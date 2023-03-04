В Мариуполе студентов заставили сдать кровь для оккупантов, - Андрющенко

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Студентов Приазовского университета во временно оккупированном Мариуполе заставили сдать кровь для нужд российских захватчиков.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, студенты были вынуждены сдать кровь, иначе их ожидали бы "негативные последствия".

Кроме того, в Мариуполе, а также в поселках Мангуш и Никольском проходили пропагандистские "уроки мужества", на которых учителя, сотрудничающие с вооруженными формированиями так называемой "ДНР", рассказывали подросткам о "героизме" захватчиков.

Андрющенко также отметил, что эти учителя работают без оплаты в течение двух месяцев с обещаниями выплаты заработной платы только в апреле. Он отметил, что это свидетельствует о том, что "институция пропаганды" под видом образования продолжает действовать непрерывно, используя даже несправедливое положение учителей.

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