Зеленський та Левітс підписали спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України

Латвія підтримує Україну на шляху інтеграції з Євросоюзом і НАТО.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Ми підписали з Егілсом Левітсом спільну декларацію, яка засвідчує підтримку Латвією повноправної європейської та євроатлантичної інтеграції України.



Лише з Україною у своєму складі Європейський проект стане дійсно довершеним. Лише з Україною у своєму складі НАТО стане дійсно міцним захисником народів Європи та всіх наших спільних цінностей", - наголосив глава держави.

Зеленський подякував Левітсу та усьому латвійському народу за підтримку України на шляху інтеграції з Євросоюзом і НАТО.

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