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Шмигаль очікує на призначення керівника НАБУ наступного тижня

конкурс,набу

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що уряд зможе призначити директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) наступного тижня.

Про це він заявив на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду в п'ятницю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Міжнародна комісія найближчими днями завершить розгляд кандидатів щодо доброчесності та професіоналізму. І ми, хочу вірити, наступного тижня матимемо можливість призначити керівника НАБУ", - сказав Шмигаль 

Як зазначалося, Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ 4 березня визначить трьох фіналістів відбору.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Конкурс НАБУ: 11 кандидатів на пост директора успішно пройшли співбесіди на доброчесність

Автор: 

НАБУ (5087) Кабмін (14141) призначення (2295) Шмигаль Денис (4633)


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А Андрюху спитали?
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03.03.2023 15:16 Відповісти
Что мешало выбрать его раньше ?
Кто-то слышал негодование Шмыгаля из-за саботажа назначения руководителя НАБУ ?
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03.03.2023 15:22 Відповісти
рашист татаров вже давно підмахлював карти, аби потрібне тєло сілоту крісло голови НАБУ
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03.03.2023 15:25 Відповісти
Головне, аби не кишеньковий фунт обрався..
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03.03.2023 15:31 Відповісти
Очікує чи очкує??
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03.03.2023 17:34 Відповісти
 
 