УКР
4 561 12

Партизани пошкодили залізничне полотно в тимчасово окупованому Криму

крим,залізниця

Партизани у тимчасово окупованому Криму пошкодили залізничне полотно. Рух поїздів на цій ділянці зупинений.

 Про це повідомляє Центр національного спротиву (ЦНС), передає Цензор.НЕТ

Як зазначається, залізницю пошкодили в Бахчисарайському районі, в результаті рух по колії припинено. Окупанти спочатку замовчували подію, а потім намагались пояснити пошкодження нібито "проходженням важковоза".

Окупанти пропонують гроші за інформацію про партизанів, але замість виплат затримують інформаторів, - Центр національного спротиву

Проте фото з місця події свідчать про чергову брехню окупаційної адміністрації.

Партизани пошкодили залізничне полотно в тимчасово окупованому Криму 01

Автор: 

залізниця (1562) Крим (14217) партизани (195)
+11
Красунчики. Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показати весь коментар
24.02.2023 17:03
+6
Це гуманний спосіб, бо побачили.
А по іншому можна було б гайки повідкручувать у декількох місцях. А ще була така накладка - накручувалась на рейку партизанами у часи другої світової. Троща ешелону гарантована, та ще й дешево і без шуму
показати весь коментар
24.02.2023 17:21
+3
там скоріше Аллах допомагає

але всі ми Божі діти, так що "один за всіх і всі за одного"
показати весь коментар
24.02.2023 17:28
Это взрыв .
показати весь коментар
24.02.2023 17:17
Боевые бобры.
показати весь коментар
24.02.2023 17:52
Це гуманний спосіб, бо побачили.
А по іншому можна було б гайки повідкручувать у декількох місцях. А ще була така накладка - накручувалась на рейку партизанами у часи другої світової. Троща ешелону гарантована, та ще й дешево і без шуму
показати весь коментар
24.02.2023 17:21
Частина колії пішла організовувати стихіну самооборону
показати весь коментар
24.02.2023 17:24
Жиденько,жиденько
Уважаемые партизаны,сообщу вам по секрету,что открутить рельсы от шпал
принесёт больший эффект и не так заметно.
Просто откручивайте ,а кацы пусть бегают ищут,где поезд с рельс сойти может.
показати весь коментар
24.02.2023 17:24
єто не так просто. и слишком долго
показати весь коментар
24.02.2023 17:29
Прикручены как у нормальных стран или всё ещё прибиты(совковый вариант)?
А искать эти места ещё дольше,а значит всё время медленно ездить и бздеть от страха.
показати весь коментар
24.02.2023 17:35
прикручены. это же не тайга какая то, это Крым - Украина. прикручены и добротно, приржавевшими болтами, к бетонным шпалам.
показати весь коментар
24.02.2023 17:37
Красиво!)
показати весь коментар
24.02.2023 21:23
 
 