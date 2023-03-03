Майже половина окупованого Севастополя залишилася без світла
Увечері 3 березня в тимчасово окупованому Севастополі майже половина міста раптово залишилася без електроенергії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Крим.Реалії.
За словами заступника підконтрольного Росії голови Севастополя Євгена Горлова, у високовольтних електричних мережах ТОВ "Севастопольенерго" відбувся нібито стрибок напруги.
Як зазначається, фахівці проводять роботи з відновлення подачі електроенергії і з'ясовують причини надзвичайної події.
Топ коментарі
+23 Kiev_Kiev_777
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+23 Топ Ган
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+23 Eugene Boyko #535329
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Краще переживати - якого хера воно там досі є...
І так зрозуміло - хто не скаче, той москаль!