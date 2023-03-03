Американский разведывательный БПЛА был замечен над Черным морем
Американский военный разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk был зафиксирован над Черным морем.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
"Над Черным морем длительное время кружит американский военный разведывательный БПЛА RQ-4 Global Hawk с позывным FORTE10, свидетельствуют данные сайта отслеживания авиаперелетов Flightradar", - говорится в сообщении.
Как отмечается, беспилотник взлетел в 5 утра (по среднеевропейскому времени) с авиабазы США Сигонелла вблизи итальянского города Катания на Сицилии.
Сообщается, что Global Hawk оснащен интегрированной системой наблюдения и разведки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Цифровые данные могут передаваться на землю в реальном времени в пределах прямой видимости или через спутниковый канал. Одной из основных задач такого БПЛА является разоблачение районов ПВО.
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