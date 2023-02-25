РУС
Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область РФ

байден

Президенту США Джо Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область России.

Об этом сообщил губернатор региона страны-оккупанта Олег Мельниченко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, он приказал запретить Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области.

"Наш регион не приветствует на своей территории людей, которые позволяют себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей чуткостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у Байдена нет", - написал он в телеграмме.

Мельниченко заявил, что "шансы на поправку крайне невелики".

Байден Джо (2799) запрет (1709) россия (96910) США (27726)
+38
Досить того що там Обама у під'їздах наробив
25.02.2023 12:00 Ответить
+33
Так рвався і тут облом .
25.02.2023 12:00 Ответить
+32
Оце влип . Тільки но хотів там провести відпустку з дружиною .. Що я тепер скажу Джилл ..

.
25.02.2023 12:05 Ответить
"Пізденьці дуже чуйні люди"....про вашу чуйність ми вже дуже добре обізнані ... Буча , Маріуполь .... Падли ви невиліковні , от хто ви
25.02.2023 20:09 Ответить
Всегда мучил вопрос, как называть жителей Пензы: пензюки или пензианцы ?
25.02.2023 20:13 Ответить
Це тест на айкю для пензофюрера
25.02.2023 20:40 Ответить
А в яку ще палату дурки Байдено не можна заходити?
25.02.2023 21:36 Ответить
Самое интересное что правое рука не знает что делает левая. Год назад уже россия запретила вьезд для Президента США и его администраций . Лизоблюды уже забыли про это и стараются выслуживатся перед кремлем.
26.02.2023 01:52 Ответить
