Майже 10 тис. російських військових звернулися для здачі в полон. ІНСТРУКЦІЯ
До єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон "Хочу жить" звернулись вже 9836 осіб з Росії та тимчасово окупованих територій України.
Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.
Там зазначили, що сайт "Хочу жить" за шість місяців відвідали понад 14 млн осіб. 84% з них - з території Росії. Це при тому, що Роскомнагляд регулярно намагається заблокувати доступ до сайту.
Окрім російських військових, на гарячу лінію звертаються їхні родичі та близькі. Часто мобілізовані росіяни, які прибули в складі окупаційної армії в Україну, не мають доступу до інтернету або зв’язку.
Топ коментарі
+9 Марина Нечаева #553345
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+5 Luk Viktor
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+5 123456asdfghjkl 123456asdfghjkl
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Три дивизии, как не крути....
І утримувати полонений шлак за їхній кошт, а не за кошт українців та наших союзників.
"За рік повномасштабної війни Україна конфіскувала активи лише трьох російських олігархів - Володимира Євтушенкова, Олега Дерипаски та Михайла Шелкова - хоча законодавчий механізм стягнення майна підсанкційних громадян РФ в дохід держави був запроваджений ще в травні 2022 року.
Відтоді Україна наклала санкції на сотні росіян, серед яких найбільші російські олігархи та бізнесмени, такі як Аркадій Ротенберг, Олександр Бабаков, Михайло Фрідман, але їхній бізнес та майно в Україні досі не конфіскували."
з української землі , або здавайтеся 😠