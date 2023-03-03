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Вночі росіяни підірвали міст у Бахмуті, який є "життєво важливою артерією", - CNN

бахмут

Російські війська вночі підірвали міст, який з’єднує Бахмут із сусіднім селом Хромове. Ним користувалися і цивільні, і українські захисники.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція міста Костянтинівка сподівається відремонтувати міст вже найближчими днями, додавши, що споруда є важливою для евакуації цивільного населення і переміщення вантажів, таких як боєприпаси. Міст також є останнім магістральним шляхом постачання з Бахмуту до міста Часів Яр.

В поліції додали, що військові все ще мають доступ до міста ґрунтовими дорогами та полями.

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Інформацію про зруйнований міст також підтвердив спецпризначенець з Бахмута. За його словами ворог вдарив по споруді ракетою, залишивши велику воронку.

Автор: 

Донецька область (8744) CNN (119) Бахмут (1562)


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Топ коментарі
+27
Мда, фігово, треба виводить наших бійців поки не попали в котел
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03.03.2023 12:33
+24
Во-первых, какие другие способы? Волшебство? Нужна конкретика.
Во-вторых, время для принятия ответных мер уже или на исходе или прошло и уже может быть поздно чтобы угрозу ликвидировать.
В-третьих, Запорожье и Харьков атаковать с артиллерии продвинувшись к ним поближе они могут и так. А после Бахмута идёт новый укреп-район Славянск-Краматорск. И там в обороне явно можно убивать больше врагов чем в окружённом Бахмуте без снабжения в городских боях. Неужели Мариуполь ничему не научил?
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03.03.2023 13:15
+22
Альтернатива - попадание в котёл. И следующие города защищать будет особо некому. Тебе это так сложно понять?
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03.03.2023 13:03
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Ага - це точно кацапи... Ну нічого є прграма презєдента "велике крадівництво".. до захоплення Бахмута встигнуть гроші відмити.. олесю ілащук в арьєргард відправлять - вона вагнерів засмокче до смерті.. бо дуже кваліфікований амбассадор в болгарії, на відміну від корабельних сосен арахамії кононенка..
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03.03.2023 18:42 Відповісти
Какой нахер мост???Нет на выезде с Бахмута на Часов Яр никакого моста.... Да и Хромово,это по факту не село,а окраина Бахмута...там нет никакого разграничения,местные все это знают.Какой то *********...перекат через камыши(слив со ставка) есть.Какой мост?? Что за бред???Пусть так и пишут--уходим,оставляем,сдаем очередной город...
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03.03.2023 19:43 Відповісти
Треба сформувати спецпідрозділ з піздунов тіпа арістовича, а таких дуже багато серед зелених слуг і відправити під Бахмут в окопи. Саме завдяки цим убаюківателям були знецінені бойові можливості ворога і вони відволікали увагувід дійсних проблем у захисників Бахмута.
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04.03.2023 11:52 Відповісти
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