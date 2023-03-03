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Новини Війна
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Іран - співучасник злочинів і нестиме відповідальність разом із РФ, - Шмигаль

дрон,іран

Іран є співучасником скоєних російською стороною злочинів і має понести з РФ солідарну відповідальність.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Іран сьогодні є співучасником злочинів через те, що надає свою зброю, засоби знищення цивільної інфраструктури та вбивства мирних людей іранськими дронами", - сказав Шмигаль.

Прем'єр заявив, що влада впевнена, що "Іран нестиме відповідальність солідарно з Російською Федерацією, з військовим керівництвом, при створенні військового трибуналу".

"Політичну відповідальність також - за ті вбивства, які були здійснені за допомогою іранської зброї", - додав Шмигаль.

Також читайте: Україна подасть скаргу на Іран до Міжнародного кримінального суду через постачання Росії військових безпілотників, - Шмигаль

Автор: 

Іран (2062) росія (65883) Шмигаль Денис (4633)


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за сбитый самолёт иран много ответил?
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03.03.2023 15:43 Відповісти
про уссатого таргана теж не забуваємо
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03.03.2023 15:44 Відповісти
Хвилююсь за шмигаля, раптом про зе щось ляпне!
А воно ж (зе) точно не допомагало захопити південь, Київ, в око путіну не зазирало!
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03.03.2023 15:51 Відповісти
Ще б тих, хто своєю злочинною недбалістю провалив підготовку до відбиття вторгнення. На Іран та кацапів все повісити не вдасться.
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03.03.2023 15:52 Відповісти
.....вроде образованный с виду человек, а несёт иногда такую пургу.......
......назовите мне хотя бы один мировой прецедент, когда государство продававшее оружие конфликтующим сторонам несло ответственность?.....
.....народ что ли успокаивает?......или Иран пугает?.....
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03.03.2023 15:58 Відповісти
тобто ми вже розірвали з ними дипвідносини? так? чи все ж ні? чи я щось пропустив, їbучий шмигалю? а якщо не розірвали із "співучасником злочинів", то може він не співучасник? чи як?
ні, зелені піdари, я не прискіпуюся, я просто хочу, аби, ви, тупі ****** зелені потвори, пояснили вашу логіку...
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03.03.2023 16:01 Відповісти
Це добре,а коли буде Шмигаль відповідати за свої злодіяння?
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03.03.2023 16:43 Відповісти
...и шмурдячный китай тоже...
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03.03.2023 17:48 Відповісти
 
 