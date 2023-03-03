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Почти половина оккупированного Севастополя осталась без света

світло

Вечером 3 марта во временно оккупированном Севастополе почти половина города внезапно осталась без электроэнергии.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Крым.Реалии.

По словам заместителя подконтрольного России главы Севастополя Евгения Горлова, в высоковольтных электрических сетях ООО "Севастопольэнерго" произошел якобы скачок напряжения.

Как отмечается, специалисты проводят работы по возобновлению подачи электроэнергии и выясняют причины чрезвычайного происшествия.

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Автор: 

город Севастополь (1762) Тарифы на электроэнергию (2173)


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Топ комментарии
+23
кацапы- шо с ****** ?
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03.03.2023 21:35
+23
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03.03.2023 21:39
+23
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03.03.2023 21:52
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Обрив енергохвоста?
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03.03.2023 21:35 Ответить
це затмєниє! прарочєство!
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03.03.2023 21:53 Ответить
Вангомети 500 років назад пророкували..
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03.03.2023 22:02 Ответить
"Cкачок напряжения" - это хорошо..
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03.03.2023 22:23 Ответить
в них може бути лише прорьів
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04.03.2023 07:33 Ответить
кацапы- шо с ****** ?
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03.03.2023 21:35 Ответить
Они хотели вернуть Украину в "каменный век", вот только сами с этого века ещё не вышли.
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03.03.2023 21:39 Ответить
ничего не случилось, это был качественный прыжок напряжения согласно майских указов Путина, и последующий прорыв (изоляции)
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03.03.2023 21:36 Ответить
Схоже на каміння з неба.
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03.03.2023 21:38 Ответить
Тушітє свєт .
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03.03.2023 21:39 Ответить
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03.03.2023 21:39 Ответить
Ганьба
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03.03.2023 21:41 Ответить
Ідуть вони курці в хвуй. Ще переживати, що світло там вирубилось.
Краще переживати - якого хера воно там досі є...
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03.03.2023 21:42 Ответить
Це вам, суки, за Єнота, чекайте свинюки, прадалжєнієбудєт 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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03.03.2023 21:42 Ответить
Та не чіпайте вже хрюшек!!
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03.03.2023 22:03 Ответить
кина не будет
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03.03.2023 21:44 Ответить
"Та хоть камні с нєба" - і настав кам'яний вік
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03.03.2023 21:49 Ответить
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03.03.2023 21:52 Ответить
Вот, ібічєська сіла. Коли мама срать носила.
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04.03.2023 09:17 Ответить
Ну что там, крысчане, отрицательное электрохарчування
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03.03.2023 22:16 Ответить
То "свєрхзвук", то "скачьок напряженія"...
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03.03.2023 22:24 Ответить
Хлопок напряжения произошёл.
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03.03.2023 22:56 Ответить
ааааа.... шо такое?
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03.03.2023 23:12 Ответить
для всіх крисчан замовляю пісню Deep Purple "Black night"
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03.03.2023 23:24 Ответить
А що тут розслідувати причини стрибка?

І так зрозуміло - хто не скаче, той москаль!
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03.03.2023 23:34 Ответить
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04.03.2023 01:15 Ответить
Ахметка и в Крыму все разворовал?)
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04.03.2023 04:11 Ответить
 
 