Іран - співучасник злочинів і нестиме відповідальність разом із РФ, - Шмигаль
Іран є співучасником скоєних російською стороною злочинів і має понести з РФ солідарну відповідальність.
Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".
"Іран сьогодні є співучасником злочинів через те, що надає свою зброю, засоби знищення цивільної інфраструктури та вбивства мирних людей іранськими дронами", - сказав Шмигаль.
Прем'єр заявив, що влада впевнена, що "Іран нестиме відповідальність солідарно з Російською Федерацією, з військовим керівництвом, при створенні військового трибуналу".
"Політичну відповідальність також - за ті вбивства, які були здійснені за допомогою іранської зброї", - додав Шмигаль.
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А воно ж (зе) точно не допомагало захопити південь, Київ, в око путіну не зазирало!
......назовите мне хотя бы один мировой прецедент, когда государство продававшее оружие конфликтующим сторонам несло ответственность?.....
.....народ что ли успокаивает?......или Иран пугает?.....
ні, зелені піdари, я не прискіпуюся, я просто хочу, аби, ви, тупі ****** зелені потвори, пояснили вашу логіку...