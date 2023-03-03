Зеленский и Левитс подписали общую декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины

Латвия поддерживает Украину на пути интеграции с Евросоюзом и НАТО.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

"Мы подписали с Эгилсом Левитсом совместную декларацию, подтверждающую поддержку Латвией полноправной европейской и евроатлантической интеграции Украины.

Только с Украиной в своем составе Европейский проект станет действительно совершенным. Только с Украиной в своем составе НАТО станет действительно крепким защитником народов Европы и всех наших общих ценностей", - подчеркнул глава государства.

Зеленский поблагодарил Левитса и весь латвийский народ за поддержку Украины на пути интеграции с Евросоюзом и НАТО.

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