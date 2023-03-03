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Керівник "Вагнера" Пригожин імітує перебування у Бахмуті, - Центр національного спротиву. ФОТО

Терорист Євген Пригожин записав відео, де він нібито стверджує про оточення Бахмуту. Насправді відео записано в іншому місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву. 

"Судячи з кадрів, які є на відео, головний вагнерівець перебуває у селі Парасковіївка, про захоплення якого ворог оголосив 20 лютого", - йдеться в повідомленні. 

За даними ЦНС, у Бахмут Пригожина не пускає його охорона. А оприлюднене відео є частиною дезінформаційної кампанії проти населення України з метою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва.

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"Пригожин не вперше імітує перебування на передовій, насправді перебуваючи в тилу. В січні він видав фото з печери у Володимірвки за соляні шахти Соледару, же тоді тривали бої", - нагадали в ЦНС. 

Керівник Вагнера Пригожин імітує перебування у Бахмуті, - Центр національного спротиву 01
Керівник Вагнера Пригожин імітує перебування у Бахмуті, - Центр національного спротиву 02

Автор: 

дезінформація (343) Бахмут (1562) Пригожин Євген (522)


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Топ коментарі
+28
Студия "Мосфильм", Н.Михалков - "Утомлённый петух"
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03.03.2023 13:23
+9
.... коли сидіти на дивані - одинаково куди йти!!!!
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03.03.2023 14:18
+6
Кіношники як завжди обісрались, не видно ні одної зруйнованої будівлі. Лошари.
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03.03.2023 13:39
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Студия "Мосфильм", Н.Михалков - "Утомлённый петух"
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03.03.2023 13:23 Відповісти
із міста Суми пишу. а ти херой мабуть з передової з Закарпаття, бо гонору забагато, як для звичайного бидла, на диванного чмошника в самий раз.
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03.03.2023 15:17 Відповісти
Сумчанин ти мій любий, я то в Херсоні сиджу і знай, що після війни ти в мене синій будеш ходити за гавкотню свою, всім вояка вояка хріновий.
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08.03.2023 11:39 Відповісти
ти шось перепутало, бидло. твій любимий точно не я. шукай десь поряд купу лайна, схожу на себе, херой
ps кінця війни чекати не треба, але краще сиди де сидиш, чмоня
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08.03.2023 12:05 Відповісти
Він в тому відео лякає оточенням і пропонує ні не здатися а вивести війська. З чого виходить що оточити вони неспроможні. А згадка про старих та дітей чкі захищають місто це для внутрішньої московскої аудиторії яка спитає чому їм дали вийти. Виходить він бачить що відбувається вивід війск, нічого вдіяти не може і пробує примазатись щоб получилась перемога а не купа питань.
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03.03.2023 13:29 Відповісти
Підор в шльомі...
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03.03.2023 13:31 Відповісти
Да. Но задачу то выполнил.
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03.03.2023 13:35 Відповісти
выполнил. обещал создать петушиную девизию, не было командира, а теперь есть, герой РУ404 генерал МОТОВНИКОВ, глав петух над петухами.
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03.03.2023 13:42 Відповісти
Чикатило убил 53 человека. Он тоже "выполнил задачу"
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03.03.2023 13:45 Відповісти
Так але всі терміни просрав. Тому і гавкав на генштаб, перекладав частину провини на МО. По всій видимості взяти місто до 24 лютого було завдання, під шумок цар міг зарядити маси победой, а так нічого не залишиломь як жалітись на загниваючий захід і кляту америку.
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03.03.2023 13:48 Відповісти
Отличное выполнение задачи - почти за год взять районный населенный пункт, всрав 4 десятка тысяч русни. Наверное, выполненная задача того стоила.
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03.03.2023 13:51 Відповісти
Московиты меряют победы квадратными километрами захваченных земель. Если землю захватили и удержали, значит всё оправданно. Сколько при этом сдохло холопов не имеет абсолютно никакого значения.
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03.03.2023 13:55 Відповісти
Має значення, бо здохли самі боєздатні смертники, які в обмеженій кількості. А решта сотні тисяч чмобіків не хочуть вмирати за Ху#ла та олігархів і лише бунтують та тікають з полю бою
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03.03.2023 14:40 Відповісти
Ще не виконав
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03.03.2023 14:41 Відповісти
Кіношники як завжди обісрались, не видно ні одної зруйнованої будівлі. Лошари.
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03.03.2023 13:39 Відповісти
Кацап то унікальна потвора. Воно бреше навіть коли мовчить, або спить.
