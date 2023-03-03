УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12446 відвідувачів онлайн
Новини Війна
4 434 23

Утримуючи Бахмут, ЗСУ значно послаблюють війська РФ, - генштаб Естонії

март,вендла

Продовження оборони Бахмута дає ЗСУ можливість значно послабити російські збройні сили.

Про це сказав заступник голови Генерального штабу Сил оборони Естонії полковник Март Вендла, передає Цензор.НЕТ з посиланням на ЛігаБізнесІнформ.

Полковник зазначив, що Бахмут залишається головним напрямком російських атак, хоча збройні сили РФ також продовжують тиск на позиції ЗСУ в районі Авдіївки та на лінії Куп'янськ – Сватове – Кремінна.

За даними генштабу Естонії, на північ від Бахмута росіяни просунулися приблизно на два кілометри за тиждень, проте місто захопити не змогли.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Єдина альтернатива членству України в НАТО - її ядерний статус, - глава МЗС Естонії Рейнсалу

На думку естонських військових, мета росіян – спочатку ізолювати місто, а потім його захопити. Для оточення Бахмута Росія має зайняти Хромове та Іванівське, які розташовані на захід від Бахмута.

Полковник Вендла вважає, що ЗСУ триматимуть оборону Бахмута доти, доки це відповідає виконанню поставленого перед ними завдання. Зокрема, пояснив він, "оборона Бахмута дозволяє значно послабити сили супротивника".

Водночас на південному напрямку російські окупанти продовжують зміцнювати оборонні позиції, оскільки їхнє головне завдання – утримання сухопутного коридору в Крим, сказав Вендла.

Автор: 

Естонія (1642) Бахмут (1562)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+7
Да бери выше... Ради пиара Коломойского!.. Думающий ты наш онолитег
показати весь коментар
03.03.2023 19:54
+5


https://pbs.twimg.com/media/FqTv35fX0AAWVt8?format=jpg&name=900x900

показати весь коментар


А линк тот же. У вас что архив с картинками один на бригаду ?
показати весь коментар
03.03.2023 20:18
+4
показати весь коментар
03.03.2023 20:11
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Дякуємо! Тепер будемо знати що до чого...
показати весь коментар
03.03.2023 19:36 Відповісти
Взагалі-то не для вас особисто він це сказав, а під час щотижневої прес-конференції Сил Оборони в естонській держмедії.
показати весь коментар
04.03.2023 14:27 Відповісти
Что он мелет? Бахмут удерживают исключительно ради пиара Зеленского. Любой нормальный блогер-аналитег вам скажет, что любому думающему человеку это понятно.
показати весь коментар
03.03.2023 19:39 Відповісти
Да бери выше... Ради пиара Коломойского!.. Думающий ты наш онолитег
показати весь коментар
03.03.2023 19:54 Відповісти
та він тролить.
показати весь коментар
03.03.2023 20:03 Відповісти
Так вы правы. Где Зеленский там и Коломойский с Ермаком. Про это тоже любой блогер-аналитег вам скажет.
показати весь коментар
03.03.2023 20:03 Відповісти
А когда выборы?
показати весь коментар
03.03.2023 20:46 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2023 20:11 Відповісти


https://pbs.twimg.com/media/FqTv35fX0AAWVt8?format=jpg&name=900x900

показати весь коментар


А линк тот же. У вас что архив с картинками один на бригаду ?
показати весь коментар
03.03.2023 20:18 Відповісти
Ты лучше скажи, с Подоляком вместе по пенькам у Янукивича скакало? А то поешь ты хором с этой мразью...
показати весь коментар
03.03.2023 20:28 Відповісти
показати весь коментар
03.03.2023 20:33 Відповісти
В росСМИ опублиуовали фото машины расстреляной ДРГ.
Ну почему то это "7", а не "Нива".
И почему то без номеров.
показати весь коментар
03.03.2023 20:50 Відповісти
номер зірваний і висить, кажеться, преревернутий
показати весь коментар
03.03.2023 21:01 Відповісти
Ищите видио, она будет слева сверху. Не нива в классическом исполнении, а в следующем кузове, уж и не помню, нива рено или нива шевроле, что то такое.
показати весь коментар
04.03.2023 01:51 Відповісти
тебе Кац предлагает сдаться...
и не всякого Рабиновича нужно слушать...
показати весь коментар
03.03.2023 20:42 Відповісти
Забув сказати що роблять це знаходячись по суті в вогневому мішку.
показати весь коментар
03.03.2023 20:10 Відповісти
Бахмут буде зданий з доби на добу.Бо вже кілька днів риторика іде "доки це відповідає виконанню поставленого перед ними завдання"(цит.) ...
Утримувати українські міста доцільно ЗАВЖДИ! А якщо починають в тих СМІ спекулювати про велику ціну- життя воїнів,то цу зовсім окрема тема.Не треба тоді щодня підсовувати "майбутній контрнаступ".Де він? Коли він?
Поки що здають маленькі міста,мріючи про величезний контрнаступ.Боже,збережи від брехні бійців,які цю "публіцистіку" майже не читають,і голови пересічних громадян
показати весь коментар
03.03.2023 20:15 Відповісти
Те ж саме писали про Лисичанськ, якраз перед операцією Фредерікус 2.0.
показати весь коментар
03.03.2023 20:39 Відповісти
Ше й великий стратег Зєлі сирський у той мішок падкріплення заганяв. А орки вже на Часів Яр рухаються досить впевнено. Хотілось би помилятись, але безупинні понти можуть у найближчий час призвести до дуже тяжких наслідків...
показати весь коментар
03.03.2023 20:39 Відповісти
Когда нибудь узнаем цену удерживания Бахмута. Хотя удерживать уже нечего на сегодня. И ясно это было не сегодня и не вчера.
показати весь коментар
03.03.2023 20:44 Відповісти
 
 