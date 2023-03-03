Руководитель "Вагнера" Пригожин имитирует пребывание в Бахмуте, - Центр национального сопротивления. ФОТО
Террорист Евгений Пригожин записал видео, где он якобы утверждает об окружении Бахмута. На самом деле видео записано в другом месте.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Судя по кадрам, которые есть на видео, главный вагнеровец находится в селе Парасковеевка, о захвате которого враг объявил 20 февраля", - говорится в сообщении.
По данным ЦНС, в Бахмут Пригожина не пускает его охрана. А обнародованное видео является частью дезинформационной кампании против населения Украины с целью распространения панических настроений и провоцирования высшего военного и политического руководства.
"Пригожин не впервые имитирует пребывание на передовой, на самом деле находясь в тылу. В январе он выдал фото из пещеры у Владимира за соляные шахты Соледара, а тогда продолжались бои", - напомнили в ЦНС.
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ps кінця війни чекати не треба, але краще сиди де сидиш, чмоня