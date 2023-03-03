Шмигаль очікує на призначення керівника НАБУ наступного тижня
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль розраховує, що уряд зможе призначити директора Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) наступного тижня.
Про це він заявив на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду в п'ятницю в Києві, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Міжнародна комісія найближчими днями завершить розгляд кандидатів щодо доброчесності та професіоналізму. І ми, хочу вірити, наступного тижня матимемо можливість призначити керівника НАБУ", - сказав Шмигаль
Як зазначалося, Комісія з проведення конкурсу на посаду директора НАБУ 4 березня визначить трьох фіналістів відбору.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Кто-то слышал негодование Шмыгаля из-за саботажа назначения руководителя НАБУ ?