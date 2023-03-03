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У Маріупольському районі Червоний Хрест забезпечує загарбників гуманітарною допомогою, зокрема технікою, - Андрющенко. ФОТО

Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечує окупантів в тимчасово окупованому смт Мангуш Маріупольського району гуманітарною допомогою, зокрема комп’ютерною та оргтехнікою для потреб окупаційної адміністрації.

Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.

"Червоний Хрест пробиває чергове дно в окупованому Маріупольському районі. Вчора ця організація доставила в Мангуш "гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні. 

За словами Андрющенка, у гумдопомозі комп'ютерна та оргтехніка для відділу у справах дітей, який сприяє депортації та викраденню дітей України окупантами, УТСЗН  та центр соціального обслуговування, що займаються примусовою паспортизацією.

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"Може, місія ЧК вже перестане ховатись та одразу везе дрони та планшети на передову окупантам? Або почне забезпечувати поліцейські катівні в Маріуполі та районі?" - написав Андрющенко.

У Маріупольському районі Червоний Хрест забезпечує загарбників гуманітарною допомогою, зокрема технікою, - Андрющенко 01
У Маріупольському районі Червоний Хрест забезпечує загарбників гуманітарною допомогою, зокрема технікою, - Андрющенко 02
У Маріупольському районі Червоний Хрест забезпечує загарбників гуманітарною допомогою, зокрема технікою, - Андрющенко 03

Автор: 

Маріуполь (3243) окупація (6740) Червоний Хрест (403) Андрющенко Петро (697)


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Топ коментарі
+35
тільки на наших полонених їм плювати !
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03.03.2023 11:33
+25
красный крест - очередные дороговалютные шлюхи, какибезразницы, если всё оплачено
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03.03.2023 11:35
+24
Ота ******** организация кормит сепаров ещё с 2014го года.
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03.03.2023 11:35
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ЧХ ще з 14 року пер сепарам гуманітарку щоб вони там не охляли
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03.03.2023 11:33 Відповісти
Блін, я раніше думала, що це просто організація-імпотент..а ні..помилялась..цих падл можна спокійно на одній шибенниці з мокшами вішати..
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03.03.2023 11:44 Відповісти
тільки на наших полонених їм плювати !
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03.03.2023 11:33 Відповісти
скоро красный крест перечеркнутый будет напоминать свастику Германии
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03.03.2023 11:50 Відповісти
красный крест - очередные дороговалютные шлюхи, какибезразницы, если всё оплачено
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03.03.2023 11:35 Відповісти
Десь зникло лайно, що лізло на форум з відбілюванням краснага кріста...
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03.03.2023 11:41 Відповісти
Ота ******** организация кормит сепаров ещё с 2014го года.
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03.03.2023 11:35 Відповісти
Ця організація має чорну історію ще з часів свого заснування1863. І стояла на службі кривавих терористичних угрупувань, що прикривались соціялістичною ідеологією.
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03.03.2023 11:36 Відповісти
Чергова абсолютно непотрібна,та відверто шкідлива контора.
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03.03.2023 11:37 Відповісти
кто бы сомневался.
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03.03.2023 11:37 Відповісти
Геть з України!
Червоний Хрест визнати як такий, що діє поза правового поля України!
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03.03.2023 11:39 Відповісти
Організація - спонсор й посібник тероризму
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03.03.2023 11:46 Відповісти
українці в ізоляції сидять з 2014 до них Червоний Хрест дійти досі не може .
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03.03.2023 11:43 Відповісти
Москалику, а кому ті компи підуть? Простим українцям, які залишилися в окупації без світла і інтернету чи кацапській окупаційній адміністрації?
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03.03.2023 11:44 Відповісти
Один идиот может задать вопрос на который десять умных не ответят, а тут целых три!
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03.03.2023 11:45 Відповісти
Ты идиот или притворяешься? Какая помощь им нужна, компьютеры? Может им продукты питания нужны, а не оргтехника?
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03.03.2023 11:52 Відповісти
нажаль хаймарси туди не достають.... "червоний хрест" - фашистська підстилка.
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03.03.2023 11:45 Відповісти
Елдак,соїм досвідом ділишся?Та нам не цікаво,як ти,колобарант, своє дупло розширівав під кацапські х@уї 🤣🤣🤣
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03.03.2023 12:33 Відповісти
Ну а для чего еще создавались ети организации такие как КК, ОБСЕ, ПАСЕ и ООН. Только чтобы обслуживать террористические режимы. Давайте дальше жертвуйте им деньги.
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03.03.2023 11:53 Відповісти
З Вікіпедії: Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ, англ. International Committee of the Red Cross ICRC) -приватна гуманітарна установа, яка була заснована Анрі Дюнаном в 1863 році в Женеві, Швейцарія.
Міжнародна спільнота надала комітету унікальні повноваження, які базуються на міжнародному гуманітарному праві Женевських конвенцій, для захисту жертв міжнародних і внутрішніх збройних конфліктів.
Міжнародний комітет Червоного Хреста - частина Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця разом з Міжнародною Федерацією і 186 національними товариствами. Це найстаріша і найшанованіша організація в межах Руху.
Комітет тричі ставав лауреатом Нобелівської премії миру - у 1917, 1944 і в 1963 році. У 1917 р. - «За діяльність із поліпшення становища військовополонених», у 1944 р. - за діяльність в роки війни, яка повернула значення основоположним принципам солідарності людства, ототожнивши життєві інтереси народів і потребу в примиренні, та в соті роковини свого існування у 1963 році. На цих благородних вчинках, мабуть, й закінчується його славетна історія, далі вони скоріш за все стали звичайними запроданцями за 30 срібників...
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03.03.2023 11:55 Відповісти
ЯКА РЕАКЦІЯ ВЛАДИ???????????
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03.03.2023 12:02 Відповісти
Продает гуманитарку,много на складах пропадает,что не успели реализировать
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03.03.2023 12:04 Відповісти
Той ''хрест'' із міжнародної пора перейменувати в ''кацапський хрест''!
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03.03.2023 12:31 Відповісти
Що цікаво, у Київ чи Харків червоний хрест компи не привозив...
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03.03.2023 12:48 Відповісти
Пора вже зрозуміти-практично всі міжнародні організації корумповані росією.
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03.03.2023 13:43 Відповісти
Що ця організація п"дари вже давно не секрет
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03.03.2023 15:36 Відповісти
червоний хрест треба оголосити спонсором тероризму
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03.03.2023 18:57 Відповісти
Та вони з 14 року це ро *****.І всім на то було по...й.
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03.03.2023 21:28 Відповісти
 
 