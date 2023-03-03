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Вночі росіяни підірвали міст у Бахмуті, який є "життєво важливою артерією", - CNN
Російські війська вночі підірвали міст, який з’єднує Бахмут із сусіднім селом Хромове. Ним користувалися і цивільні, і українські захисники.
Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.
Поліція міста Костянтинівка сподівається відремонтувати міст вже найближчими днями, додавши, що споруда є важливою для евакуації цивільного населення і переміщення вантажів, таких як боєприпаси. Міст також є останнім магістральним шляхом постачання з Бахмуту до міста Часів Яр.
В поліції додали, що військові все ще мають доступ до міста ґрунтовими дорогами та полями.
Інформацію про зруйнований міст також підтвердив спецпризначенець з Бахмута. За його словами ворог вдарив по споруді ракетою, залишивши велику воронку.
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Banda 77
показати весь коментар03.03.2023 18:42 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Дмитрий Selftravel
показати весь коментар03.03.2023 19:43 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Олександр Вінничук #554218
показати весь коментар04.03.2023 11:52 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
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Во-вторых, время для принятия ответных мер уже или на исходе или прошло и уже может быть поздно чтобы угрозу ликвидировать.
В-третьих, Запорожье и Харьков атаковать с артиллерии продвинувшись к ним поближе они могут и так. А после Бахмута идёт новый укреп-район Славянск-Краматорск. И там в обороне явно можно убивать больше врагов чем в окружённом Бахмуте без снабжения в городских боях. Неужели Мариуполь ничему не научил?