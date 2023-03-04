У Маріуполі студентів змусили здати кров для окупантів, - Андрющенко

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Студентів Приазовського університету у тимчасово окупованому Маріуполі примусили здати кров для потреб російських загарбників.

Про це повідомив у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, студенти були змушені здати кров, інакше їх чекали б "негативні наслідки".

Крім того, в Маріуполі, а також у селищах Мангуші та Нікольському відбувалися пропагандистські "уроки мужності", на яких вчителі, які співпрацюють з збройними формуваннями так званої "ДНР", розповідали підліткам про "героїзм" загарбників.

Андрющенко також зазначив, що ці вчителі працюють без оплати упродовж двох місяців, з обіцянками виплати заробітної плати лише у квітні. Він наголосив на тому, що це свідчить про те, що "інституція пропаганди" під виглядом освіти продовжує діяти безперервно, використовуючи навіть несправедливе становище вчителів.

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