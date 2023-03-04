Байден собирает команду и готовится к старту предвыборной кампании, - Reuters
Президент США Джо Байден собирает команду союзников и готовится к старту предвыборной кампании, которая может начаться в апреле.
Об этом сообщает Reuters, передает Цензор.НЕТ.
Сейчас команда Байдена пытается привлечь ключевых представителей демократов. Национальный комитет демократов (DNC) проведет "национальный совет консультантов". В ее состав войдут политики, которые имеют амбиции по поводу высших должностей, но остались "на обочине" после того, как демократы сохранили большинство на промежуточных выборах в 2022 году.
Новый консультативный совет будет использоваться для демонстрации единства партии, поездок по стране в рамках предвыборной кампании и телеинтервью от имени партии и кандидата.
По данным агентства, работа над привлечением известных спикеров, вступающих в предвыборную гонку, свидетельствует о том, что Байден близок к официальному объявлению о повторном выдвижении на пост президента. Ожидается, что это может произойти в апреле, хотя дата может сместиться.
Байден, которому в ноябре исполнится 81 год, является самым старшим президентом США.
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Yahoo/YouGov Poll: 68 Percent Say Biden Too Old to Run Again