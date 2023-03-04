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В Мариуполе студентов заставили сдать кровь для оккупантов, - Андрющенко

порт,маріуполь,окупація
Фото: AP

Студентов Приазовского университета во временно оккупированном Мариуполе заставили сдать кровь для нужд российских захватчиков.

Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.

Как отмечается, студенты были вынуждены сдать кровь, иначе их ожидали бы "негативные последствия".

Кроме того, в Мариуполе, а также в поселках Мангуш и Никольском проходили пропагандистские "уроки мужества", на которых учителя, сотрудничающие с вооруженными формированиями так называемой "ДНР", рассказывали подросткам о "героизме" захватчиков.

Андрющенко также отметил, что эти учителя работают без оплаты в течение двух месяцев с обещаниями выплаты заработной платы только в апреле. Он отметил, что это свидетельствует о том, что "институция пропаганды" под видом образования продолжает действовать непрерывно, используя даже несправедливое положение учителей.

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Мариуполь (5724) пропаганда (3692) студенты (672) кровь (62)


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Топ комментарии
+17
Хто хотів-той утік. А в кого не вийшло-той не повинен учитися в кацапському лайні. Все одно диплом ніхто не визнає. Так що це, скоріш, добровольці.
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04.03.2023 07:30
+16
Ті, кого могли змусити, давно виїхали. А це добровольці.
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04.03.2023 06:49
+12
Ось цікаво, рашисти розповідали що в Маріуполі всі будівлі зруйновані, жодної будівлі цілої немає, людей практично немає-а тут виявляється цілий рій студентів, який буде здавати кров для окупантів.
Як набридла ця брехня з усіх боків.
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04.03.2023 08:14
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Здати кров під примусом можна так щоб майбутнім реципієнтам погіршало. Достатньо порушити всі вимоги для здачі, наковтатись пігулок, нажертись солодкого або соленого і запити це алкоголем.
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04.03.2023 06:47 Ответить
Та все це не для вати.
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04.03.2023 06:49 Ответить
Кацапам, від такого "коктелю", може стати краще...
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04.03.2023 07:15 Ответить
Ті, кого могли змусити, давно виїхали. А це добровольці.
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04.03.2023 06:49 Ответить
Хлопець з прапором на площі, один чи інший вплав через море....Так, але Маріуполь не мав великих шансів
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04.03.2023 07:41 Ответить
в следующий раз заберут с занятий на сдачу почки.
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04.03.2023 06:49 Ответить
Двух...
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04.03.2023 06:53 Ответить
нет, вторую забирать не будут, потому что через месяц снова за кровью придут.
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04.03.2023 08:05 Ответить
В епанариуме всё предсказуемо, и всё это уже было.

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04.03.2023 06:52 Ответить
Пока парашная помойка не будет полностью уничтожена, она житья в мире никому не даст.
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04.03.2023 06:56 Ответить
Швидко вони іх охмурили -- рік окупаціі і вони вже студенти рашки .
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04.03.2023 07:00 Ответить
не всем удалось бежать из очередного Гулага. следующим шагом погонят на фронт а позади будут загранотряды.

Парнокопытные там временно взяли верх

Вот и результат.
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04.03.2023 07:14 Ответить
Хто хотів-той утік. А в кого не вийшло-той не повинен учитися в кацапському лайні. Все одно диплом ніхто не визнає. Так що це, скоріш, добровольці.
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04.03.2023 07:30 Ответить
не дуже вони напевно і противились цьому охмурьовані..
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04.03.2023 12:11 Ответить
А які студенти у Маріуполі? Там що, є навчальні заклади? І вони вчаться там, щоб отримати рашистський диплом?
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04.03.2023 08:08 Ответить
більше того, вони ще є громадянами рф
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04.03.2023 10:21 Ответить
Ось цікаво, рашисти розповідали що в Маріуполі всі будівлі зруйновані, жодної будівлі цілої немає, людей практично немає-а тут виявляється цілий рій студентів, який буде здавати кров для окупантів.
Як набридла ця брехня з усіх боків.
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04.03.2023 08:14 Ответить
Повели кров здавати як худобу !
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04.03.2023 08:30 Ответить
.....якось треба б було синхронізувати укрпропаганду чи висвітлення новин. А то заходиш на якийсь новинний ресурс в понеділок , а там :
- в Маріуполі все розрушене, людей практично не залишилось, трупи гниють на вулицях , немічні бабки гризуть останні сухарики і п'ють воду з калюжі, кацапи розвалюють ті нечисленні споруди що залишились і т.д. і т.п.

Заходиш в п'ятницю на цей же ресурс а тут:
- студенти Маріупольського університету здали кров для поранених окупантів.....
Після такого сюрреалізьму втрачаються останні крихти довіри до будь-яких новинних ресурсів.
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04.03.2023 08:48 Ответить
нам говорили что город РАЗРУШЕН в говно и тут БАЦ какие то студенты ))))) нам реально ПАРЯТ мозги , ....ть , какие нах..... студенты в городе гдн нет НИЧЕГО ???!!!((( завтра в Бахмуте тоже появятся СТУДЕНТЫ и тоже будут сдавать оккупантам кровь ??? ))))
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04.03.2023 10:35 Ответить
смотрю я не один путаюсь в СОМНЕНИЯХ !!!!)))) Александр ДВА РАЗА тоже так думает !!! мы с КАЦАПАМИ один хер !!! что те пис....т , что МЫ !!!(((((
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04.03.2023 10:37 Ответить
Скоро їх мобілізують на війну з Україною.
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04.03.2023 10:58 Ответить
тепер вони брати по крові?
писи: хто не згоден вмирати за свою землю-державу - всерівно вмре, тільки за чужу.., за орду..
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04.03.2023 12:08 Ответить
 
 