Почти половина оккупированного Севастополя осталась без света

Вечером 3 марта во временно оккупированном Севастополе почти половина города внезапно осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам заместителя подконтрольного России главы Севастополя Евгения Горлова, в высоковольтных электрических сетях ООО "Севастопольэнерго" произошел якобы скачок напряжения.

Как отмечается, специалисты проводят работы по возобновлению подачи электроэнергии и выясняют причины чрезвычайного происшествия.

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