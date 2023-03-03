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Новини
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Майже половина окупованого Севастополя залишилася без світла

світло

Увечері 3 березня в тимчасово окупованому Севастополі майже половина міста раптово залишилася без електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

За словами заступника підконтрольного Росії голови Севастополя Євгена Горлова, у високовольтних електричних мережах ТОВ "Севастопольенерго" відбувся нібито стрибок напруги.

Читайте: В окупованому Севастополі було чути стрілянину з артилерії та стрілецької зброї

Як зазначається, фахівці проводять роботи з відновлення подачі електроенергії і з'ясовують причини надзвичайної події.

Автор: 

Севастополь (556) електроенергія (6247)


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Топ коментарі
+23
кацапы- шо с ****** ?
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03.03.2023 21:35
+23
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03.03.2023 21:39
+23
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03.03.2023 21:52
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Обрив енергохвоста?
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03.03.2023 21:35 Відповісти
це затмєниє! прарочєство!
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03.03.2023 21:53 Відповісти
Вангомети 500 років назад пророкували..
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03.03.2023 22:02 Відповісти
"Cкачок напряжения" - это хорошо..
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03.03.2023 22:23 Відповісти
в них може бути лише прорьів
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04.03.2023 07:33 Відповісти
кацапы- шо с ****** ?
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03.03.2023 21:35 Відповісти
Они хотели вернуть Украину в "каменный век", вот только сами с этого века ещё не вышли.
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03.03.2023 21:39 Відповісти
ничего не случилось, это был качественный прыжок напряжения согласно майских указов Путина, и последующий прорыв (изоляции)
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03.03.2023 21:36 Відповісти
Схоже на каміння з неба.
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03.03.2023 21:38 Відповісти
Тушітє свєт .
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03.03.2023 21:39 Відповісти
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03.03.2023 21:39 Відповісти
Ганьба
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03.03.2023 21:41 Відповісти
Ідуть вони курці в хвуй. Ще переживати, що світло там вирубилось.
Краще переживати - якого хера воно там досі є...
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03.03.2023 21:42 Відповісти
Це вам, суки, за Єнота, чекайте свинюки, прадалжєнієбудєт 😝😝😝😝😝😝😝😝😜🤪
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03.03.2023 21:42 Відповісти
Та не чіпайте вже хрюшек!!
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03.03.2023 22:03 Відповісти
кина не будет
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03.03.2023 21:44 Відповісти
"Та хоть камні с нєба" - і настав кам'яний вік
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03.03.2023 21:49 Відповісти
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03.03.2023 21:52 Відповісти
Вот, ібічєська сіла. Коли мама срать носила.
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04.03.2023 09:17 Відповісти
Ну что там, крысчане, отрицательное электрохарчування
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03.03.2023 22:16 Відповісти
То "свєрхзвук", то "скачьок напряженія"...
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03.03.2023 22:24 Відповісти
Хлопок напряжения произошёл.
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03.03.2023 22:56 Відповісти
ааааа.... шо такое?
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03.03.2023 23:12 Відповісти
для всіх крисчан замовляю пісню Deep Purple "Black night"
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03.03.2023 23:24 Відповісти
А що тут розслідувати причини стрибка?

І так зрозуміло - хто не скаче, той москаль!
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03.03.2023 23:34 Відповісти
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04.03.2023 01:15 Відповісти
Ахметка и в Крыму все разворовал?)
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04.03.2023 04:11 Відповісти
 
 