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03.03.2023 13:42 Відповісти
Бахмут серьезно укреплялся. Надеюсь, ВСУ успеют вывезти оружие и бк. Иначе это будет медийное поражение. Именно медийное, так как тактически потеря Бахмута грустное, но не решающее событие.
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03.03.2023 13:43 Відповісти
Це може бути медійна перемога для москалів, но аж ніяк медійна поразка для українців.
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03.03.2023 13:51 Відповісти
известному петуху пригожину не впервой имитировать оргазм
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03.03.2023 13:46 Відповісти
Петушиные сказки.
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03.03.2023 13:46 Відповісти
Мадяр с птахамы , вышел до нового места боевых дий .
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03.03.2023 13:49 Відповісти
"вагнеренок: растішка - гавно!"
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03.03.2023 13:50 Відповісти
https://t.me/Chornovil_official/12486 Підрозділу Мадяра надійшов наказ покинути Бахмут. Він про це й не тільки говорить у (цьому) зверненні на відео. Можливо, військам доведеться провести тактичний відхід і вирівняти лінію фронту. Чіткої інформації зараз бракує .
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03.03.2023 13:55 Відповісти
Может сразу по линии Славянск - Константиновка поровнять?
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03.03.2023 14:04 Відповісти
ГШ знає без підсказок де рівняти!
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03.03.2023 14:13 Відповісти
По Днепру ! Вот там можно оборонятся бесконечно, на правом берегу.
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03.03.2023 15:02 Відповісти
Кто скажет, почему оркам погода не мешает атаковать, а ВСУ даже оборонятся мешает? За полгода не освободили ни одного населённого пункта, ни одного села. Ждём, когда, может быть, через полгода, самолёты дадут?
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03.03.2023 14:14 Відповісти
.... коли сидіти на дивані - одинаково куди йти!!!!
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03.03.2023 14:18 Відповісти
тебе виднее... опыт - дело наживное?
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03.03.2023 15:00 Відповісти
Я скажу, тому що москальня закидує мясом, зеками. А от там де пробує мобілвзованими там отримує бунт, хрестоматійний, як у Салтікова-Щедріна, станут на коліна і бунтують. Он тувинці побунтували їх відвели,а інші побачили що так можна і давай собі. Короче це лірика. А проза в тім що ЗСУ не може закидувати мясом, просуваються підари вишукуючи слабкі місця оборони своїми тушами. А тепер про довгострокову стратегію. В перспективі тактика піхотних атак програшна, вона забирає людскі ресурси в обмін на обмежені цілі. Зеки не безмежні, а з мобілізованими як бачим такий фокус не проходить. Тому ось увесь цей наступ напротязі зими, осені, і половини літа на Донбасі не можна вважати успішним для москалів. Ось наступ ЗСУ в Харківскій області це успішна операція, в Херсонській теж, там хос і не з першого разу і не так розгромно але цілі були досягнуті. Такі операції потребують ретельного планування і виконання, матеріальних ресурсів. Всі ці речі не з пустого місця беруться. Тому наступ який буде успішним можливий в квітні-травні не раніше. Надіюсь ти зрозумів.
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03.03.2023 14:49 Відповісти
Очевидно ЗСУ обороняясь, собирают броню и обучают штурмбаты. Команда Залужного не видет смысла в постоянном давлении на всех участках огромного фронта, предпочитая накапливать силы на один сильный импульс на одном участке.
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03.03.2023 19:24 Відповісти
Как бы Зеля не попытался устроить там Брестскую крепость!
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03.03.2023 14:17 Відповісти
відходять! яка фортеця!?
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03.03.2023 14:19 Відповісти
Поки що ми бачимо лише спецоперацію кремлівських ботів змусити нас здати Бахмут, яка триває більше місяця
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03.03.2023 14:48 Відповісти
Ну , зєля ж теж імітував " бахмут" на якомусь заводі! Школа одна!
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03.03.2023 14:28 Відповісти
Москальскі боти тужатся до усеру аж ануси навиворіт як у того облізлого петушари пригожопа.
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03.03.2023 14:37 Відповісти
Сирьский у Бахмуті у той час, як Пригожин кукарека про його захоплення
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03.03.2023 14:53 Відповісти
То зима не морозная, то весна дождливая, то член длинный, то рубашка короткая...
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03.03.2023 15:26 Відповісти
Альфа петух выполз,своей отпетушенной армии ******* еще не хватает до пары
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03.03.2023 19:46 Відповісти
НУ ТАК СКОЛЬКО ЗА ЕГО ШКУРУ ДАЮТ !!!???
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03.03.2023 21:05 Відповісти
 
 