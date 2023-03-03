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Шмыгаль ожидает назначения руководителя НАБУ на следующей неделе

конкурс,набу

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассчитывает, что правительство сможет назначить директора Национального антикоррупционного бюро Украины (НАБУ) на следующей неделе.

Об этом он заявил на ежегодной пресс-конференции по результатам работы правительства в пятницу в Киеве, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Международная комиссия в ближайшие дни завершит рассмотрение кандидатов о добродетели и профессионализме. И мы, хочу верить, на следующей неделе будем иметь возможность назначить руководителя НАБУ", - сказал Шмигаль.

Как отмечалось, Комиссия по проведению конкурса на должность директора НАБУ 4 марта определит трех финалистов отбора.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс НАБУ: 11 кандидатов на пост директора успешно прошли собеседования на добродетель

НАБУ (4230) Кабмин (14033) назначение (2179) Шмыгаль Денис (2721)


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А Андрюху спитали?
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03.03.2023 15:16 Ответить
Что мешало выбрать его раньше ?
Кто-то слышал негодование Шмыгаля из-за саботажа назначения руководителя НАБУ ?
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03.03.2023 15:22 Ответить
рашист татаров вже давно підмахлював карти, аби потрібне тєло сілоту крісло голови НАБУ
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03.03.2023 15:25 Ответить
Головне, аби не кишеньковий фунт обрався..
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03.03.2023 15:31 Ответить
Очікує чи очкує??
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03.03.2023 17:34 Ответить
 
 