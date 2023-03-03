У Маріупольському районі Червоний Хрест забезпечує загарбників гуманітарною допомогою, зокрема технікою, - Андрющенко. ФОТО
Міжнародний Комітет Червоного Хреста забезпечує окупантів в тимчасово окупованому смт Мангуш Маріупольського району гуманітарною допомогою, зокрема комп’ютерною та оргтехнікою для потреб окупаційної адміністрації.
Про це повідомив радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко, інформує Цензор.НЕТ.
"Червоний Хрест пробиває чергове дно в окупованому Маріупольському районі. Вчора ця організація доставила в Мангуш "гуманітарну допомогу", - йдеться в повідомленні.
За словами Андрющенка, у гумдопомозі комп'ютерна та оргтехніка для відділу у справах дітей, який сприяє депортації та викраденню дітей України окупантами, УТСЗН та центр соціального обслуговування, що займаються примусовою паспортизацією.
"Може, місія ЧК вже перестане ховатись та одразу везе дрони та планшети на передову окупантам? Або почне забезпечувати поліцейські катівні в Маріуполі та районі?" - написав Андрющенко.
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Міжнародний комітет Червоного Хреста - частина Міжнародного Руху Червоного Хреста і Червоного Півмісяця разом з Міжнародною Федерацією і 186 національними товариствами. Це найстаріша і найшанованіша організація в межах Руху.
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