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Спецпризначенці СБУ знищили шість російських танків на Луганщині. ВIДЕО

Під час нічного рейду у Луганській області спецпризначенці СБУ за допомогою безпілотників знищили 6 російських танків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Дві групи співробітників Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України влаштували нічне полювання на Луганському напрямку. Після влучної роботи ударними дронами ворожа техніка була виведена з ладу в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ відпрацювали по окупантах на Сході. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4293) СБУ (12915) танк (2079) Луганська область (4890)


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Топ коментарі
+17
Всім виконавцям-респект...
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01.03.2023 18:46
+11
Саме так. Не мобілізація без розбору, а ************ зброя, і адекватне командування і планування. Так що, хай просять і шукають по всьому світу, якщо самі не спромоглися озброїтися.
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01.03.2023 18:54
+10
ух красавцы !!!!!
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01.03.2023 18:54
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01.03.2023 18:46 Відповісти
Вчіться як воювати .ідари зелені.
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01.03.2023 18:58 Відповісти
Саме так. Не мобілізація без розбору, а ************ зброя, і адекватне командування і планування. Так що, хай просять і шукають по всьому світу, якщо самі не спромоглися озброїтися.
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01.03.2023 18:54 Відповісти
Напад на Україну з розбором ? Чи рашисти нас питали ?
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02.03.2023 09:33 Відповісти
ух красавцы !!!!!
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01.03.2023 18:54 Відповісти
Так скоро безпілотники вже і ФАБ 100 будуть таскати - прогрес!
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01.03.2023 22:16 Відповісти
а СБУ не хоче зайнятись своєю основною роботою - виявити та знешкодити агентурну мережу що працювала на здачу України московії?
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01.03.2023 19:02 Відповісти
різні підрозділи - це мабуть трудяться альфи
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01.03.2023 19:14 Відповісти
Альфи трудяться, а саме СБУ - ні.
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01.03.2023 19:16 Відповісти
СБУ теж працює - вставляє палки в колеса НАБУ.
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01.03.2023 19:43 Відповісти
Фаєр- шоу від Альфи.Дякую,дорогенькі!
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01.03.2023 19:26 Відповісти
Гарна робота 👍🏼👏🏽👏🏽👏🏽
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01.03.2023 20:19 Відповісти
Спят усталые кацапы, танки спят
Крематорий и пакеты ждут ребят
Даже путя спать ложится
Чтобы ночью им присниться
Оркам пожелай: "баю-бай".....
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01.03.2023 20:56 Відповісти
я так розумію в альфи забавки багато лєпші ніж у рядової піхоти
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01.03.2023 22:06 Відповісти
Хто розбирається ... Що вони кидали ? З одного разу танк вразити, це мабуть міна 82 треба, не менше.
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02.03.2023 09:36 Відповісти
 
 