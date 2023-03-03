Вночі росіяни підірвали міст у Бахмуті, який є "життєво важливою артерією", - CNN

Російські війська вночі підірвали міст, який з’єднує Бахмут із сусіднім селом Хромове. Ним користувалися і цивільні, і українські захисники.

Про це повідомляє CNN, інформує Цензор.НЕТ.

Поліція міста Костянтинівка сподівається відремонтувати міст вже найближчими днями, додавши, що споруда є важливою для евакуації цивільного населення і переміщення вантажів, таких як боєприпаси. Міст також є останнім магістральним шляхом постачання з Бахмуту до міста Часів Яр.

В поліції додали, що військові все ще мають доступ до міста ґрунтовими дорогами та полями.

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Інформацію про зруйнований міст також підтвердив спецпризначенець з Бахмута. За його словами ворог вдарив по споруді ракетою, залишивши велику воронку.