Партизаны установили флаг Украины в оккупированном Севастополе. ФОТО
В оккупированном Севастополе партизаны установили украинский флаг над Графской пристанью на площади Нахимова.
Об этом сообщил телеграм-канал "Крымские партизаны", передает Цензор.НЕТ.
"Временно оккупированный Севастополь. Партизаны. Слава Украине!" - говорится в сообщении.
І це більше, ніж прорахунок спецслужб та ляпас окупаційної влади.
Це їм плювок у пику і нагадування - як ви сюди прийшли, так і підете
ФОТО 1846 РОКУ..
ТОДІ КРИМ БУВ ТЕЖ УКРАЇНОЮ.
🤣✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️🤣
ЯК ЩО ВСТАНОВИЛИ ПРАПОР У ЧОРТА НА МАКІТРІ... ТО ЩО ХЛОПЦЯМ УКРАЇНЦЯМ ЗАВАДИТЬ БІСЕНЯТАМ З МОКШАНСЬКИХ БОЛОТ ВИБУХІВКУ В ДУПУ ЗАПХАТИ ???
ТОЖ БАВОВНА ТІЛЬКИ ПОЧАЛА РОЗКВІТАТИ КРИМОМ.
Втеча бандюковича- 22 лютого 2014 року.
Інавгурація Порошенка- 7 червня 2014 року.
Хто б вам дав мозок, щоб було чим думати. То не голосували б пАпріколу, не було б горя.
Де ви такі ВасіТЬоркіни беретесь?
Перше. В Україні немає соціології. Лише платні маніпулятори.
Друге. "Рейтинг" відомий тим, що це кишенькова група дерьмака.
Третє."Соціолог спрогнозувала". Це не соціолог, це екстраСекс.
12 січня 2023.
Центр разумкова. У Залужного лише 10% підтримки? Вірите? Серйозно?
По ночам флаги ставит.