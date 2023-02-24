РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10666 посетителей онлайн
Новости
4 561 12

Партизаны повредили железнодорожное полотно во временно оккупированном Крыму

крим,залізниця

Партизаны во временно оккупированном Крыму повредили железнодорожное полотно. Движение поездов на этом участке остановлено.

Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.

Железную дорогу повредили в Бахчисарайском районе, в результате движение по пути прекращено. Оккупанты сначала замалчивали событие, а затем пытались объяснить повреждение якобы "прохождением тяжеловоза".

Смотрите: Поезд "Киев-Варшава" сошел с рельсов в Волынской области ночью 19 февраля, - прокуратура. ФОТО

Однако фото с места происшествия свидетельствуют об очередном вранье оккупационной администрации.

Партизаны повредили железнодорожное полотно во временно оккупированном Крыму 01

железная дорога (1426) Крым (26451) партизаны (182)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+11
Красунчики. Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показать весь комментарий
24.02.2023 17:03 Ответить
+6
Це гуманний спосіб, бо побачили.
А по іншому можна було б гайки повідкручувать у декількох місцях. А ще була така накладка - накручувалась на рейку партизанами у часи другої світової. Троща ешелону гарантована, та ще й дешево і без шуму
показать весь комментарий
24.02.2023 17:21 Ответить
+3
там скоріше Аллах допомагає

але всі ми Божі діти, так що "один за всіх і всі за одного"
показать весь комментарий
24.02.2023 17:28 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Красунчики. Бережи та допомагай вам Господь і Матінка Богородиця
показать весь комментарий
24.02.2023 17:03 Ответить
там скоріше Аллах допомагає

але всі ми Божі діти, так що "один за всіх і всі за одного"
показать весь комментарий
24.02.2023 17:28 Ответить
Это взрыв .
показать весь комментарий
24.02.2023 17:17 Ответить
Боевые бобры.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:52 Ответить
Це гуманний спосіб, бо побачили.
А по іншому можна було б гайки повідкручувать у декількох місцях. А ще була така накладка - накручувалась на рейку партизанами у часи другої світової. Троща ешелону гарантована, та ще й дешево і без шуму
показать весь комментарий
24.02.2023 17:21 Ответить
Частина колії пішла організовувати стихіну самооборону
показать весь комментарий
24.02.2023 17:24 Ответить
Жиденько,жиденько
Уважаемые партизаны,сообщу вам по секрету,что открутить рельсы от шпал
принесёт больший эффект и не так заметно.
Просто откручивайте ,а кацы пусть бегают ищут,где поезд с рельс сойти может.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:24 Ответить
єто не так просто. и слишком долго
показать весь комментарий
24.02.2023 17:29 Ответить
Прикручены как у нормальных стран или всё ещё прибиты(совковый вариант)?
А искать эти места ещё дольше,а значит всё время медленно ездить и бздеть от страха.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:35 Ответить
прикручены. это же не тайга какая то, это Крым - Украина. прикручены и добротно, приржавевшими болтами, к бетонным шпалам.
показать весь комментарий
24.02.2023 17:37 Ответить
Красиво!)
показать весь комментарий
24.02.2023 21:23 Ответить
 
 