Партизани пошкодили залізничне полотно в тимчасово окупованому Криму
Партизани у тимчасово окупованому Криму пошкодили залізничне полотно. Рух поїздів на цій ділянці зупинений.
Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ
Як зазначається, залізницю пошкодили в Бахчисарайському районі, в результаті рух по колії припинено. Окупанти спочатку замовчували подію, а потім намагались пояснити пошкодження нібито "проходженням важковоза".
Проте фото з місця події свідчать про чергову брехню окупаційної адміністрації.
Топ коментарі
Чайка Київ
24.02.2023 17:03
Vasily Androshchook
24.02.2023 17:21
The Fifth Third
24.02.2023 17:28
але всі ми Божі діти, так що "один за всіх і всі за одного"
А по іншому можна було б гайки повідкручувать у декількох місцях. А ще була така накладка - накручувалась на рейку партизанами у часи другої світової. Троща ешелону гарантована, та ще й дешево і без шуму
Уважаемые партизаны,сообщу вам по секрету,что открутить рельсы от шпал
принесёт больший эффект и не так заметно.
Просто откручивайте ,а кацы пусть бегают ищут,где поезд с рельс сойти может.
А искать эти места ещё дольше,а значит всё время медленно ездить и бздеть от страха.