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Новости
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Байден собирает команду и готовится к старту предвыборной кампании, - Reuters

байден

Президент США Джо Байден собирает команду союзников и готовится к старту предвыборной кампании, которая может начаться в апреле.

Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.

Сейчас команда Байдена пытается привлечь ключевых представителей демократов. Национальный комитет демократов (DNC) проведет "национальный совет консультантов". В ее состав войдут политики, которые имеют амбиции по поводу высших должностей, но остались "на обочине" после того, как демократы сохранили большинство на промежуточных выборах в 2022 году.

Новый консультативный совет будет использоваться для демонстрации единства партии, поездок по стране в рамках предвыборной кампании и телеинтервью от имени партии и кандидата.

По данным агентства, работа над привлечением известных спикеров, вступающих в предвыборную гонку, свидетельствует о том, что Байден близок к официальному объявлению о повторном выдвижении на пост президента. Ожидается, что это может произойти в апреле, хотя дата может сместиться.

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Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, является самым старшим президентом США.

Байден Джо (2794) выборы (24756) США (27061)


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Топ комментарии
+11
Як сказала розумна людина (Антон Мухарський) нам повезло з Президентом ... Америки.
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04.03.2023 09:43
+4
Щоправда, забивати баки народу він і не припиняв.
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04.03.2023 09:47
+3
Тільки рік минув як він став президентом
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04.03.2023 09:30
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Тільки рік минув як він став президентом
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04.03.2023 09:30 Ответить
Попередні вибори були в листопаді 2020 р., а інавгурація - в січні 2021 р.
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04.03.2023 09:42 Ответить
Два роки. І вже знову готуються до виборів.
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04.03.2023 12:08 Ответить
Продивилася юніорський чемпіонат по фігурному катанні в Канаді. Приємно було,що українська пара використала пісню ВВ Весна. Трохи не по темі але усе що стосується України на міжнародному рівні усе в тему.
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04.03.2023 09:34 Ответить
Як сказала розумна людина (Антон Мухарський) нам повезло з Президентом ... Америки.
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04.03.2023 09:43 Ответить
Вважаєте, що хтось міг би більше зробити для України на ці посаді!?!!?
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04.03.2023 10:51 Ответить
А чому ні? Байден багато зробив для України? Атакамси зась, 31 абрамс через рік, F16 бог зна коли, ленд-ліз взагалі не починався.
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04.03.2023 10:58 Ответить
Пілотів на ф16 тренують з березня минулого року екіпажі Абрамсів з початку грудня, тисяч одиниць військової техніки включаючи улюблені підорососійськими недовійськами Хімарі, Патріоти, мільярди доларів, безпрецедентна допомога надана в такі строки! Але це не значить що допомога інших Шановних союзників менш цінна, особливо таких як Британія Німеччина чи Франція! Вклад кожного Союзника важливий для перемоги Незалежної України проти здихаючої опущеної рашки! І доречі якщо знаєте претендента на цю посаду хто може для України зробити більше!
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04.03.2023 11:12 Ответить
Наш гівнюк почав кошмарити опозицію і продовжив забивати баки народу зразу після виборів.
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04.03.2023 09:45 Ответить
Щоправда, забивати баки народу він і не припиняв.
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04.03.2023 09:47 Ответить
Да уж. Я и не сомневался. Только демократам это может выйти боком. Вот будет цирк если его противником снова станет Трамп.
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04.03.2023 10:01 Ответить
А нам погую. Головне щоб допомагати Нам . кого виберуть це справа іх
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04.03.2023 10:15 Ответить
Трамп після інциденту з капітолієм іприязним відношенням до лишньохромосомих та їх ***** собі закрив політичну кар'єру на завжди, так обісратися ще потрібно вміти, ще й опозорив республіканців як до нього ніхто цього не робив
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04.03.2023 10:55 Ответить
діду може пора на відпочинок ?
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04.03.2023 10:13 Ответить
Молоді обличчя чекаєте, а ля Макрон?
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04.03.2023 10:20 Ответить
такого як Джонсон .
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04.03.2023 10:57 Ответить
Їх не доречно порівнювати. Байден на своєму місці. Невідомо як наступник Байдена зможе консолідувати союзників (і не зовсім союзників і вести за собою.
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04.03.2023 11:48 Ответить
Пора тільки опущеному діду бункерному з-за лишньохромосомого запоребрику!
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04.03.2023 11:14 Ответить
Дід не дід, а коні застоялися. Всі ждуть наступу і якщо до осені не буде дуже переконливих результатів то схилятимуть до переговорів. Вже тепер проривається така риторика.
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04.03.2023 10:24 Ответить
Ну так в США через рік вибори, вони хочуть закінчити війну до них, бо війна на вибори підірве шанси на перемогу Байдена. Це зрозуміло. Але щоб закінчити війну на користь України, потрібна уся зброя. І не через роки, а зараз. М,яч на їхньому полі
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04.03.2023 11:36 Ответить
https://www.newsmax.com/newsfront/poll-biden-old/2023/03/02/id/1110756/?fbclid=IwAR16Z0viflyWHZ30bQ_7VarXNrmDEnDvZefDr77NEC_7pWp-hG4HZbkFiuU

Yahoo/YouGov Poll: 68 Percent Say Biden Too Old to Run Again
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04.03.2023 10:45 Ответить
"Too old to rock'n'roll, too young to die" Між іншим, у відео йдеться про те, як зняли з ефіру канал NewsMax зокрема за те, що він висвітлював тему байденового синочка та його ноутбука. На тому відео професор Дершовіц назвав таку цензуру "very unamerican".
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04.03.2023 13:32 Ответить
Я в курсі. Про синоню - нові факти щодо зв'язків з чайною. Тут теж скандал з чайнівським втручанням на користь байстрюка під час виборів. Одна ж шайка ліваків. "Веселіше" з кожним новим днем.
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04.03.2023 18:44 Ответить
 
 