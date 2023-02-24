Партизаны повредили железнодорожное полотно во временно оккупированном Крыму

Партизаны во временно оккупированном Крыму повредили железнодорожное полотно. Движение поездов на этом участке остановлено.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Железную дорогу повредили в Бахчисарайском районе, в результате движение по пути прекращено. Оккупанты сначала замалчивали событие, а затем пытались объяснить повреждение якобы "прохождением тяжеловоза".

Однако фото с места происшествия свидетельствуют об очередном вранье оккупационной администрации.