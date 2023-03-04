У Маріуполі студентів змусили здати кров для окупантів, - Андрющенко
Студентів Приазовського університету у тимчасово окупованому Маріуполі примусили здати кров для потреб російських загарбників.
Про це повідомив у телеграм-каналі радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, студенти були змушені здати кров, інакше їх чекали б "негативні наслідки".
Крім того, в Маріуполі, а також у селищах Мангуші та Нікольському відбувалися пропагандистські "уроки мужності", на яких вчителі, які співпрацюють з збройними формуваннями так званої "ДНР", розповідали підліткам про "героїзм" загарбників.
Андрющенко також зазначив, що ці вчителі працюють без оплати упродовж двох місяців, з обіцянками виплати заробітної плати лише у квітні. Він наголосив на тому, що це свідчить про те, що "інституція пропаганди" під виглядом освіти продовжує діяти безперервно, використовуючи навіть несправедливе становище вчителів.
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Парнокопытные там временно взяли верх
Вот и результат.
Як набридла ця брехня з усіх боків.
- в Маріуполі все розрушене, людей практично не залишилось, трупи гниють на вулицях , немічні бабки гризуть останні сухарики і п'ють воду з калюжі, кацапи розвалюють ті нечисленні споруди що залишились і т.д. і т.п.
Заходиш в п'ятницю на цей же ресурс а тут:
- студенти Маріупольського університету здали кров для поранених окупантів.....
Після такого сюрреалізьму втрачаються останні крихти довіри до будь-яких новинних ресурсів.
писи: хто не згоден вмирати за свою землю-державу - всерівно вмре, тільки за чужу.., за орду..