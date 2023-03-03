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Новости Война
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Иран - соучастник преступлений и будет нести ответственность вместе с РФ, - Шмыгаль

дрон,іран

Иран является соучастником совершаемых российской стороной преступлений и должен понести с РФ солидарную ответственность.

Об этом премьер-министр Украины Денис Шмигаль заявил на ежегодной пресс-конференции по результатам работы правительства, информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Интерфакс-Украина".

"Иран сегодня - соучастник преступлений из-за того, что предоставляет свое оружие, средства уничтожения гражданской инфраструктуры и убийства мирных людей иранскими дронами", - сказал Шмыгаль.

Премьер заявил, что власти уверены, что "Иран будет нести ответственность солидарно с Российской Федерацией, с военным руководством, при создании военного трибунала".

"Политическую ответственность также – за те убийства, которые были совершены с помощью иранского оружия", – добавил Шмыгаль.

Читайте: Шмыгаль ожидает назначения руководителя НАБУ на следующей неделе

Иран (1823) россия (96057) Шмыгаль Денис (2721)


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за сбитый самолёт иран много ответил?
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03.03.2023 15:43 Ответить
про уссатого таргана теж не забуваємо
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03.03.2023 15:44 Ответить
Хвилююсь за шмигаля, раптом про зе щось ляпне!
А воно ж (зе) точно не допомагало захопити південь, Київ, в око путіну не зазирало!
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03.03.2023 15:51 Ответить
Ще б тих, хто своєю злочинною недбалістю провалив підготовку до відбиття вторгнення. На Іран та кацапів все повісити не вдасться.
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03.03.2023 15:52 Ответить
.....вроде образованный с виду человек, а несёт иногда такую пургу.......
......назовите мне хотя бы один мировой прецедент, когда государство продававшее оружие конфликтующим сторонам несло ответственность?.....
.....народ что ли успокаивает?......или Иран пугает?.....
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03.03.2023 15:58 Ответить
тобто ми вже розірвали з ними дипвідносини? так? чи все ж ні? чи я щось пропустив, їbучий шмигалю? а якщо не розірвали із "співучасником злочинів", то може він не співучасник? чи як?
ні, зелені піdари, я не прискіпуюся, я просто хочу, аби, ви, тупі ****** зелені потвори, пояснили вашу логіку...
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03.03.2023 16:01 Ответить
Це добре,а коли буде Шмигаль відповідати за свої злодіяння?
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03.03.2023 16:43 Ответить
...и шмурдячный китай тоже...
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03.03.2023 17:48 Ответить
 
 