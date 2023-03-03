В российском Краснодаре раздался взрыв на территории летного училища. ВИДЕО+ФОТО

В российском Краснодаре сообщают о звуках взрывов.

Как сообщает Цензор.НЕТ, соответствующие фото и видео публикуют в сети.

Взрыв раздался на территории летного училища.

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