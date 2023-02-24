УКР
15 192 37

Партизани встановили прапор України в окупованому Севастополі. ФОТО

В окупованому Севастополі партизани встановили український прапор над Графською пристанню на площі Нахімова.

Про це повідомив телеграм-канал "Кримські партизани", інформує Цензор.НЕТ.

Партизани встановили прапор України в окупованому Севастополі 01

"Тимчасово окупований Севастополь. Партизани. Слава Україні!" - йдеться в дописі.

Крим (14217) Севастополь (559) прапор (493) партизани (195)
Топ коментарі
+61
Це сильно.
І це більше, ніж прорахунок спецслужб та ляпас окупаційної влади.
Це їм плювок у пику і нагадування - як ви сюди прийшли, так і підете
24.02.2023 18:26 Відповісти
+45
Над рідною бухтою, рідний прапор!
24.02.2023 18:29 Відповісти
+44
Героям Слава! Українським партизанам Слава! Смерть ворогам!
24.02.2023 18:28 Відповісти
24.02.2023 18:31 Відповісти
Круто. Це прямо паля в скрєпу. Бо там і штаб флота поруч, і пам'ятник, і просто центрєй нє биваєт.
24.02.2023 18:31 Відповісти
США запровадили санкції проти Скабєєвої,
24.02.2023 18:32 Відповісти
Думаю це старе фото
24.02.2023 18:39 Відповісти
...все рівно, приємно)
24.02.2023 18:40 Відповісти
АГА
ФОТО 1846 РОКУ..
ТОДІ КРИМ БУВ ТЕЖ УКРАЇНОЮ.
24.02.2023 18:45 Відповісти
А шо с ****.....м Москалі??
🤣✌️🇺🇦🇺🇦🇺🇦✌️🤣
24.02.2023 18:39 Відповісти
Нехай земля горить під копитами рашистів... нема прощення ***** та його оркам!!!!
24.02.2023 18:43 Відповісти
ОТО СРАЧ ЗАРАЗ НА БОЛОТАХ СЕРЕД МОСКОВИТІВ І МАНКУРТІВ..............
ЯК ЩО ВСТАНОВИЛИ ПРАПОР У ЧОРТА НА МАКІТРІ... ТО ЩО ХЛОПЦЯМ УКРАЇНЦЯМ ЗАВАДИТЬ БІСЕНЯТАМ З МОКШАНСЬКИХ БОЛОТ ВИБУХІВКУ В ДУПУ ЗАПХАТИ ???
ТОЖ БАВОВНА ТІЛЬКИ ПОЧАЛА РОЗКВІТАТИ КРИМОМ.
24.02.2023 18:44 Відповісти
Добре!
24.02.2023 18:46 Відповісти
Захоплення Криму- 20 лютого 2014 року.
Втеча бандюковича- 22 лютого 2014 року.
Інавгурація Порошенка- 7 червня 2014 року.
Хто б вам дав мозок, щоб було чим думати. То не голосували б пАпріколу, не було б горя.
Де ви такі ВасіТЬоркіни беретесь?
24.02.2023 20:16 Відповісти
Звідки данні?
24.02.2023 22:18 Відповісти
Це жарт?
Перше. В Україні немає соціології. Лише платні маніпулятори.
Друге. "Рейтинг" відомий тим, що це кишенькова група дерьмака.
Третє."Соціолог спрогнозувала". Це не соціолог, це екстраСекс.
24.02.2023 23:51 Відповісти
Ви зареєструвались, щоб поширювати цю замовну лабуду про підтримку найлевичніВшивого? То мені це не цікаво.
25.02.2023 00:32 Відповісти
Любите казки?
12 січня 2023.
Центр разумкова. У Залужного лише 10% підтримки? Вірите? Серйозно?

25.02.2023 00:48 Відповісти
Ну звичайно що з Італії видніше.
25.02.2023 00:30 Відповісти
Прекрасно ! Молодцы
24.02.2023 18:48 Відповісти
На Спасской би ще у московії..ото реально було б капець кацапам))
24.02.2023 18:56 Відповісти
ГЕРОЯМ СЛАВА!
24.02.2023 19:08 Відповісти
24.02.2023 19:38 Відповісти
Аксенов переобувается?
По ночам флаги ставит.
24.02.2023 19:39 Відповісти
а *********** уже в конвульсиях по ходу!сдохни и гори в аду кремлевский ********.........................
24.02.2023 20:24 Відповісти
Пакуйте чумадани, вас чекає вялікая сібірская уродіна, панаєхалі панімаш!
25.02.2023 00:33 Відповісти
Молодцы ребята, так держать, браво!!!
03.03.2023 23:02 Відповісти
 
 