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Американский разведывательный БПЛА был замечен над Черным морем

карта

Американский военный разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk был зафиксирован над Черным морем.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

"Над Черным морем длительное время кружит американский военный разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10, свидетельствуют данные сайта отслеживания авиаперелетов Flightradar", - говорится в сообщении.

Как отмечается, беспилотник взлетел в 5 утра (по среднеевропейскому времени) с авиабазы США Сигонелла вблизи итальянского города Катания на Сицилии.

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Сообщается, что Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Цифровые данные могут передаваться на землю в реальном времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал. Одной из основных задач такого БПЛА является разоблачение районов ПВО.

беспилотник (3730) Крым (26419) США (27061) Черное море (1487)


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Топ комментарии
+13
Щось готується,новий подарунок для кацапів....
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03.03.2023 16:43
+10
Безпілотниктам майже щодня літає з початку повномасштабної війни, а лише сьогодні помітили?
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03.03.2023 16:45
+8
Сезон охоти розпочався))
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03.03.2023 16:44
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Щось готується,новий подарунок для кацапів....
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03.03.2023 16:43 Ответить
Сезон охоти розпочався))
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03.03.2023 16:44 Ответить
Безпілотниктам майже щодня літає з початку повномасштабної війни, а лише сьогодні помітили?
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03.03.2023 16:45 Ответить
Значить добре маскується
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03.03.2023 16:47 Ответить
На флайтрадар24 його можна демаскувати одним кілком
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03.03.2023 16:50 Ответить
Не помітили тільки сьогодні, а написали про це тільки сьогодні. На місці Крим.Реалії я б за краще промовчав би. ЗСУ все ж таки споживають ту інфу, котру надають їм американці.
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03.03.2023 21:59 Ответить
Серьйозна штука...!!!


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03.03.2023 16:48 Ответить
Реактивний сперматозоїд.
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03.03.2023 16:51 Ответить
ruski , padgaraiet ?
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03.03.2023 17:50 Ответить
А что тут такого, ну, смешно прозвучало, меня улыбнуло
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03.03.2023 19:45 Ответить
Ну кружляє, ну зафіксували - чого переживати ?
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03.03.2023 16:50 Ответить
Я регулярно його бачу на flight radar... До початку війни він постійно патрулював над чорним морем, він базується в Італії, біля Сициліі
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03.03.2023 16:53 Ответить
Ло початку війни він постійно патрулював на сході по курсу Чернігів- Харків-Маріуполь.Прилітали з Сицилії або Кіпру.Коли 23 лютого на флайтрадарі побачив що безпілотник перемістився на південний захід Чорного моря, а розвідник Боїнг-135 зник з повітряного простору України то зрозумів що вторгнення почнеться вранці 24 лютого...
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03.03.2023 17:22 Ответить
Біля нього летить Британський боінг у супроводі 2х військових літаків
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03.03.2023 16:58 Ответить
Да. Boeing RC-135W Rivet Joint и Eurofighter Typhoon FGR.4
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03.03.2023 17:34 Ответить
не надо выдумывать!!! Меньше знаешь лучше спишь.
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03.03.2023 20:02 Ответить
А зачем выдумывать, если FlyRadar все показывает в реальном времени? Это общедоступно.
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03.03.2023 20:32 Ответить
а скільки "Хоуків" не зафіксовано?
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03.03.2023 17:11 Ответить
Дійсно, судячи з флеш радару цей Global Hawk май же щодня там накручує по середині Чорного моря...І в райні Констанци завжди накручує або розвідник RC-135 або протикорабельний P-8 Poseidon...Але нажаль це може свідчити , що орки знову ракетну атаку готують
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03.03.2023 17:52 Ответить
Может быть.
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03.03.2023 20:33 Ответить
Нам би таких хоча б штуки 3
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03.03.2023 18:22 Ответить
А піаністу потрібні асфальтоукладники.
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03.03.2023 22:04 Ответить
...та ладно,где хотим там проветриваем...
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03.03.2023 20:01 Ответить
Один з них, більше не літає
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15.03.2023 16:57 Ответить
 
 