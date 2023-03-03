Почти половина оккупированного Севастополя осталась без света
Вечером 3 марта во временно оккупированном Севастополе почти половина города внезапно осталась без электроэнергии.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.
По словам заместителя подконтрольного России главы Севастополя Евгения Горлова, в высоковольтных электрических сетях ООО "Севастопольэнерго" произошел якобы скачок напряжения.
Как отмечается, специалисты проводят работы по возобновлению подачи электроэнергии и выясняют причины чрезвычайного происшествия.
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+23 Kiev_Kiev_777
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+23 Eugene Boyko #535329
показать весь комментарий03.03.2023 21:52 Ссылка
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Краще переживати - якого хера воно там досі є...
І так зрозуміло - хто не скаче, той москаль!