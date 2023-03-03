Майже половина окупованого Севастополя залишилася без світла

Увечері 3 березня в тимчасово окупованому Севастополі майже половина міста раптово залишилася без електроенергії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.

За словами заступника підконтрольного Росії голови Севастополя Євгена Горлова, у високовольтних електричних мережах ТОВ "Севастопольенерго" відбувся нібито стрибок напруги.

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Як зазначається, фахівці проводять роботи з відновлення подачі електроенергії і з'ясовують причини надзвичайної події.