Спецпризначенці СБУ знищили шість російських танків на Луганщині. ВIДЕО

Під час нічного рейду у Луганській області спецпризначенці СБУ за допомогою безпілотників знищили 6 російських танків.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр СБУ.

"Дві групи співробітників Центру спецоперацій "А" Служби безпеки України влаштували нічне полювання на Луганському напрямку. Після влучної роботи ударними дронами ворожа техніка була виведена з ладу в повному обсязі", - йдеться у повідомленні.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Снайпери Центру спецоперацій "А" СБУ відпрацювали по окупантах на Сході. ВIДЕО