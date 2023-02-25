Байдену та його родині заборонили в’їзд до Пензенської області РФ
Президенту США Джо Байдену та його родині заборонили в’їзд до Пензенської області Росії.
Про це повідомив губернатор регіону країни-окупанта Олег Мельниченко, повідомляє Цензор.НЕТ.
За його словами, він наказав заборонити Байдену та членам його сім'ї в'їзд на територію Пензенської області.
"Наш регіон не вітає на своїй території людей, які дозволяють собі прямі образи на адресу Росії та її населення. Нам такі люди не потрібні. Пензенці завжди славилися своєю чуйністю до чужих бід, добротою та чесністю. Усіх цих якостей у Байдена немає", - написав він у телеграмі.
Мельниченко заявив, що "шанси на виправлення вкрай невеликі".
