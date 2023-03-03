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Новости Борьба с коррупцией
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Украина совершила масштабный скачок в борьбе с коррупцией, - Шмыгаль

шмигаль

Украина совершила масштабный скачок в борьбе с коррупцией.

Об этом на пресс-конференции в Киеве сказал премьер-министр Денис Шмыгаль, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"Убежден, что Украина совершила довольно масштабный скачок в борьбе с коррупцией", - сказал Шмыгаль, добавив, что сейчас идет завершение создания эффективной антикоррупционной инфраструктуры.

"Руководитель САП назначен, САП работает, ВАКС работает, выносит решения, НАПК работает, утвердили антикоррупционную программу, стратегию... Мы получим руководителя НАБУ, то есть все четыре руководителя антикоррупционных органов будут назначены, это позволит эффективно работать всей этой инфраструктуре", - сказал Шмыгаль.

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Он подчеркнул, что важно то, что и власть, и общество имеют нулевую толерантность к коррупции. Все решения в отношении людей, которые могли бы быть причастны или подозреваются в коррупции, принимаются быстро.

В то же время, он подчеркнул, что обсуждение конкретных лиц, подозреваемых в коррупции, может быть только после соответствующих судебных решений.

Премьер-министр добавил, что сейчас украинский опыт с "Дією", государственными реестрами очень интересуют европейские страны.

Автор: 

коррупция (8570) Шмыгаль Денис (2721)


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Топ комментарии
+50
тiльки не в ту сторону..
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03.03.2023 16:21
+39
Можливо, 500 тонн гуманітарки згнило, тому що банально не змогли знайти покупця?
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03.03.2023 16:21
+34
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03.03.2023 16:23
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Прыжок в пропасть коррупции.
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03.03.2023 18:59 Ответить
Аж штани репнули
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03.03.2023 19:02 Ответить
У цього придурка шо словесний поніс?
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03.03.2023 19:06 Ответить
"Хотєлось встать і закрічать. А получілось леч і пукнуть".

Єрмак і Татаров очолюють корупцію та "рішають" питання від імені ЗЄ. Арахамія чубиттся з Єрмаком за дерибан оборонних фінансових потоків.

Який ***** стрибок???!!!
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03.03.2023 19:06 Ответить
Ми зробили великий стрибок в корупції , ми понизили яйця з 17 на 8 ! ))))
Скільки мародерів посадили за грати шановний ???
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03.03.2023 19:29 Ответить
І ще забув перерахувати що всі "чотири керівники антикорупційних органів" зараз підпорядковані головному корупціонеру Дермаку і ОП.
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03.03.2023 19:49 Ответить
Ага.... Когда наши ракеты бороздят простор вселенной.....
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03.03.2023 19:58 Ответить
"він наголосив, що обговорення конкретних осіб, які підозрюються в корупції, може бути тільки після відповідних судових рішень."
THE END.
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03.03.2023 21:54 Ответить
Ага, ани скакули и ударили яйцами по коррупции!
- Интересно, кто победил, яйца, или коррупция, - подумала Демусика.
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03.03.2023 23:06 Ответить
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очи не було при жодному президенті.
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04.03.2023 08:34 Ответить
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