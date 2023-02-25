Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область РФ
Президенту США Джо Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область России.
Об этом сообщил губернатор региона страны-оккупанта Олег Мельниченко, сообщает Цензор.НЕТ.
По его словам, он приказал запретить Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области.
"Наш регион не приветствует на своей территории людей, которые позволяют себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей чуткостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у Байдена нет", - написал он в телеграмме.
Мельниченко заявил, что "шансы на поправку крайне невелики".
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 3 из 3
1 2 3
Павел Иващенко #550891
показать весь комментарий25.02.2023 20:09 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
AbOriginal_UA
показать весь комментарий25.02.2023 20:13 Ответить Мне нравится 1 Ссылка
Beloded Viktor
показать весь комментарий25.02.2023 20:40 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Андрей Ивашкевич
показать весь комментарий25.02.2023 21:36 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Markus #531371
показать весь комментарий26.02.2023 01:52 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Страница 3 из 3
1 2 3
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
.