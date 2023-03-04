В Киеве объявили штормовое предупреждение из-за сильного ветра
В Киеве в субботу, 4 марта, ожидается ухудшение погодных условий. Синоптики объявили штормовое предупреждение.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на КГВА.
В Укргидрометцентре предупредили о порывах ветра 15-18 метров в секунду (первый уровень опасности желтый).
Специалисты призывают придерживаться основных рекомендаций:
- все окна домов плотно закрыть, убрать с балконов и лоджий предметы, которые могут выпасть наружу;
- на улице держаться подальше от рекламных щитов, линий электропередачи, деревьев;
- в случае сильного ветра укрыться в ближайшем помещении или природном укрытии;
- избегать пребывания вблизи крупных деревьев, особенно тополей, а также не парковать рядом с ними автотранспорт.
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