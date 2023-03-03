Шмыгаль ожидает назначения руководителя НАБУ на следующей неделе

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что правительство сможет назначить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на следующей неделе.

Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции по результатам работы правительства в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Международная комиссия в ближайшие дни завершит рассмотрение кандидатов о добродетели и профессионализме. И мы, хочу верить, на следующей неделе будем иметь возможность назначить руководителя НАБУ", - сказал Шмигаль.

Как отмечалось, Комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ 4 марта определит трех финалистов отбора.

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