Удерживая Бахмут, ВСУ значительно ослабляют войска РФ, - генштаб Эстонии

Продолжение обороны Бахмута дает ВСУ возможность значительно ослабить российские вооруженные силы.

Об этом сказал заместитель главы Генерального штаба Сил обороны Эстонии полковник Март Вендла, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЛигаБизнесИнформ.

Полковник отметил, что Бахмут остается главным направлением российских атак, хотя вооруженные силы РФ также продолжают давление на позиции ВСУ ​​районе Авдеевки и на линии Купянск – Сватово – Кременная.

По данным генштаба Эстонии, к северу от Бахмута россияне продвинулись примерно на два километра за неделю, однако город захватить не смогли.

По мнению эстонских военных, цель россиян – сначала изолировать город, а затем его захватить. Для окружения Бахмута Россия должна занять Хромово и Ивановское, которые находятся западнее Бахмута.

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Полковник Вендла считает, что ВСУ будут держать оборону Бахмута до тех пор, пока это отвечает выполнению поставленной перед ними задачи. В частности, пояснил он, "оборона Бахмута позволяет значительно ослабить силы противника".

При этом на южном направлении российские оккупанты продолжают укреплять оборонительные позиции, так как там их главная задача – удержание сухопутного коридора в Крым, сказал Вендла.