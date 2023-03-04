Россия не намерена искренне договариваться о мире с Украиной, - разведка Канады

Действия России прямо отрицают ее заявления о якобы открытости к мирным переговорам с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении разведывательного управления Вооруженных сил Канады в твиттере.

"Россия регулярно утверждает, что она открыта к переговорам о прекращении войны в Украине. Согласно нашему анализу, Россия и дальше демонстрирует преданность своим максималистским военным целям, что противоречит провозглашенной ею открытости к урегулированию конфликта путем переговоров", - заявили в канадской разведке.

По мнению ее представителей, ярким примером этого является настаивание России на сохранении четырех временно оккупированных регионов Украины в составе РФ как предпосылки для мирного соглашения.

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"Россия знает, что ее условия неприемлемы для Украины, что свидетельствует о нежелании России искренне договариваться о мирном соглашении", - отметили в Вооруженных силах Канады.