УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
13226 відвідувачів онлайн
Новини
2 505 25

У Маріуполі студентів змусили здати кров для окупантів, - Андрющенко

порт,маріуполь,окупація
Фото: AP

Студентів Приазовського університету у тимчасово окупованому Маріуполі примусили здати кров для потреб російських загарбників.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, студенти були змушені здати кров, інакше їх чекали б "негативні наслідки".

Крім того, в Маріуполі, а також у селищах Мангуші та Нікольському відбувалися пропагандистські "уроки мужності", на яких вчителі, які співпрацюють з збройними формуваннями так званої "ДНР", розповідали підліткам про "героїзм" загарбників.

Андрющенко також зазначив, що ці вчителі працюють без оплати упродовж двох місяців, з обіцянками виплати заробітної плати лише у квітні. Він наголосив на тому, що це свідчить про те, що "інституція пропаганди" під виглядом освіти продовжує діяти безперервно, використовуючи навіть несправедливе становище вчителів.

Також читайте: У Маріупольському районі Червоний Хрест забезпечує загарбників гуманітарною допомогою, зокрема технікою, - Андрющенко. ФОТО

Автор: 

Маріуполь (3243) пропаганда (2819) студенти (441) кров (64)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+17
Хто хотів-той утік. А в кого не вийшло-той не повинен учитися в кацапському лайні. Все одно диплом ніхто не визнає. Так що це, скоріш, добровольці.
показати весь коментар
04.03.2023 07:30
+16
Ті, кого могли змусити, давно виїхали. А це добровольці.
показати весь коментар
04.03.2023 06:49
+12
Ось цікаво, рашисти розповідали що в Маріуполі всі будівлі зруйновані, жодної будівлі цілої немає, людей практично немає-а тут виявляється цілий рій студентів, який буде здавати кров для окупантів.
Як набридла ця брехня з усіх боків.
показати весь коментар
04.03.2023 08:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Здати кров під примусом можна так щоб майбутнім реципієнтам погіршало. Достатньо порушити всі вимоги для здачі, наковтатись пігулок, нажертись солодкого або соленого і запити це алкоголем.
показати весь коментар
04.03.2023 06:47 Відповісти
Та все це не для вати.
показати весь коментар
04.03.2023 06:49 Відповісти
Кацапам, від такого "коктелю", може стати краще...
показати весь коментар
04.03.2023 07:15 Відповісти
Ті, кого могли змусити, давно виїхали. А це добровольці.
показати весь коментар
04.03.2023 06:49 Відповісти
Хлопець з прапором на площі, один чи інший вплав через море....Так, але Маріуполь не мав великих шансів
показати весь коментар
04.03.2023 07:41 Відповісти
в следующий раз заберут с занятий на сдачу почки.
показати весь коментар
04.03.2023 06:49 Відповісти
Двух...
показати весь коментар
04.03.2023 06:53 Відповісти
нет, вторую забирать не будут, потому что через месяц снова за кровью придут.
показати весь коментар
04.03.2023 08:05 Відповісти
В епанариуме всё предсказуемо, и всё это уже было.

показати весь коментар
04.03.2023 06:52 Відповісти
Пока парашная помойка не будет полностью уничтожена, она житья в мире никому не даст.
показати весь коментар
04.03.2023 06:56 Відповісти
Швидко вони іх охмурили -- рік окупаціі і вони вже студенти рашки .
показати весь коментар
04.03.2023 07:00 Відповісти
не всем удалось бежать из очередного Гулага. следующим шагом погонят на фронт а позади будут загранотряды.

Парнокопытные там временно взяли верх

Вот и результат.
показати весь коментар
04.03.2023 07:14 Відповісти
Хто хотів-той утік. А в кого не вийшло-той не повинен учитися в кацапському лайні. Все одно диплом ніхто не визнає. Так що це, скоріш, добровольці.
показати весь коментар
04.03.2023 07:30 Відповісти
не дуже вони напевно і противились цьому охмурьовані..
показати весь коментар
04.03.2023 12:11 Відповісти
А які студенти у Маріуполі? Там що, є навчальні заклади? І вони вчаться там, щоб отримати рашистський диплом?
показати весь коментар
04.03.2023 08:08 Відповісти
більше того, вони ще є громадянами рф
показати весь коментар
04.03.2023 10:21 Відповісти
Ось цікаво, рашисти розповідали що в Маріуполі всі будівлі зруйновані, жодної будівлі цілої немає, людей практично немає-а тут виявляється цілий рій студентів, який буде здавати кров для окупантів.
Як набридла ця брехня з усіх боків.
показати весь коментар
04.03.2023 08:14 Відповісти
Повели кров здавати як худобу !
показати весь коментар
04.03.2023 08:30 Відповісти
.....якось треба б було синхронізувати укрпропаганду чи висвітлення новин. А то заходиш на якийсь новинний ресурс в понеділок , а там :
- в Маріуполі все розрушене, людей практично не залишилось, трупи гниють на вулицях , немічні бабки гризуть останні сухарики і п'ють воду з калюжі, кацапи розвалюють ті нечисленні споруди що залишились і т.д. і т.п.

Заходиш в п'ятницю на цей же ресурс а тут:
- студенти Маріупольського університету здали кров для поранених окупантів.....
Після такого сюрреалізьму втрачаються останні крихти довіри до будь-яких новинних ресурсів.
показати весь коментар
04.03.2023 08:48 Відповісти
нам говорили что город РАЗРУШЕН в говно и тут БАЦ какие то студенты ))))) нам реально ПАРЯТ мозги , ....ть , какие нах..... студенты в городе гдн нет НИЧЕГО ???!!!((( завтра в Бахмуте тоже появятся СТУДЕНТЫ и тоже будут сдавать оккупантам кровь ??? ))))
показати весь коментар
04.03.2023 10:35 Відповісти
смотрю я не один путаюсь в СОМНЕНИЯХ !!!!)))) Александр ДВА РАЗА тоже так думает !!! мы с КАЦАПАМИ один хер !!! что те пис....т , что МЫ !!!(((((
показати весь коментар
04.03.2023 10:37 Відповісти
Скоро їх мобілізують на війну з Україною.
показати весь коментар
04.03.2023 10:58 Відповісти
тепер вони брати по крові?
писи: хто не згоден вмирати за свою землю-державу - всерівно вмре, тільки за чужу.., за орду..
показати весь коментар
04.03.2023 12:08 Відповісти
 
 