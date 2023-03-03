В российском Краснодаре раздался взрыв на территории летного училища. ВИДЕО+ФОТО
В российском Краснодаре сообщают о звуках взрывов.
Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие фото и видео публикуют в сети.
Взрыв раздался на территории летного училища.
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+28 YU ST
показать весь комментарий03.03.2023 13:31 Ссылка
+27 Виталий #548501
показать весь комментарий03.03.2023 13:34 Ссылка
+24 Прощай немытая раССея
показать весь комментарий03.03.2023 14:01 Ссылка
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Forwarded from https://t.me/bulbe_de_trones/4902 Бульба престоловъ
Самый жалкий нарратив насекомых: «атака на Брянскую область это жест отчаяния, агония Украины, бессильная злоба».
Украина выигрывает войну. Выигрывает разгромно, практически всухую. Никаких тысячных потерь ВСУ при обороне Бахмута нет - откуда вообще к противника могут взяться превосходящие потери в многомесячной обороне? Тувинские ****** искривили пространство и создали альтернативную реальность с альтернативной военной наукой?
Армия Украины многочисленнее, чем армия РФ, и пополняется современной техникой гораздо быстрее (ВС РФ вообще ей не пополняется). О какой агонии можешь идти речь, если РФ буквально умирает от рака и от тысячи порезов, а Украина обмазалась белком, стероидами и качается, набирая массу? У кого, блин, агония?
Или сюжет «это пиар-атака, у неё не было военной цели», наверное, самый опасный из всех.
У этой атаки была военная цель - снять очередной слой иллюзии неприкосновенности с РФ и послать сигнал всему миру, что с РФ так делать можно. И этот сигнал обязательно доходит до адресатов и возвращается только одним способом - тотальным истреблением. Ни одна великая держава в истории не теряла такого объёма покрова неприкосновенности как РФ за Украинскую войну.
Признаки крупного военного разгрома и существенных потерь может понять человек, даже не имеющий отношения к военному делу:
• Огромное количество уничтоженной техники в одном месте
• Резкие потери крупных территорий без достойного сопротивления
• Оставление противнику многочисленных трофеев
• Постоянные просьбы о переговорах
Много ли таких эпизодов было у ВСУ? Да, периодически появляются видео, где заПТУРили украинский танк или отработали по группе украинских солдат. *******. Какие-то потери они несут.
Но были ли хоть раз у Украины дюжины и дюжины остовов разбитой техники как ВДВ под Гостомелем, Харьков, колонна на Киев, Белогоровка, Чернобаевка или последний хит сезона - Угледар? Кадры, как целые цепочки БМП взрываются олна за другой, где танки мечутся как толпа баранов и поражаются ПТУР, как на сидящих в воронке несчастных солдат скидывают гранаты? Были ли у Украины дюжины и дюжины взорванных складов снарядов, располаг и штабов каждый месяц при помощи HIMARS, всё с жертвами кадровых и потерей матчасти, каждый месяц?
Кстати про Угледар. Ещё одна убогая методичка: «атака ВСУ на Брянскую область нужна, чтобы спровоцировать РФ на наступление и совершить контр-атаку».
РФ уже потеряла под Угледаром техники и людей в количествах, сопоставимых с походом на Киев - разумеется, с учётом пересыхания моря военных ресурсов РФ и превращения его в озеро, а затем и в болото. Если приплюсовать тысячные потери зэков и солдат удачи под Бахмутом, и утилизацию русских мобилизованных, НМ ЛДНР на соседних участках, чтобы купить еврею Пригожину и тувинскому МО возможность штурмов на своих - Украина уже может контр-наступать. ВС РФ уже понесли чудовищные потери - на взятии деревни.
ВСУ осталось только сформировать танковые корпуса и артиллерийские дивизии, насыщенные западной техникой и как следует подготовленными солдатами, и русские поймут цену месячных штурмов Угледара и Бахмута, цену Мурадова и Ахмедова, цену Шойгу и Пригожина, цену Минска и Стамбула, поймут, что военкрысы, вафлены, эдды и гнидовки им врали - когда фронт отзовётся тысячами криков агонии мобилизованных, а гигантские территории будут потеряны.
ми ж розумiємо, що Кубань в рассєє-паРашi лише тимчасово...))