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Новини Окуповані території - Крим і Донбас
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Крим (14078) окупація (6517) Севастополь (549) стрілянина (1757)

В окупованому Севастополі було чути стрілянину з артилерії та стрілецької зброї

крим,окупація

Вранці 10 лютого в центральній частині окупованого Севастополя було чутно звуки, схожі на артилерійські постріли.

Про це повідомляють "Крим.Реалії", інформує Цензор.НЕТ.

За словами кореспондента, звуки були схожі на гарматні постріли під час бойової підготовки російських артилеристів.

Також кореспондент повідомив, що за кілька годин, близько 13:55 у центральній частині Севастополя було чітко чути стрілянину чергами зі стрілецької автоматичної зброї, яка тривала кілька хвилин.

Крім того, за словами кореспондента, у небі над Севастополем сьогодні постійно літають військові літаки, судячи зі звуків - винищувачі чи штурмовики.

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Пояснень окупаційної "влади" щодо того, що відбувається, немає.

Напередодні, у четвер, 9 лютого у Севастополя також було чути стрілянину з артилерійських знарядь. Тоді голова окупаційної "адміністрації" Севастополя Михайло Развозжаєв пояснив ці звуки бойовою підготовкою російських військ.

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10.02.2023 14:40 Відповісти
Тренуються збивати ту-22 замість F-16.
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10.02.2023 14:43 Відповісти
https://tass.ru/politika/17019785?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop Захарова назвала закрытой для РФ тему возможности заключения мирного договора с Японией

"В эту ночь решили самураи,
Перейти границу у реки..."

Японія виробляє гарні катани, а Міцубіші компані ще й дещо інше
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10.02.2023 15:01 Відповісти
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10.02.2023 15:02 Відповісти
Та каждый день по ним надо запускать пару самолетиков по 500 баксов просто для выбивания БК и ресурса пушек или даже ракет. Самолетики типа VTOL, с обычными электромоторами от дронов, 4 вверх и 1 горизонтальный (как у мопеда сзади) или же с сервой для поворота винтов в горизонтальное положение после взлета с рук без катапульты, оба примерно одинаково стоят и характеристики схожие. На 150-170км дальности со слабым ветром без полезной нагрузки примерно столько и выйдет самолет по деньгам.

Аналогично душить Белгород, картофанов и Румынию на вшивость проверить, а то у них ПВО сонное какое-то.
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10.02.2023 15:06 Відповісти
То они так своих чмобиков пристреливали - ну чтоб не боялись звуков !
Я так свою овчарку дрессировал - холостыми .....
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10.02.2023 15:12 Відповісти
 
 