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Спецназовцы СБУ уничтожили шесть российских танков на Луганщине. ВИДЕО

Во время ночного рейда в Луганской области спецназовцы СБУ с помощью беспилотников уничтожили 6 российских танков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Две группы сотрудников Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили ночную охоту на Луганском направлении. После точной работы ударными дронами вражеская техника была выведена из строя в полном объеме", - говорится в сообщении.

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Автор: 

беспилотник (3727) СБУ (19985) танк (2269) Луганская область (6508)


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Топ комментарии
+17
Всім виконавцям-респект...
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01.03.2023 18:46
+11
Саме так. Не мобілізація без розбору, а ************ зброя, і адекватне командування і планування. Так що, хай просять і шукають по всьому світу, якщо самі не спромоглися озброїтися.
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01.03.2023 18:54
+10
ух красавцы !!!!!
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01.03.2023 18:54
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Всім виконавцям-респект...
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01.03.2023 18:46 Ответить
Вчіться як воювати .ідари зелені.
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01.03.2023 18:58 Ответить
Саме так. Не мобілізація без розбору, а ************ зброя, і адекватне командування і планування. Так що, хай просять і шукають по всьому світу, якщо самі не спромоглися озброїтися.
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01.03.2023 18:54 Ответить
Напад на Україну з розбором ? Чи рашисти нас питали ?
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02.03.2023 09:33 Ответить
ух красавцы !!!!!
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01.03.2023 18:54 Ответить
Так скоро безпілотники вже і ФАБ 100 будуть таскати - прогрес!
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01.03.2023 22:16 Ответить
а СБУ не хоче зайнятись своєю основною роботою - виявити та знешкодити агентурну мережу що працювала на здачу України московії?
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01.03.2023 19:02 Ответить
різні підрозділи - це мабуть трудяться альфи
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01.03.2023 19:14 Ответить
Альфи трудяться, а саме СБУ - ні.
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01.03.2023 19:16 Ответить
СБУ теж працює - вставляє палки в колеса НАБУ.
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01.03.2023 19:43 Ответить
Фаєр- шоу від Альфи.Дякую,дорогенькі!
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01.03.2023 19:26 Ответить
Гарна робота 👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
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01.03.2023 20:19 Ответить
Спят усталые кацапы, танки спят
Крематорий и пакеты ждут ребят
Даже путя спать ложится
Чтобы ночью им присниться
Оркам пожелай: "баю-бай".....
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01.03.2023 20:56 Ответить
я так розумію в альфи забавки багато лєпші ніж у рядової піхоти
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01.03.2023 22:06 Ответить
Хто розбирається ... Що вони кидали ? З одного разу танк вразити, це мабуть міна 82 треба, не менше.
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02.03.2023 09:36 Ответить
 
 