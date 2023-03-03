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Новости Агрессия России против Украины Война
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Руководитель "Вагнера" Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте, - Центр национального сопротивления. ФОТО

Террорист Евгений Пригожин записал видео, где он якобы утверждает об окружении Бахмута. На самом деле видео записано в другом месте.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Судя по кадрам, которые есть на видео, главный вагнеровец находится в селе Парасковеевка, о захвате которого враг объявил 20 февраля", - говорится в сообщении.

По данным ЦНС, в Бахмут Пригожина не пускает его охрана. А обнародованное видео является частью дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства.

Читайте: Ночью россияне взорвали мост в Бахмуте, являющийся "жизненно важной артерией", - CNN

"Пригожин не впервые имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу. В январе он выдал фото из пещеры у Владимира за соляные шахты Соледара, а тогда продолжались бои", - напомнили в ЦНС.

Руководитель Вагнера Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте, - Центр национального сопротивления 01
Руководитель Вагнера Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте, - Центр национального сопротивления 02

дезинформация (344) Бахмут (1604) Пригожин Евгений (399)


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Топ комментарии
+28
Студия "Мосфильм", Н.Михалков - "Утомлённый петух"
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03.03.2023 13:23
+9
.... коли сидіти на дивані - одинаково куди йти!!!!
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03.03.2023 14:18
+6
Кіношники як завжди обісрались, не видно ні одної зруйнованої будівлі. Лошари.
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03.03.2023 13:39
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Студия "Мосфильм", Н.Михалков - "Утомлённый петух"
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03.03.2023 13:23 Ответить
із міста Суми пишу. а ти херой мабуть з передової з Закарпаття, бо гонору забагато, як для звичайного бидла, на диванного чмошника в самий раз.
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03.03.2023 15:17 Ответить
Сумчанин ти мій любий, я то в Херсоні сиджу і знай, що після війни ти в мене синій будеш ходити за гавкотню свою, всім вояка вояка хріновий.
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08.03.2023 11:39 Ответить
ти шось перепутало, бидло. твій любимий точно не я. шукай десь поряд купу лайна, схожу на себе, херой
ps кінця війни чекати не треба, але краще сиди де сидиш, чмоня
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08.03.2023 12:05 Ответить
Він в тому відео лякає оточенням і пропонує ні не здатися а вивести війська. З чого виходить що оточити вони неспроможні. А згадка про старих та дітей чкі захищають місто це для внутрішньої московскої аудиторії яка спитає чому їм дали вийти. Виходить він бачить що відбувається вивід війск, нічого вдіяти не може і пробує примазатись щоб получилась перемога а не купа питань.
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03.03.2023 13:29 Ответить
Підор в шльомі...
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03.03.2023 13:31 Ответить
Да. Но задачу то выполнил.
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03.03.2023 13:35 Ответить
выполнил. обещал создать петушиную девизию, не было командира, а теперь есть, герой РУ404 генерал МОТОВНИКОВ, глав петух над петухами.
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03.03.2023 13:42 Ответить
Чикатило убил 53 человека. Он тоже "выполнил задачу"
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03.03.2023 13:45 Ответить
Так але всі терміни просрав. Тому і гавкав на генштаб, перекладав частину провини на МО. По всій видимості взяти місто до 24 лютого було завдання, під шумок цар міг зарядити маси победой, а так нічого не залишиломь як жалітись на загниваючий захід і кляту америку.
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03.03.2023 13:48 Ответить
Отличное выполнение задачи - почти за год взять районный населенный пункт, всрав 4 десятка тысяч русни. Наверное, выполненная задача того стоила.
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03.03.2023 13:51 Ответить
Московиты меряют победы квадратными километрами захваченных земель. Если землю захватили и удержали, значит всё оправданно. Сколько при этом сдохло холопов не имеет абсолютно никакого значения.
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03.03.2023 13:55 Ответить
Має значення, бо здохли самі боєздатні смертники, які в обмеженій кількості. А решта сотні тисяч чмобіків не хочуть вмирати за Ху#ла та олігархів і лише бунтують та тікають з полю бою
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03.03.2023 14:40 Ответить
Ще не виконав
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03.03.2023 14:41 Ответить
Кіношники як завжди обісрались, не видно ні одної зруйнованої будівлі. Лошари.
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03.03.2023 13:39 Ответить
