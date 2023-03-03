Іран - співучасник злочинів і нестиме відповідальність разом із РФ, - Шмигаль

Іран є співучасником скоєних російською стороною злочинів і має понести з РФ солідарну відповідальність.

Про це прем'єр-міністр України Денис Шмигаль заявив на щорічній пресконференції за результатами роботи уряду, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"Іран сьогодні є співучасником злочинів через те, що надає свою зброю, засоби знищення цивільної інфраструктури та вбивства мирних людей іранськими дронами", - сказав Шмигаль.

Прем'єр заявив, що влада впевнена, що "Іран нестиме відповідальність солідарно з Російською Федерацією, з військовим керівництвом, при створенні військового трибуналу".

"Політичну відповідальність також - за ті вбивства, які були здійснені за допомогою іранської зброї", - додав Шмигаль.

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