Около 10 тыс. российских военных обратились для сдачи в плен. ИНСТРУКЦИЯ

В единый центр приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен "Хочу жить" обратились уже 9836 человек из России и временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что сайт "Хочу жить" за шесть месяцев посетили более 14 млн человек. 84% из них – с территории России. Это при том, что Роскомнадзор регулярно пытается заблокировать доступ к сайту.

Кроме российских военных, на горячую линию обращаются родственники и близкие. Часто мобилизованные россияне, прибывшие в состав оккупационной армии в Украину, не имеют доступа к интернету или связи.

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