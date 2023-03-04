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Новини
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Байден збирає команду та готується до старту передвиборчої кампанії, - Reuters

байден

Президент США Джо Байден збирає команду союзників та готується до старту своєї передвиборчої кампанії, яка може розпочатись у квітні.

Про це повідомляє Reuters, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, зараз команда Байдена намагається залучити ключових представників демократів. Національний комітет демократів (DNC) проведе "національну раду консультантів". До її складу увійдуть політики, які мають амбіції щодо вищих посад, але залишилися "на узбіччі" після того, як демократи зберегли більшість на проміжних виборах у 2022 році.

Нова консультативна рада використовуватиметься для демонстрації єдності партії, поїздок країною у межах передвиборчої кампанії та телеінтерв'ю від імені партії і кандидата.

За даними агентства, робота над залученням відомих спікерів, які вступають у передвиборчі перегони, свідчить про те, що Байден близький до офіційного оголошення про повторне висунення на посаду президента. Очікується, що це може відбутись у квітні, хоча дата може зміститися.

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Байден, якому в листопаді виповниться 81 рік, є найстаршим президентом США.

Автор: 

Байден Джо (2892) вибори (6717) США (23310)


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Топ коментарі
+11
Як сказала розумна людина (Антон Мухарський) нам повезло з Президентом ... Америки.
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04.03.2023 09:43
+4
Щоправда, забивати баки народу він і не припиняв.
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04.03.2023 09:47
+3
Тільки рік минув як він став президентом
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04.03.2023 09:30
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Тільки рік минув як він став президентом
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04.03.2023 09:30 Відповісти
Попередні вибори були в листопаді 2020 р., а інавгурація - в січні 2021 р.
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04.03.2023 09:42 Відповісти
Два роки. І вже знову готуються до виборів.
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04.03.2023 12:08 Відповісти
Продивилася юніорський чемпіонат по фігурному катанні в Канаді. Приємно було,що українська пара використала пісню ВВ Весна. Трохи не по темі але усе що стосується України на міжнародному рівні усе в тему.
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04.03.2023 09:34 Відповісти
Як сказала розумна людина (Антон Мухарський) нам повезло з Президентом ... Америки.
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04.03.2023 09:43 Відповісти
Вважаєте, що хтось міг би більше зробити для України на ці посаді!?!!?
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04.03.2023 10:51 Відповісти
А чому ні? Байден багато зробив для України? Атакамси зась, 31 абрамс через рік, F16 бог зна коли, ленд-ліз взагалі не починався.
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04.03.2023 10:58 Відповісти
Пілотів на ф16 тренують з березня минулого року екіпажі Абрамсів з початку грудня, тисяч одиниць військової техніки включаючи улюблені підорососійськими недовійськами Хімарі, Патріоти, мільярди доларів, безпрецедентна допомога надана в такі строки! Але це не значить що допомога інших Шановних союзників менш цінна, особливо таких як Британія Німеччина чи Франція! Вклад кожного Союзника важливий для перемоги Незалежної України проти здихаючої опущеної рашки! І доречі якщо знаєте претендента на цю посаду хто може для України зробити більше!
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04.03.2023 11:12 Відповісти
Наш гівнюк почав кошмарити опозицію і продовжив забивати баки народу зразу після виборів.
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04.03.2023 09:45 Відповісти
Щоправда, забивати баки народу він і не припиняв.
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04.03.2023 09:47 Відповісти
Да уж. Я и не сомневался. Только демократам это может выйти боком. Вот будет цирк если его противником снова станет Трамп.
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04.03.2023 10:01 Відповісти
А нам погую. Головне щоб допомагати Нам . кого виберуть це справа іх
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04.03.2023 10:15 Відповісти
Трамп після інциденту з капітолієм іприязним відношенням до лишньохромосомих та їх ***** собі закрив політичну кар'єру на завжди, так обісратися ще потрібно вміти, ще й опозорив республіканців як до нього ніхто цього не робив
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04.03.2023 10:55 Відповісти
діду може пора на відпочинок ?
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04.03.2023 10:13 Відповісти
Молоді обличчя чекаєте, а ля Макрон?
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04.03.2023 10:20 Відповісти
такого як Джонсон .
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04.03.2023 10:57 Відповісти
Їх не доречно порівнювати. Байден на своєму місці. Невідомо як наступник Байдена зможе консолідувати союзників (і не зовсім союзників і вести за собою.
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04.03.2023 11:48 Відповісти
Пора тільки опущеному діду бункерному з-за лишньохромосомого запоребрику!
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04.03.2023 11:14 Відповісти
Дід не дід, а коні застоялися. Всі ждуть наступу і якщо до осені не буде дуже переконливих результатів то схилятимуть до переговорів. Вже тепер проривається така риторика.
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04.03.2023 10:24 Відповісти
Ну так в США через рік вибори, вони хочуть закінчити війну до них, бо війна на вибори підірве шанси на перемогу Байдена. Це зрозуміло. Але щоб закінчити війну на користь України, потрібна уся зброя. І не через роки, а зараз. М,яч на їхньому полі
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04.03.2023 11:36 Відповісти
https://www.newsmax.com/newsfront/poll-biden-old/2023/03/02/id/1110756/?fbclid=IwAR16Z0viflyWHZ30bQ_7VarXNrmDEnDvZefDr77NEC_7pWp-hG4HZbkFiuU

Yahoo/YouGov Poll: 68 Percent Say Biden Too Old to Run Again
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04.03.2023 10:45 Відповісти
"Too old to rock'n'roll, too young to die" Між іншим, у відео йдеться про те, як зняли з ефіру канал NewsMax зокрема за те, що він висвітлював тему байденового синочка та його ноутбука. На тому відео професор Дершовіц назвав таку цензуру "very unamerican".
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04.03.2023 13:32 Відповісти
Я в курсі. Про синоню - нові факти щодо зв'язків з чайною. Тут теж скандал з чайнівським втручанням на користь байстрюка під час виборів. Одна ж шайка ліваків. "Веселіше" з кожним новим днем.
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04.03.2023 18:44 Відповісти
 
 