Кацап то унікальна потвора. Воно бреше навіть коли мовчить, або спить.
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03.03.2023 13:42 Ответить
Бахмут серьезно укреплялся. Надеюсь, ВСУ успеют вывезти оружие и бк. Иначе это будет медийное поражение. Именно медийное, так как тактически потеря Бахмута грустное, но не решающее событие.
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03.03.2023 13:43 Ответить
Це може бути медійна перемога для москалів, но аж ніяк медійна поразка для українців.
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03.03.2023 13:51 Ответить
известному петуху пригожину не впервой имитировать оргазм
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03.03.2023 13:46 Ответить
Петушиные сказки.
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03.03.2023 13:46 Ответить
Мадяр с птахамы , вышел до нового места боевых дий .
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03.03.2023 13:49 Ответить
"вагнеренок: растішка - гавно!"
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03.03.2023 13:50 Ответить
https://t.me/Chornovil_official/12486 Підрозділу Мадяра надійшов наказ покинути Бахмут. Він про це й не тільки говорить у (цьому) зверненні на відео. Можливо, військам доведеться провести тактичний відхід і вирівняти лінію фронту. Чіткої інформації зараз бракує .
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03.03.2023 13:55 Ответить
Может сразу по линии Славянск - Константиновка поровнять?
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03.03.2023 14:04 Ответить
ГШ знає без підсказок де рівняти!
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03.03.2023 14:13 Ответить
По Днепру ! Вот там можно оборонятся бесконечно, на правом берегу.
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03.03.2023 15:02 Ответить
Кто скажет, почему оркам погода не мешает атаковать, а ВСУ даже оборонятся мешает? За полгода не освободили ни одного населённого пункта, ни одного села. Ждём, когда, может быть, через полгода, самолёты дадут?
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03.03.2023 14:14 Ответить
.... коли сидіти на дивані - одинаково куди йти!!!!
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03.03.2023 14:18 Ответить
тебе виднее... опыт - дело наживное?
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03.03.2023 15:00 Ответить
Я скажу, тому що москальня закидує мясом, зеками. А от там де пробує мобілвзованими там отримує бунт, хрестоматійний, як у Салтікова-Щедріна, станут на коліна і бунтують. Он тувинці побунтували їх відвели,а інші побачили що так можна і давай собі. Короче це лірика. А проза в тім що ЗСУ не може закидувати мясом, просуваються підари вишукуючи слабкі місця оборони своїми тушами. А тепер про довгострокову стратегію. В перспективі тактика піхотних атак програшна, вона забирає людскі ресурси в обмін на обмежені цілі. Зеки не безмежні, а з мобілізованими як бачим такий фокус не проходить. Тому ось увесь цей наступ напротязі зими, осені, і половини літа на Донбасі не можна вважати успішним для москалів. Ось наступ ЗСУ в Харківскій області це успішна операція, в Херсонській теж, там хос і не з першого разу і не так розгромно але цілі були досягнуті. Такі операції потребують ретельного планування і виконання, матеріальних ресурсів. Всі ці речі не з пустого місця беруться. Тому наступ який буде успішним можливий в квітні-травні не раніше. Надіюсь ти зрозумів.
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03.03.2023 14:49 Ответить
Очевидно ЗСУ обороняясь, собирают броню и обучают штурмбаты. Команда Залужного не видет смысла в постоянном давлении на всех участках огромного фронта, предпочитая накапливать силы на один сильный импульс на одном участке.
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03.03.2023 19:24 Ответить
Как бы Зеля не попытался устроить там Брестскую крепость!
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03.03.2023 14:17 Ответить
відходять! яка фортеця!?
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03.03.2023 14:19 Ответить
Поки що ми бачимо лише спецоперацію кремлівських ботів змусити нас здати Бахмут, яка триває більше місяця
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03.03.2023 14:48 Ответить
Ну , зєля ж теж імітував " бахмут" на якомусь заводі! Школа одна!
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03.03.2023 14:28 Ответить
Москальскі боти тужатся до усеру аж ануси навиворіт як у того облізлого петушари пригожопа.
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03.03.2023 14:37 Ответить
Сирьский у Бахмуті у той час, як Пригожин кукарека про його захоплення
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03.03.2023 14:53 Ответить
То зима не морозная, то весна дождливая, то член длинный, то рубашка короткая...
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03.03.2023 15:26 Ответить
Альфа петух выполз,своей отпетушенной армии ******* еще не хватает до пары
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03.03.2023 19:46 Ответить
НУ ТАК СКОЛЬКО ЗА ЕГО ШКУРУ ДАЮТ !!!???
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03.03.2023 21:05 Ответить
 
 