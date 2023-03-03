Ночью россияне взорвали мост в Бахмуте, являющийся "жизненно важной артерией", - CNN

Российские войска ночью взорвали мост, соединяющий Бахмут с соседним селом Хромово. Им пользовались и гражданские и украинские защитники.

Об этом сообщает CNN, информирует Цензор.НЕТ.

Полиция города Константиновка надеется отремонтировать мост уже в ближайшие дни, добавив, что сооружение важно для эвакуации гражданского населения и перемещения грузов, таких как боеприпасы. Мост также является последним магистральным путем поставки из Бахмута в город Часов Яр.

В полиции добавили, что военные все еще имеют доступ к городу по грунтовым дорогам и полям.

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Информацию о разрушенном городе также подтвердил спецназовец из Бахмута. По его словам, враг ударил по сооружению ракетой, оставив большую воронку.