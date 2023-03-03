Украина совершила масштабный скачок в борьбе с коррупцией, - Шмыгаль

Украина совершила масштабный скачок в борьбе с коррупцией.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Убежден, что Украина совершила довольно масштабный скачок в борьбе с коррупцией", - сказал Шмыгаль, добавив, что сейчас идет завершение создания эффективной антикоррупционной инфраструктуры.

"Руководитель САП назначен, САП работает, ВАКС работает, выносит решения, НАПК работает, утвердили антикоррупционную программу, стратегию... Мы получим руководителя НАБУ, то есть все четыре руководителя антикоррупционных органов будут назначены, это позволит эффективно работать всей этой инфраструктуре", - сказал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что важно то, что и власть, и общество имеют нулевую толерантность к коррупции. Все решения в отношении людей, которые могли бы быть причастны или подозреваются в коррупции, принимаются быстро.

В то же время, он подчеркнул, что обсуждение конкретных лиц, подозреваемых в коррупции, может быть только после соответствующих судебных решений.

Премьер-министр добавил, что сейчас украинский опыт с "Дією", государственными реестрами очень интересуют европейские страны.