Майже 10 тис. російських військових звернулися для здачі в полон. ІНСТРУКЦІЯ

До єдиного центру прийому звернень військовослужбовців РФ щодо здачі в полон "Хочу жить" звернулись вже 9836 осіб з Росії та тимчасово окупованих територій України.

Про це повідомили в Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими, інформує Цензор.НЕТ.

Там зазначили, що сайт "Хочу жить" за шість місяців відвідали понад 14 млн осіб. 84% з них - з території Росії. Це при тому, що Роскомнагляд регулярно намагається заблокувати доступ до сайту.

Окрім російських військових, на гарячу лінію звертаються їхні родичі та близькі. Часто мобілізовані росіяни, які прибули в складі окупаційної армії в Україну, не мають доступу до інтернету або зв’язку.

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