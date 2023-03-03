Утримуючи Бахмут, ЗСУ значно послаблюють війська РФ, - генштаб Естонії
Продовження оборони Бахмута дає ЗСУ можливість значно послабити російські збройні сили.
Про це сказав заступник голови Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.
Полковник зазначив, що Бахмут залишається головним напрямком російських атак, хоча збройні сили РФ також продовжують тиск на позиції ЗСУ в районі Авдіївки та на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.
За даними генштабу Естонії, на північ від Бахмута росіяни просунулися приблизно на два кілометри за тиждень, проте місто захопити не змогли.
На думку естонських військових, мета росіян – спочатку ізолювати місто, а потім його захопити. Для оточення Бахмута Росія має зайняти Хромове та Іванівське, які розташовані на захід від Бахмута.
Полковник Вендла вважає, що ЗСУ триматимуть оборону Бахмута доти, доки це відповідає виконанню поставленого перед ними завдання. Зокрема, пояснив він, "оборона Бахмута дозволяє значно послабити сили супротивника".
Водночас на південному напрямку російські окупанти продовжують зміцнювати оборонні позиції, оскільки їхнє головне завдання – утримання сухопутного коридору в Крим, сказав Вендла.
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А линк тот же. У вас что архив с картинками один на бригаду ?
Ну почему то это "7", а не "Нива".
И почему то без номеров.
и не всякого Рабиновича нужно слушать...
Утримувати українські міста доцільно ЗАВЖДИ! А якщо починають в тих СМІ спекулювати про велику ціну- життя воїнів,то цу зовсім окрема тема.Не треба тоді щодня підсовувати "майбутній контрнаступ".Де він? Коли він?
Поки що здають маленькі міста,мріючи про величезний контрнаступ.Боже,збережи від брехні бійців,які цю "публіцистіку" майже не читають,і голови пересічних громадян