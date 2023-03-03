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Новости Война
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Около 10 тыс. российских военных обратились для сдачи в плен. ИНСТРУКЦИЯ

полонені,росіяни

В единый центр приема обращений военнослужащих РФ по сдаче в плен "Хочу жить" обратились уже 9836 человек из России и временно оккупированных территорий Украины.

Об этом сообщили в Координационном штабе по вопросам обращения с военнопленными, передает Цензор.НЕТ.

Там отметили, что сайт "Хочу жить" за шесть месяцев посетили более 14 млн человек. 84% из них – с территории России. Это при том, что Роскомнадзор регулярно пытается заблокировать доступ к сайту.

Кроме российских военных, на горячую линию обращаются родственники и близкие. Часто мобилизованные россияне, прибывшие в состав оккупационной армии в Украину, не имеют доступа к интернету или связи.

Читайте: Украина тратит на содержание одного российского пленника около 10 тыс. грн в месяц, - Минюст

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Около 10 тыс. российских военных обратились для сдачи в плен 06

армия РФ (19592) плен (2627) пленные (2169)


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Топ комментарии
+9
Щоб весь кацапстан поліз у полон родинами, селамі, містами здаватись??
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03.03.2023 15:08
+5
потрібно ще і на кацапській продублювати
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03.03.2023 15:02
+5
А не зажирно кацапоістот годують?!
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03.03.2023 15:05
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потрібно ще і на кацапській продублювати
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03.03.2023 15:02 Ответить
Щоб весь кацапстан поліз у полон родинами, селамі, містами здаватись??
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03.03.2023 15:08 Ответить
Ні! Хай вчать українську.
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03.03.2023 19:57 Ответить
А кампооооот??????? на обед
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03.03.2023 15:04 Ответить
Облізуть! Їм ще платять за легкі роботи...капееееець..а годують..очуїти..ми їх не випремо потім! Всі будуть притулок просити
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03.03.2023 15:07 Ответить
який узвар, фуфирік бояри! )
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03.03.2023 15:08 Ответить
А не зажирно кацапоістот годують?!
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03.03.2023 15:05 Ответить
Дешевле их содержать, чем от них отстреливаться !
Три дивизии, как не крути....
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03.03.2023 15:10 Ответить
Дешевше на копальні, а не курорт влаштовувати!! Їм червоний хрест з бібліотеками, а вони нашім Ооенівку!
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03.03.2023 15:21 Ответить
Єрмак із Зеленським мають негайно конфіскувати майно рашистських олігархів в Україні не на словах, а на ділі.
І утримувати полонений шлак за їхній кошт, а не за кошт українців та наших союзників.

"За рік повномасштабної війни Україна конфіскувала активи лише трьох російських олігархів - Володимира Євтушенкова, Олега Дерипаски та Михайла Шелкова - хоча законодавчий механізм стягнення майна підсанкційних громадян РФ в дохід держави був запроваджений ще в травні 2022 року.
Відтоді Україна наклала санкції на сотні росіян, серед яких найбільші російські олігархи та бізнесмени, такі як Аркадій Ротенберг, Олександр Бабаков, Михайло Фрідман, але їхній бізнес та майно в Україні досі не конфіскували."
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03.03.2023 15:11 Ответить
..эти пленные с щурфичами ещё и в следующую зеРаду пролезут.., бо вумный нарид - достойный конкурент аквариумной рыбке
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03.03.2023 15:11 Ответить
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03.03.2023 15:13 Ответить
Плен - это жизнь и борщ...
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03.03.2023 15:19 Ответить
Если принять все 10тыс., то это 100млн. грн. на содержание ежемесячно.
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03.03.2023 16:16 Ответить
за все платит кто? союзники. А уж они толк знают выяснить, куда потрачены их деньги
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03.03.2023 22:07 Ответить
Звернулися 10 000, я скільки здалися? Бо нещодавно посадовці наші заявляли, що на жаль, полонених ворогів у нас менше, ніж наших військових у них.
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03.03.2023 15:24 Ответить
Все ще попереду. Незабаром контрнаступ - ото буде. Це 10 000 чмобіків по одному з кожного взводу, а решта вже не звертається, а лише розпитує у обізнаних товаришів як здатися у полон. І як побачать Леопарди, то охоче масово застосують свої знання
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03.03.2023 15:32 Ответить
Журналіст Сергій Лойко провів кілька днів в таборі для полонених орків: https://news.obozrevatel.com/society/orki-nakonets-sbrosili-chelovecheskoe-obliche-i-predstali-vo-vsej-krase.htm густо замешанное отребье, человеческий мусор, лузеры без полезной специальности (кроме разве "вор-думушник" и "алкаш с бакалеи"), плебс в чистом виде, дистиллированные люмпены, питательная среда, движущая сила и опора путинского быдо-режима, объявившего в XXI веке войну всему светлому, доброму, умному и человечному.
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03.03.2023 15:34 Ответить
Москальня , звертаюся до вас , якщо хочете жити , то або тікайте
з української землі , або здавайтеся 😠
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03.03.2023 15:34 Ответить
Коли тратити 10000грн в місяць на рашинського полоненного то скоро вся раша здастся в полон.
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03.03.2023 15:51 Ответить
Цікаво, скільки простих українських пенсіонерів після сплати комуналки та при щоденному зростанні цін на все можуть дозволити собі таке щоденне меню, як зазначено вище?
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03.03.2023 15:57 Ответить
да, все это на русском языке надо продублировать
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03.03.2023 22:11 Ответить
 
 