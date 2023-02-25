УКР
Байдену та його родині заборонили в’їзд до Пензенської області РФ

байден

Президенту США Джо Байдену та його родині заборонили в’їзд до Пензенської області Росії.

Про це повідомив губернатор регіону країни-окупанта Олег Мельниченко, повідомляє Цензор.НЕТ.

За його словами, він наказав заборонити Байдену та членам його сім'ї в'їзд на територію Пензенської області.

"Наш регіон не вітає на своїй території людей, які дозволяють собі прямі образи на адресу Росії та її населення. Нам такі люди не потрібні. Пензенці завжди славилися своєю чуйністю до чужих бід, добротою та чесністю. Усіх цих якостей у Байдена немає", - написав він у телеграмі.

Мельниченко заявив, що "шанси на виправлення вкрай невеликі".

+38
Досить того що там Обама у під'їздах наробив
25.02.2023 12:00 Відповісти
+33
Так рвався і тут облом .
25.02.2023 12:00 Відповісти
+32
Оце влип . Тільки но хотів там провести відпустку з дружиною .. Що я тепер скажу Джилл ..

.
25.02.2023 12:05 Відповісти
"Пізденьці дуже чуйні люди"....про вашу чуйність ми вже дуже добре обізнані ... Буча , Маріуполь .... Падли ви невиліковні , от хто ви
25.02.2023 20:09 Відповісти
Всегда мучил вопрос, как называть жителей Пензы: пензюки или пензианцы ?
25.02.2023 20:13 Відповісти
Це тест на айкю для пензофюрера
25.02.2023 20:40 Відповісти
А в яку ще палату дурки Байдено не можна заходити?
25.02.2023 21:36 Відповісти
Самое интересное что правое рука не знает что делает левая. Год назад уже россия запретила вьезд для Президента США и его администраций . Лизоблюды уже забыли про это и стараются выслуживатся перед кремлем.
26.02.2023 01:52 Відповісти
