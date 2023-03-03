Ночью россияне взорвали мост в Бахмуте, являющийся "жизненно важной артерией", - CNN
Российские войска ночью взорвали мост, соединяющий Бахмут с соседним селом Хромово. Им пользовались и гражданские и украинские защитники.
Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.
Полиция города Константиновка надеется отремонтировать мост уже в ближайшие дни, добавив, что сооружение важно для эвакуации гражданского населения и перемещения грузов, таких как боеприпасы. Мост также является последним магистральным путем поставки из Бахмута в город Часов Яр.
В полиции добавили, что военные все еще имеют доступ к городу по грунтовым дорогам и полям.
Информацию о разрушенном городе также подтвердил спецназовец из Бахмута. По его словам, враг ударил по сооружению ракетой, оставив большую воронку.
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Banda 77
показать весь комментарий03.03.2023 18:42 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Дмитрий Selftravel
показать весь комментарий03.03.2023 19:43 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Олександр Вінничук #554218
показать весь комментарий04.03.2023 11:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
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Во-вторых, время для принятия ответных мер уже или на исходе или прошло и уже может быть поздно чтобы угрозу ликвидировать.
В-третьих, Запорожье и Харьков атаковать с артиллерии продвинувшись к ним поближе они могут и так. А после Бахмута идёт новый укреп-район Славянск-Краматорск. И там в обороне явно можно убивать больше врагов чем в окружённом Бахмуте без снабжения в городских боях. Неужели Мариуполь ничему не научил?