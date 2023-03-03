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Американський розвідувальний БПЛА помітили над Чорним морем

карта

Американський військовий розвідувальний БПЛА RQ-4 Global Hawk зафіксували над Чорним морем.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

"Над Чорним морем тривалий час кружляє американський військовий розвідувальний БПЛА RQ-4 Global Hawk із позивним FORTE10,  свідчать дані сайту відстеження авіаперельотів Flightradar", - ідеться в повідомленні.

Як зазначається, безпілотник злетів о 5-й ранку (за середньоєвропейським часом) з авіабази США Сігонелла поблизу італійського міста Катанія на Сицилії.

Також дивіться: Розміри нашої держави такі, що завжди знайдеться лазівка, якою може безпілотник пролетіти, - депутат Держдуми Картаполов. ВIДЕО

Повідомляється, що Global Hawk обладнаний інтегрованою системою спостереження та розвідки HISAR (Hughes Integrated Surveillance & Reconnaissance). Цифрові дані можуть передаватися на землю в реальному часі в межах прямої видимості або через супутниковий канал. Одним з основних завдань такого БПЛА є викриття районів ППО.

Автор: 

безпілотник (4296) Крим (14183) США (23310) Чорне море (1677)


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Топ коментарі
+13
Щось готується,новий подарунок для кацапів....
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03.03.2023 16:43
+10
Безпілотниктам майже щодня літає з початку повномасштабної війни, а лише сьогодні помітили?
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03.03.2023 16:45
+8
Сезон охоти розпочався))
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03.03.2023 16:44
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Щось готується,новий подарунок для кацапів....
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03.03.2023 16:43 Відповісти
Сезон охоти розпочався))
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03.03.2023 16:44 Відповісти
Безпілотниктам майже щодня літає з початку повномасштабної війни, а лише сьогодні помітили?
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03.03.2023 16:45 Відповісти
Значить добре маскується
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03.03.2023 16:47 Відповісти
На флайтрадар24 його можна демаскувати одним кілком
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03.03.2023 16:50 Відповісти
Не помітили тільки сьогодні, а написали про це тільки сьогодні. На місці Крим.Реалії я б за краще промовчав би. ЗСУ все ж таки споживають ту інфу, котру надають їм американці.
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03.03.2023 21:59 Відповісти
Серьйозна штука...!!!


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03.03.2023 16:48 Відповісти
Реактивний сперматозоїд.
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03.03.2023 16:51 Відповісти
ruski , padgaraiet ?
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03.03.2023 17:50 Відповісти
А что тут такого, ну, смешно прозвучало, меня улыбнуло
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03.03.2023 19:45 Відповісти
Ну кружляє, ну зафіксували - чого переживати ?
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03.03.2023 16:50 Відповісти
Я регулярно його бачу на flight radar... До початку війни він постійно патрулював над чорним морем, він базується в Італії, біля Сициліі
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03.03.2023 16:53 Відповісти
Ло початку війни він постійно патрулював на сході по курсу Чернігів- Харків-Маріуполь.Прилітали з Сицилії або Кіпру.Коли 23 лютого на флайтрадарі побачив що безпілотник перемістився на південний захід Чорного моря, а розвідник Боїнг-135 зник з повітряного простору України то зрозумів що вторгнення почнеться вранці 24 лютого...
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03.03.2023 17:22 Відповісти
Біля нього летить Британський боінг у супроводі 2х військових літаків
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03.03.2023 16:58 Відповісти
Да. Boeing RC-135W Rivet Joint и Eurofighter Typhoon FGR.4
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03.03.2023 17:34 Відповісти
не надо выдумывать!!! Меньше знаешь лучше спишь.
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03.03.2023 20:02 Відповісти
А зачем выдумывать, если FlyRadar все показывает в реальном времени? Это общедоступно.
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03.03.2023 20:32 Відповісти
а скільки "Хоуків" не зафіксовано?
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03.03.2023 17:11 Відповісти
Дійсно, судячи з флеш радару цей Global Hawk май же щодня там накручує по середині Чорного моря...І в райні Констанци завжди накручує або розвідник RC-135 або протикорабельний P-8 Poseidon...Але нажаль це може свідчити , що орки знову ракетну атаку готують
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03.03.2023 17:52 Відповісти
Может быть.
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03.03.2023 20:33 Відповісти
Нам би таких хоча б штуки 3
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03.03.2023 18:22 Відповісти
А піаністу потрібні асфальтоукладники.
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03.03.2023 22:04 Відповісти
...та ладно,где хотим там проветриваем...
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03.03.2023 20:01 Відповісти
Один з них, більше не літає
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15.03.2023 16:57 Відповісти
 
 