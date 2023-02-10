В окупованому Севастополі було чути стрілянину з артилерії та стрілецької зброї

Вранці 10 лютого в центральній частині окупованого Севастополя було чутно звуки, схожі на артилерійські постріли.

Про це повідомляють "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

За словами кореспондента, звуки були схожі на гарматні постріли під час бойової підготовки російських артилеристів.

Також кореспондент повідомив, що за кілька годин, близько 13:55 у центральній частині Севастополя було чітко чути стрілянину чергами зі стрілецької автоматичної зброї, яка тривала кілька хвилин.

Крім того, за словами кореспондента, у небі над Севастополем сьогодні постійно літають військові літаки, судячи зі звуків - винищувачі чи штурмовики.

Дивіться: Активісти руху "Жовта Стрічка" розклеїли проукраїнські листівки в окупованому Криму. ФОТОрепортаж

Пояснень окупаційної "влади" щодо того, що відбувається, немає.

Напередодні, у четвер, 9 лютого у Севастополя також було чути стрілянину з артилерійських знарядь. Тоді голова окупаційної "адміністрації" Севастополя Михайло Развозжаєв пояснив ці звуки бойовою підготовкою російських військ.