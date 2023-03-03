Около 10 тыс. российских военных обратились для сдачи в плен. ИНСТРУКЦИЯ
В единый центр приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен "Хочу жить" обратились уже 9836 человек из России и временно оккупированных территорий Украины.
Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.
Там отметили, что сайт "Хочу жить" за шесть месяцев посетили более 14 млн человек. 84% из них – с территории России. Это при том, что Роскомнадзор регулярно пытается заблокировать доступ к сайту.
Кроме российских военных, на горячую линию обращаются родственники и близкие. Часто мобилизованные россияне, прибывшие в состав оккупационной армии в Украину, не имеют доступа к интернету или связи.
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+9 Марина Нечаева #553345
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Три дивизии, как не крути....
І утримувати полонений шлак за їхній кошт, а не за кошт українців та наших союзників.
"За рік повномасштабної війни Україна конфіскувала активи лише трьох російських олігархів - Володимира Євтушенкова, Олега Дерипаски та Михайла Шелкова - хоча законодавчий механізм стягнення майна підсанкційних громадян РФ в дохід держави був запроваджений ще в травні 2022 року.
Відтоді Україна наклала санкції на сотні росіян, серед яких найбільші російські олігархи та бізнесмени, такі як Аркадій Ротенберг, Олександр Бабаков, Михайло Фрідман, але їхній бізнес та майно в Україні досі не конфіскували."
з української землі , або здавайтеся 😠