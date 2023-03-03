Иран - соучастник преступлений и будет нести ответственность вместе с РФ, - Шмыгаль
Иран является соучастником совершаемых российской стороной преступлений и должен понести с РФ солидарную ответственность.
Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил на ежегодной пресс-конференции по результатам работы правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".
"Иран сегодня - соучастник преступлений из-за того, что предоставляет свое оружие, средства уничтожения гражданской инфраструктуры и убийства мирных людей иранскими дронами", - сказал Шмыгаль.
Премьер заявил, что власти уверены, что "Иран будет нести ответственность солидарно с Российской Федерацией, с военным руководством, при создании военного трибунала".
"Политическую ответственность также – за те убийства, которые были совершены с помощью иранского оружия", – добавил Шмыгаль.
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А воно ж (зе) точно не допомагало захопити південь, Київ, в око путіну не зазирало!
......назовите мне хотя бы один мировой прецедент, когда государство продававшее оружие конфликтующим сторонам несло ответственность?.....
.....народ что ли успокаивает?......или Иран пугает?.....
ні, зелені піdари, я не прискіпуюся, я просто хочу, аби, ви, тупі ****** зелені потвори, пояснили вашу логіку...