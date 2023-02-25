Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область РФ

Президенту США Джо Байдену и его семье запретили въезд в Пензенскую область России.

Об этом сообщил губернатор региона страны-оккупанта Олег Мельниченко, сообщает Цензор.НЕТ.

По его словам, он приказал запретить Байдену и членам его семьи въезд на территорию Пензенской области.

"Наш регион не приветствует на своей территории людей, которые позволяют себе прямые оскорбления в адрес России и ее населения. Нам такие люди не нужны. Пензенцы всегда славились своей чуткостью к чужим бедам, добротой и честностью. Всех этих качеств у Байдена нет", - написал он в телеграмме.

Мельниченко заявил, что "шансы на поправку крайне невелики".

