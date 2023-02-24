Партизаны повредили железнодорожное полотно во временно оккупированном Крыму
Партизаны во временно оккупированном Крыму повредили железнодорожное полотно. Движение поездов на этом участке остановлено.
Об этом сообщает Центр национального сопротивления (ЦНС), передает Цензор.НЕТ.
Железную дорогу повредили в Бахчисарайском районе, в результате движение по пути прекращено. Оккупанты сначала замалчивали событие, а затем пытались объяснить повреждение якобы "прохождением тяжеловоза".
Однако фото с места происшествия свидетельствуют об очередном вранье оккупационной администрации.
але всі ми Божі діти, так що "один за всіх і всі за одного"
А по іншому можна було б гайки повідкручувать у декількох місцях. А ще була така накладка - накручувалась на рейку партизанами у часи другої світової. Троща ешелону гарантована, та ще й дешево і без шуму
Уважаемые партизаны,сообщу вам по секрету,что открутить рельсы от шпал
принесёт больший эффект и не так заметно.
Просто откручивайте ,а кацы пусть бегают ищут,где поезд с рельс сойти может.
А искать эти места ещё дольше,а значит всё время медленно ездить и бздеть от страха.