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Новости Война
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Удерживая Бахмут, ВСУ значительно ослабляют войска РФ, - генштаб Эстонии

март,вендла

Продолжение обороны Бахмута дает ВСУ возможность значительно ослабить российские вооруженные силы.

Об этом сказал заместитель главы Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Полковник отметил, что Бахмут остается главным направлением российских атак, хотя вооруженные силы РФ также продолжают давление на позиции ВСУ ​​районе Авдеевки и на линии Купянск – Сватово – Кременная.

По данным генштаба Эстонии, к северу от Бахмута россияне продвинулись примерно на два километра за неделю, однако город захватить не смогли.

По мнению эстонских военных, цель россиян – сначала изолировать город, а затем его захватить. Для окружения Бахмута Россия должна занять Хромово и Ивановское, которые находятся западнее Бахмута.

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Полковник Вендла считает, что ВСУ будут держать оборону Бахмута до тех пор, пока это отвечает выполнению поставленной перед ними задачи. В частности, пояснил он, "оборона Бахмута позволяет значительно ослабить силы противника".

При этом на южном направлении российские оккупанты продолжают укреплять оборонительные позиции, так как там их главная задача – удержание сухопутного коридора в Крым, сказал Вендла.

Автор: 

Эстония (1450) Бахмут (1604)


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Топ комментарии
+7
Да бери выше... Ради пиара Коломойского!.. Думающий ты наш онолитег
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03.03.2023 19:54
+5


https://pbs.twimg.com/media/FqTv35fX0AAWVt8?format=jpg&name=900x900

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А линк тот же. У вас что архив с картинками один на бригаду ?
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03.03.2023 20:18
+4
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03.03.2023 20:11
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03.03.2023 19:36 Ответить
Взагалі-то не для вас особисто він це сказав, а під час щотижневої прес-конференції Сил Оборони в естонській держмедії.
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04.03.2023 14:27 Ответить
Что он мелет? Бахмут удерживают исключительно ради пиара Зеленского. Любой нормальный блогер-аналитег вам скажет, что любому думающему человеку это понятно.
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03.03.2023 19:39 Ответить
Да бери выше... Ради пиара Коломойского!.. Думающий ты наш онолитег
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03.03.2023 19:54 Ответить
та він тролить.
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03.03.2023 20:03 Ответить
Так вы правы. Где Зеленский там и Коломойский с Ермаком. Про это тоже любой блогер-аналитег вам скажет.
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03.03.2023 20:03 Ответить
А когда выборы?
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03.03.2023 20:46 Ответить
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03.03.2023 20:11 Ответить


https://pbs.twimg.com/media/FqTv35fX0AAWVt8?format=jpg&name=900x900

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А линк тот же. У вас что архив с картинками один на бригаду ?
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03.03.2023 20:18 Ответить
Ты лучше скажи, с Подоляком вместе по пенькам у Янукивича скакало? А то поешь ты хором с этой мразью...
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03.03.2023 20:28 Ответить
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03.03.2023 20:33 Ответить
В росСМИ опублиуовали фото машины расстреляной ДРГ.
Ну почему то это "7", а не "Нива".
И почему то без номеров.
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03.03.2023 20:50 Ответить
номер зірваний і висить, кажеться, преревернутий
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03.03.2023 21:01 Ответить
Ищите видио, она будет слева сверху. Не нива в классическом исполнении, а в следующем кузове, уж и не помню, нива рено или нива шевроле, что то такое.
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04.03.2023 01:51 Ответить
тебе Кац предлагает сдаться...
и не всякого Рабиновича нужно слушать...
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03.03.2023 20:42 Ответить
Забув сказати що роблять це знаходячись по суті в вогневому мішку.
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03.03.2023 20:10 Ответить
Бахмут буде зданий з доби на добу.Бо вже кілька днів риторика іде "доки це відповідає виконанню поставленого перед ними завдання"(цит.) ...
Утримувати українські міста доцільно ЗАВЖДИ! А якщо починають в тих СМІ спекулювати про велику ціну- життя воїнів,то цу зовсім окрема тема.Не треба тоді щодня підсовувати "майбутній контрнаступ".Де він? Коли він?
Поки що здають маленькі міста,мріючи про величезний контрнаступ.Боже,збережи від брехні бійців,які цю "публіцистіку" майже не читають,і голови пересічних громадян
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03.03.2023 20:15 Ответить
Те ж саме писали про Лисичанськ, якраз перед операцією Фредерікус 2.0.
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03.03.2023 20:39 Ответить
Ше й великий стратег Зєлі сирський у той мішок падкріплення заганяв. А орки вже на Часів Яр рухаються досить впевнено. Хотілось би помилятись, але безупинні понти можуть у найближчий час призвести до дуже тяжких наслідків...
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03.03.2023 20:39 Ответить
Когда нибудь узнаем цену удерживания Бахмута. Хотя удерживать уже нечего на сегодня. И ясно это было не сегодня и не вчера.
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03.03.2023 20:44 Ответить
 
 