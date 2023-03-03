Україна зробила масштабний стрибок у боротьбі з корупцією, - Шмигаль

Україна зробила масштабний стрибок у боротьбі з корупцією.

Про це на пресконференції в Києві сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Переконаний, що Україна зробила доволі масштабний стрибок в боротьбі з корупцією", - сказав Шмигаль, додавши, що зараз триває завершення створення ефективної антикорупційної інфраструктури.

"Керівник САП призначений, САП працює, ВАКС працює, виносить рішення, НАЗК працює, затвердили антикорупційну програму, стратегію... Ми отримаємо керівника НАБУ, тобто всі чотири керівники антикорупційних органів будуть призначені, це дасть змогу ефективно працювати всій цій інфраструктурі", - сказав Шмигаль.

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Він наголосив, що важливим є те, що і влада, і суспільство мають нульове толерування корупції. Всі рішення щодо людей, які могли би бути причетними чи підозрюються у корупції, ухвалюються швидко.

Водночас він наголосив, що обговорення конкретних осіб, які підозрюються в корупції, може бути тільки після відповідних судових рішень.

Прем’єр-міністр додав, що наразі український досвід з "Дією", державними реєстрами дуже цікавить європейські країни.