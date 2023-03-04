Байден збирає команду та готується до старту передвиборчої кампанії, - Reuters

Президент США Джо Байден збирає команду союзників та готується до старту своєї передвиборчої кампанії, яка може розпочатись у квітні.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зараз команда Байдена намагається залучити ключових представників демократів. Національний комітет демократів (DNC) проведе "національну раду консультантів". До її складу увійдуть політики, які мають амбіції щодо вищих посад, але залишилися "на узбіччі" після того, як демократи зберегли більшість на проміжних виборах у 2022 році.

Нова консультативна рада використовуватиметься для демонстрації єдності партії, поїздок країною у межах передвиборчої кампанії та телеінтерв'ю від імені партії і кандидата.

За даними агентства, робота над залученням відомих спікерів, які вступають у передвиборчі перегони, свідчить про те, що Байден близький до офіційного оголошення про повторне висунення на посаду президента. Очікується, що це може відбутись у квітні, хоча дата може зміститися.

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Байден, якому в листопаді виповниться 81 рік, є найстаршим президентом США.