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Новини Боротьба з корупцією
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Україна зробила масштабний стрибок у боротьбі з корупцією, - Шмигаль

шмигаль

Україна зробила масштабний стрибок у боротьбі з корупцією.

Про це на пресконференції в Києві сказав прем’єр-міністр Денис Шмигаль, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Переконаний, що Україна зробила доволі масштабний стрибок в боротьбі з корупцією", - сказав Шмигаль, додавши, що зараз триває завершення створення ефективної антикорупційної інфраструктури.

"Керівник САП призначений, САП працює, ВАКС працює, виносить рішення, НАЗК працює, затвердили антикорупційну програму, стратегію... Ми отримаємо керівника НАБУ, тобто всі чотири керівники антикорупційних органів будуть призначені, це дасть змогу ефективно працювати всій цій інфраструктурі", - сказав Шмигаль.

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Він наголосив, що важливим є те, що і влада, і суспільство мають нульове толерування корупції. Всі рішення щодо людей, які могли би бути причетними чи підозрюються у корупції, ухвалюються швидко.

Водночас він наголосив, що обговорення конкретних осіб, які підозрюються в корупції, може бути тільки після відповідних судових рішень.

Прем’єр-міністр додав, що наразі український досвід з "Дією", державними реєстрами дуже цікавить європейські країни.

Автор: 

корупція (4699) Шмигаль Денис (4633)


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Топ коментарі
+50
тiльки не в ту сторону..
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03.03.2023 16:21
+39
Можливо, 500 тонн гуманітарки згнило, тому що банально не змогли знайти покупця?
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03.03.2023 16:21
+34
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03.03.2023 16:23
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Прыжок в пропасть коррупции.
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03.03.2023 18:59 Відповісти
Аж штани репнули
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03.03.2023 19:02 Відповісти
У цього придурка шо словесний поніс?
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03.03.2023 19:06 Відповісти
"Хотєлось встать і закрічать. А получілось леч і пукнуть".

Єрмак і Татаров очолюють корупцію та "рішають" питання від імені ЗЄ. Арахамія чубиттся з Єрмаком за дерибан оборонних фінансових потоків.

Який ***** стрибок???!!!
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03.03.2023 19:06 Відповісти
Ми зробили великий стрибок в корупції , ми понизили яйця з 17 на 8 ! ))))
Скільки мародерів посадили за грати шановний ???
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03.03.2023 19:29 Відповісти
І ще забув перерахувати що всі "чотири керівники антикорупційних органів" зараз підпорядковані головному корупціонеру Дермаку і ОП.
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03.03.2023 19:49 Відповісти
Ага.... Когда наши ракеты бороздят простор вселенной.....
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03.03.2023 19:58 Відповісти
"він наголосив, що обговорення конкретних осіб, які підозрюються в корупції, може бути тільки після відповідних судових рішень."
THE END.
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03.03.2023 21:54 Відповісти
Ага, ани скакули и ударили яйцами по коррупции!
- Интересно, кто победил, яйца, или коррупция, - подумала Демусика.
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03.03.2023 23:06 Відповісти
Вкотре наголошую:
Такої відвертої сцянини в очи не було при жодному президенті.
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04.03.2023 08:34 Відповісти
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