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Новини Війна
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Майже 10 тис. російських військових звернулися для здачі в полон. ІНСТРУКЦІЯ

полонені,росіяни

До єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон "Хочу жить" звернулись вже 9836 осіб з Росії та тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що сайт "Хочу жить" за шість місяців відвідали понад 14 млн осіб. 84% з них - з території Росії. Це при тому, що Роскомнагляд регулярно намагається заблокувати доступ до сайту.

Окрім російських військових, на гарячу лінію звертаються їхні родичі та близькі. Часто мобілізовані росіяни, які прибули в складі окупаційної армії в Україну, не мають доступу до інтернету або зв’язку.

Також читайте: Україна витрачає на утримання одного російського полоненого близько 10 тис. грн на місяць, - Мін’юст

Майже 10 тис. російських військових звернулися для здачі в полон 01
Майже 10 тис. російських військових звернулися для здачі в полон 02
Майже 10 тис. російських військових звернулися для здачі в полон 03
Майже 10 тис. російських військових звернулися для здачі в полон 04
Майже 10 тис. російських військових звернулися для здачі в полон 05
Майже 10 тис. російських військових звернулися для здачі в полон 06

Автор: 

армія рф (17743) полон (1579) полонені (2293)


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Топ коментарі
+9
Щоб весь кацапстан поліз у полон родинами, селамі, містами здаватись??
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03.03.2023 15:08
+5
потрібно ще і на кацапській продублювати
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03.03.2023 15:02
+5
А не зажирно кацапоістот годують?!
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03.03.2023 15:05
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потрібно ще і на кацапській продублювати
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03.03.2023 15:02 Відповісти
Щоб весь кацапстан поліз у полон родинами, селамі, містами здаватись??
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03.03.2023 15:08 Відповісти
Ні! Хай вчать українську.
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03.03.2023 19:57 Відповісти
А кампооооот??????? на обед
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03.03.2023 15:04 Відповісти
Облізуть! Їм ще платять за легкі роботи...капееееець..а годують..очуїти..ми їх не випремо потім! Всі будуть притулок просити
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03.03.2023 15:07 Відповісти
який узвар, фуфирік бояри! )
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03.03.2023 15:08 Відповісти
А не зажирно кацапоістот годують?!
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03.03.2023 15:05 Відповісти
Дешевле их содержать, чем от них отстреливаться !
Три дивизии, как не крути....
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03.03.2023 15:10 Відповісти
Дешевше на копальні, а не курорт влаштовувати!! Їм червоний хрест з бібліотеками, а вони нашім Ооенівку!
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03.03.2023 15:21 Відповісти
Єрмак із Зеленським мають негайно конфіскувати майно рашистських олігархів в Україні не на словах, а на ділі.
І утримувати полонений шлак за їхній кошт, а не за кошт українців та наших союзників.

"За рік повномасштабної війни Україна конфіскувала активи лише трьох російських олігархів - Володимира Євтушенкова, Олега Дерипаски та Михайла Шелкова - хоча законодавчий механізм стягнення майна підсанкційних громадян РФ в дохід держави був запроваджений ще в травні 2022 року.
Відтоді Україна наклала санкції на сотні росіян, серед яких найбільші російські олігархи та бізнесмени, такі як Аркадій Ротенберг, Олександр Бабаков, Михайло Фрідман, але їхній бізнес та майно в Україні досі не конфіскували."
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03.03.2023 15:11 Відповісти
..эти пленные с щурфичами ещё и в следующую зеРаду пролезут.., бо вумный нарид - достойный конкурент аквариумной рыбке
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03.03.2023 15:11 Відповісти
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03.03.2023 15:13 Відповісти
Плен - это жизнь и борщ...
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03.03.2023 15:19 Відповісти
Если принять все 10тыс., то это 100млн. грн. на содержание ежемесячно.
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03.03.2023 16:16 Відповісти
за все платит кто? союзники. А уж они толк знают выяснить, куда потрачены их деньги
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03.03.2023 22:07 Відповісти
Звернулися 10 000, я скільки здалися? Бо нещодавно посадовці наші заявляли, що на жаль, полонених ворогів у нас менше, ніж наших військових у них.
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03.03.2023 15:24 Відповісти
Все ще попереду. Незабаром контрнаступ - ото буде. Це 10 000 чмобіків по одному з кожного взводу, а решта вже не звертається, а лише розпитує у обізнаних товаришів як здатися у полон. І як побачать Леопарди, то охоче масово застосують свої знання
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03.03.2023 15:32 Відповісти
Журналіст Сергій Лойко провів кілька днів в таборі для полонених орків: https://news.obozrevatel.com/society/orki-nakonets-sbrosili-chelovecheskoe-obliche-i-predstali-vo-vsej-krase.htm густо замешанное отребье, человеческий мусор, лузеры без полезной специальности (кроме разве "вор-думушник" и "алкаш с бакалеи"), плебс в чистом виде, дистиллированные люмпены, питательная среда, движущая сила и опора путинского быдо-режима, объявившего в XXI веке войну всему светлому, доброму, умному и человечному.
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03.03.2023 15:34 Відповісти
Москальня , звертаюся до вас , якщо хочете жити , то або тікайте
з української землі , або здавайтеся 😠
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03.03.2023 15:34 Відповісти
Коли тратити 10000грн в місяць на рашинського полоненного то скоро вся раша здастся в полон.
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03.03.2023 15:51 Відповісти
Цікаво, скільки простих українських пенсіонерів після сплати комуналки та при щоденному зростанні цін на все можуть дозволити собі таке щоденне меню, як зазначено вище?
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03.03.2023 15:57 Відповісти
да, все это на русском языке надо продублировать
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03.03.2023 22:11 Відповісти
 
 