являющийся "жизненно важной артерией", - CNN

"Пригожин не впервые имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу. В январе он выдал фото из пещеры у Владимира за соляные шахты Соледара, а тогда продолжались бои", - напомнили в ЦНС.



