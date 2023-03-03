Керівник "Вагнера" Пригожин імітує перебування у Бахмуті, - Центр національного спротиву. ФОТО

Терорист Євген Пригожин записав відео, де він нібито стверджує про оточення Бахмуту. Насправді відео записано в іншому місці.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Центр національного спротиву.

"Судячи з кадрів, які є на відео, головний вагнерівець перебуває у селі Парасковіївка, про захоплення якого ворог оголосив 20 лютого", - йдеться в повідомленні.

За даними ЦНС, у Бахмут Пригожина не пускає його охорона. А оприлюднене відео є частиною дезінформаційної кампанії проти населення України з метою поширення панічних настроїв та провокування вищого військового та політичного керівництва.

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"Пригожин не вперше імітує перебування на передовій, насправді перебуваючи в тилу. В січні він видав фото з печери у Володимірвки за соляні шахти Соледару, же тоді тривали бої", - нагадали в ЦНС.



