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У Байдена удалили раковую опухоль, - Белый дом

байден

Во время регулярного ежегодного осмотра в прошлом месяце президенту США Джо Байдену удалили раковую опухоль кожи из груди.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме врача Кевина О'Коннора, опубликованном на сайте Белого дома.

Как сообщает врач Байдена, после операции кожа президента хорошо зажила, а биопсия показала, что это был базальноклеточный рак. Он отметил, что дальнейшее лечение не требуется.

По словам врача, такие поражения не имеют тенденций к распространению или метастазам, как при некоторых более серьезных видах рака кожи.

"Место биопсии хорошо зажило, и президент продолжит дерматологический надзор в рамках своей текущей комплексной медицинской помощи", - написал О'Коннор.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область РФ

Байден Джо (2794) здоровье (1387) рак (114)


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Топ комментарии
+65
Здоровья пану Байдену! Хай не болеет, бо нам ще рашку вместе развалить нада
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04.03.2023 01:46
+42
Хорошій людині нема чого приховувати. А ×уйло навіть валізку з гівном засекретив.
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04.03.2023 01:52
+19
Вiн вас уродiв ще усiх переживе... I не чекайте
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04.03.2023 02:10
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Здоровья пану Байдену! Хай не болеет, бо нам ще рашку вместе развалить нада
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04.03.2023 01:46 Ответить
а ***** видалили мозок, але ніхто не повідомив. до мавзолею він вже готовий
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04.03.2023 08:26 Ответить
москалi напевне видихнули...Вдихайте заново суки...не час розслаблятися
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04.03.2023 01:51 Ответить
Вiн вас уродiв ще усiх переживе... I не чекайте
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04.03.2023 02:10 Ответить
Хорошій людині нема чого приховувати. А ×уйло навіть валізку з гівном засекретив.
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04.03.2023 01:52 Ответить
Не "*****", а "Кремль" Бо генетичний матеріал таких осіб уже давно збирається та зберігається спецслужбами противника І якщо зараз десь "спливе лайно" того, хто зараз у Москві на "троні", то виявиться, що там - не Путін, а "попка фальшива" Враховуючи менталітет московитів - привід загорлать: "Царя падменили!" і "поставить на вуха" Москву А в Кремлі цього бояться як вогню!
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04.03.2023 07:42 Ответить
в рижого пухлина в мозокі і нема сміливих врачиків в тому лайні ковирятися....
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04.03.2023 01:55 Ответить
ведана! - я звертався до вас?
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04.03.2023 04:28 Ответить
Це таке у рижого?
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04.03.2023 07:50 Ответить
байдер як Рузвельт - живе і творе світ
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04.03.2023 01:57 Ответить
Байден
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04.03.2023 02:00 Ответить
Да! Рузвельт натворив під сралінову дудку(((
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04.03.2023 06:14 Ответить
кого уже скребет на фанерный рейстаг, диму дамаге? и вам того же
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04.03.2023 02:23 Ответить
стільки ще горя попереду, не хочу навіть думати....
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04.03.2023 02:56 Ответить
діда ще висмораєтья на кацапячі могили, тіпа насморк...
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04.03.2023 03:05 Ответить
Базаліома це не страшно. По 100 років живуть з базаліомою, метастазів не дає.
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04.03.2023 03:24 Ответить
Здоровья Президенту Байдену. Года берут свое, но путлера надо пережить.
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04.03.2023 03:50 Ответить
пухлини така річ, може виникнути у кожної тварі і навіть в канадії...
всім виліковиватися....
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04.03.2023 04:42 Ответить
виліковyватися
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04.03.2023 04:58 Ответить
...мабудь Ладим Ладимирич з оптимізмом почав моргати очами: "Ведь могут же врачи!!!"
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04.03.2023 05:06 Ответить
Панові Байдену - скоршого одужання! Дідько з ними - з переконаннями: здоров'я - то головне!
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04.03.2023 05:16 Ответить
республіканці, після рижого?
загублена партія старих брехунів...
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04.03.2023 05:21 Ответить
Якого хрена про подібні операціїї пиззіти?
Коли президент недієздатний, в комі, чи медикамонтозному сні - навряд чи хтось *******.
Подібні заморочки відпрацьовані на 200%
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04.03.2023 05:43 Ответить
Щоб було видно, що американский лідер старший за куйла, але здоровіший і нічого не приховує.
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04.03.2023 07:27 Ответить
Американські виборці мають право знати все про президента.
Це не те що в нас
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04.03.2023 07:29 Ответить
Базаліому має значна частина людей похилого віку.
"Операція" - 5 хвилин і вдома три дні обробляти ранку йодом

Здоров'я пану Президенту!
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04.03.2023 08:00 Ответить
Певно Байдену видалили
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04.03.2023 07:28 Ответить
Здороья Вам, мистер Байден
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04.03.2023 08:36 Ответить
Коли вже видалять ракову пухлину з назвою расєя?
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04.03.2023 08:52 Ответить
не хворій, діду Джо, ти ще потрібен світу.
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04.03.2023 09:53 Ответить
Містер Президент, бажаємо Вам скорішого одужання, міцного здоров'я, дякуємо Вам за все те, що Ви робити!
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04.03.2023 10:58 Ответить
 
 