Спецназовцы СБУ уничтожили шесть российских танков на Луганщине. ВИДЕО
Во время ночного рейда в Луганской области спецназовцы СБУ с помощью беспилотников уничтожили 6 российских танков.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.
"Две группы сотрудников Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили ночную охоту на Луганском направлении. После точной работы ударными дронами вражеская техника была выведена из строя в полном объеме", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+17 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий01.03.2023 18:46 Ссылка
+11 drowsy_cat
показать весь комментарий01.03.2023 18:54 Ссылка
+10 Валерий Викторович #551514
показать весь комментарий01.03.2023 18:54 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Крематорий и пакеты ждут ребят
Даже путя спать ложится
Чтобы ночью им присниться
Оркам пожелай: "баю-бай".....