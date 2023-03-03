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Зеленський та Левітс підписали спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України

зеленський,левітс,моравецький

Латвія підтримує Україну на шляху інтеграції з Євросоюзом і НАТО.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підписали з Егілсом Левітсом спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Лише з Україною у своєму складі Європейський проект стане дійсно довершеним. Лише з Україною у своєму складі НАТО стане дійсно міцним захисником народів Європи та всіх наших спільних цінностей", - наголосив глава держави.

Зеленський подякував Левітсу та усьому латвійському народу за підтримку України на шляху інтеграції з Євросоюзом і НАТО.

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Автор: 

Зеленський Володимир (24250) Латвія (1360) НАТО (6512) членство в НАТО (1736) членство в ЄС (1290) Євросоюз (13632) Левітс Егілс (40)


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