У Байдена удалили раковую опухоль, - Белый дом
Во время регулярного ежегодного осмотра в прошлом месяце президенту США Джо Байдену удалили раковую опухоль кожи из груди.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в письме врача Кевина О'Коннора, опубликованном на сайте Белого дома.
Как сообщает врач Байдена, после операции кожа президента хорошо зажила, а биопсия показала, что это был базальноклеточный рак. Он отметил, что дальнейшее лечение не требуется.
По словам врача, такие поражения не имеют тенденций к распространению или метастазам, как при некоторых более серьезных видах рака кожи.
"Место биопсии хорошо зажило, и президент продолжит дерматологический надзор в рамках своей текущей комплексной медицинской помощи", - написал О'Коннор.
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всім виліковиватися....
загублена партія старих брехунів...
Коли президент недієздатний, в комі, чи медикамонтозному сні - навряд чи хтось *******.
Подібні заморочки відпрацьовані на 200%
Це не те що в нас
"Операція" - 5 хвилин і вдома три дні обробляти ранку йодом
Здоров'я пану Президенту!