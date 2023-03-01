Спецназовцы СБУ уничтожили шесть российских танков на Луганщине. ВИДЕО

Во время ночного рейда в Луганской области спецназовцы СБУ с помощью беспилотников уничтожили 6 российских танков.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-центр СБУ.

"Две группы сотрудников Центра спецопераций "А" Службы безопасности Украины устроили ночную охоту на Луганском направлении. После точной работы ударными дронами вражеская техника была выведена из строя в полном объеме", - говорится в сообщении.

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