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Новости Агрессия России против Украины
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Ночью россияне взорвали мост в Бахмуте, являющийся "жизненно важной артерией", - CNN

бахмут

Российские войска ночью взорвали мост, соединяющий Бахмут с соседним селом Хромово. Им пользовались и гражданские и украинские защитники.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Полиция города Константиновка надеется отремонтировать мост уже в ближайшие дни, добавив, что сооружение важно для эвакуации гражданского населения и перемещения грузов, таких как боеприпасы. Мост также является последним магистральным путем поставки из Бахмута в город Часов Яр.

В полиции добавили, что военные все еще имеют доступ к городу по грунтовым дорогам и полям.

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Информацию о разрушенном городе также подтвердил спецназовец из Бахмута. По его словам, враг ударил по сооружению ракетой, оставив большую воронку.

Донецкая область (9910) CNN (117) Бахмут (1604)


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Топ комментарии
+27
Мда, фігово, треба виводить наших бійців поки не попали в котел
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03.03.2023 12:33
+24
Во-первых, какие другие способы? Волшебство? Нужна конкретика.
Во-вторых, время для принятия ответных мер уже или на исходе или прошло и уже может быть поздно чтобы угрозу ликвидировать.
В-третьих, Запорожье и Харьков атаковать с артиллерии продвинувшись к ним поближе они могут и так. А после Бахмута идёт новый укреп-район Славянск-Краматорск. И там в обороне явно можно убивать больше врагов чем в окружённом Бахмуте без снабжения в городских боях. Неужели Мариуполь ничему не научил?
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03.03.2023 13:15
+22
Альтернатива - попадание в котёл. И следующие города защищать будет особо некому. Тебе это так сложно понять?
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03.03.2023 13:03
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Ага - це точно кацапи... Ну нічого є прграма презєдента "велике крадівництво".. до захоплення Бахмута встигнуть гроші відмити.. олесю ілащук в арьєргард відправлять - вона вагнерів засмокче до смерті.. бо дуже кваліфікований амбассадор в болгарії, на відміну від корабельних сосен арахамії кононенка..
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03.03.2023 18:42 Ответить
Какой нахер мост???Нет на выезде с Бахмута на Часов Яр никакого моста.... Да и Хромово,это по факту не село,а окраина Бахмута...там нет никакого разграничения,местные все это знают.Какой то *********...перекат через камыши(слив со ставка) есть.Какой мост?? Что за бред???Пусть так и пишут--уходим,оставляем,сдаем очередной город...
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03.03.2023 19:43 Ответить
Треба сформувати спецпідрозділ з піздунов тіпа арістовича, а таких дуже багато серед зелених слуг і відправити під Бахмут в окопи. Саме завдяки цим убаюківателям були знецінені бойові можливості ворога і вони відволікали увагувід дійсних проблем у захисників Бахмута.
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04.03.2023 11:52 Ответить
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