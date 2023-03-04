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У Байдена видалили ракову пухлину, - Білий дім

байден

Під час регулярного щорічного огляду минулого місяця президенту США Джо Байдену видалили ракову пухлину шкіри з грудей.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у  листі лікаря Кевіна О'Коннора, опублікованому на сайті Білого дому.

Як повідомляє лікар Байдена, після операції шкіра президента добре зажила, а біопсія показала, що це був базальноклітинний рак. Він зазначив, що подальшого лікування не потрібно.

За словами лікаря, такі ураження не мають тенденцій до поширення або до метастаз, як при деяких серйозніших видах раку шкіри.

"Місце біопсії добре зажило, і президент продовжить дерматологічний нагляд у рамках своєї поточної комплексної медичної допомоги", - написав О'Коннор.

Також читайте: Байдену та його родині заборонили в’їзд до Пензенської області РФ

Автор: 

Байден Джо (2892) здоров’я (445) рак (82)


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Топ коментарі
+65
Здоровья пану Байдену! Хай не болеет, бо нам ще рашку вместе развалить нада
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04.03.2023 01:46
+42
Хорошій людині нема чого приховувати. А ×уйло навіть валізку з гівном засекретив.
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04.03.2023 01:52
+19
Вiн вас уродiв ще усiх переживе... I не чекайте
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04.03.2023 02:10
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Здоровья пану Байдену! Хай не болеет, бо нам ще рашку вместе развалить нада
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04.03.2023 01:46 Відповісти
а ***** видалили мозок, але ніхто не повідомив. до мавзолею він вже готовий
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04.03.2023 08:26 Відповісти
москалi напевне видихнули...Вдихайте заново суки...не час розслаблятися
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04.03.2023 01:51 Відповісти
Вiн вас уродiв ще усiх переживе... I не чекайте
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04.03.2023 02:10 Відповісти
Хорошій людині нема чого приховувати. А ×уйло навіть валізку з гівном засекретив.
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04.03.2023 01:52 Відповісти
Не "*****", а "Кремль" Бо генетичний матеріал таких осіб уже давно збирається та зберігається спецслужбами противника І якщо зараз десь "спливе лайно" того, хто зараз у Москві на "троні", то виявиться, що там - не Путін, а "попка фальшива" Враховуючи менталітет московитів - привід загорлать: "Царя падменили!" і "поставить на вуха" Москву А в Кремлі цього бояться як вогню!
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04.03.2023 07:42 Відповісти
в рижого пухлина в мозокі і нема сміливих врачиків в тому лайні ковирятися....
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04.03.2023 01:55 Відповісти
ведана! - я звертався до вас?
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04.03.2023 04:28 Відповісти
Це таке у рижого?
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04.03.2023 07:50 Відповісти
байдер як Рузвельт - живе і творе світ
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04.03.2023 01:57 Відповісти
Байден
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04.03.2023 02:00 Відповісти
Да! Рузвельт натворив під сралінову дудку(((
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04.03.2023 06:14 Відповісти
кого уже скребет на фанерный рейстаг, диму дамаге? и вам того же
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04.03.2023 02:23 Відповісти
стільки ще горя попереду, не хочу навіть думати....
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04.03.2023 02:56 Відповісти
діда ще висмораєтья на кацапячі могили, тіпа насморк...
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04.03.2023 03:05 Відповісти
Базаліома це не страшно. По 100 років живуть з базаліомою, метастазів не дає.
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04.03.2023 03:24 Відповісти
Здоровья Президенту Байдену. Года берут свое, но путлера надо пережить.
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04.03.2023 03:50 Відповісти
пухлини така річ, може виникнути у кожної тварі і навіть в канадії...
всім виліковиватися....
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04.03.2023 04:42 Відповісти
виліковyватися
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04.03.2023 04:58 Відповісти
...мабудь Ладим Ладимирич з оптимізмом почав моргати очами: "Ведь могут же врачи!!!"
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04.03.2023 05:06 Відповісти
Панові Байдену - скоршого одужання! Дідько з ними - з переконаннями: здоров'я - то головне!
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04.03.2023 05:16 Відповісти
республіканці, після рижого?
загублена партія старих брехунів...
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04.03.2023 05:21 Відповісти
Якого хрена про подібні операціїї пиззіти?
Коли президент недієздатний, в комі, чи медикамонтозному сні - навряд чи хтось *******.
Подібні заморочки відпрацьовані на 200%
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04.03.2023 05:43 Відповісти
Щоб було видно, що американский лідер старший за куйла, але здоровіший і нічого не приховує.
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04.03.2023 07:27 Відповісти
Американські виборці мають право знати все про президента.
Це не те що в нас
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04.03.2023 07:29 Відповісти
Базаліому має значна частина людей похилого віку.
"Операція" - 5 хвилин і вдома три дні обробляти ранку йодом

Здоров'я пану Президенту!
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04.03.2023 08:00 Відповісти
Певно Байдену видалили
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04.03.2023 07:28 Відповісти
Здороья Вам, мистер Байден
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04.03.2023 08:36 Відповісти
Коли вже видалять ракову пухлину з назвою расєя?
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04.03.2023 08:52 Відповісти
не хворій, діду Джо, ти ще потрібен світу.
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04.03.2023 09:53 Відповісти
Містер Президент, бажаємо Вам скорішого одужання, міцного здоров'я, дякуємо Вам за все те, що Ви робити!
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04.03.2023 10:58 Відповісти
 
 