У Києві оголосили штормове попередження через сильний вітер
У Києві в суботу, 4 березня, очікується погіршення погодних умов. Синоптики оголосили штормове попередження.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на КМВА.
В Укргідрометцентрі попередили про пориви вітру 15-18 метрів на секунду (перший рівень небезпечності, жовтий).
Фахівці закликають дотримуватись основних рекомендацій:
- усі вікна будинків щільно закрити, прибрати з балконів і лоджій предмети, які можуть випасти назовні;
- на вулиці триматися подалі від рекламних щитів, ліній електропередачі, дерев;
- у разі сильного вітру сховатися у найближчому приміщенні або природному укритті;
- уникати перебування поблизу великих дерев, особливо тополь, а також не паркувати поруч із ними автотранспорт.
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