В Мариуполе студентов заставили сдать кровь для оккупантов, - Андрющенко
Студентов Приазовского университета во временно оккупированном Мариуполе заставили сдать кровь для нужд российских захватчиков.
Об этом сообщил в телеграм-канале советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко, передает Цензор.НЕТ.
Как отмечается, студенты были вынуждены сдать кровь, иначе их ожидали бы "негативные последствия".
Кроме того, в Мариуполе, а также в поселках Мангуш и Никольском проходили пропагандистские "уроки мужества", на которых учителя, сотрудничающие с вооруженными формированиями так называемой "ДНР", рассказывали подросткам о "героизме" захватчиков.
Андрющенко также отметил, что эти учителя работают без оплаты в течение двух месяцев с обещаниями выплаты заработной платы только в апреле. Он отметил, что это свидетельствует о том, что "институция пропаганды" под видом образования продолжает действовать непрерывно, используя даже несправедливое положение учителей.
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Парнокопытные там временно взяли верх
Вот и результат.
Як набридла ця брехня з усіх боків.
- в Маріуполі все розрушене, людей практично не залишилось, трупи гниють на вулицях , немічні бабки гризуть останні сухарики і п'ють воду з калюжі, кацапи розвалюють ті нечисленні споруди що залишились і т.д. і т.п.
Заходиш в п'ятницю на цей же ресурс а тут:
- студенти Маріупольського університету здали кров для поранених окупантів.....
Після такого сюрреалізьму втрачаються останні крихти довіри до будь-яких новинних ресурсів.
писи: хто не згоден вмирати за свою землю-державу - всерівно вмре, тільки за чужу.., за орду..