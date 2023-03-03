Американський розвідувальний БПЛА помітили над Чорним морем

Американський військовий розвідувальний БПЛА RQ-4 Global Hawk зафіксували над Чорним морем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

"Над Чорним морем тривалий час кружляє американський військовий розвідувальний БПЛА RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10, свідчать дані сайту відстеження авіаперельотів Flightradar", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, безпілотник злетів о 5-й ранку (за середньоєвропейським часом) з авіабази США Сігонелла поблизу італійського міста Катанія на Сицилії.

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Повідомляється, що Global Hawk обладнаний інтегрованою системою спостереження та розвідки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Цифрові дані можуть передаватися на землю в реальному часі в межах прямої видимості або через супутниковий канал. Одним з основних завдань такого БПЛА є викриття районів ППО.