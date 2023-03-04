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Новости
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Россия не намерена искренне договариваться о мире с Украиной, - разведка Канады

канада

Действия России прямо отрицают ее заявления о якобы открытости к мирным переговорам с Украиной.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении разведывательного управления Вооруженных сил Канады в твиттере.

"Россия регулярно утверждает, что она открыта к переговорам о прекращении войны в Украине. Согласно нашему анализу, Россия и дальше демонстрирует преданность своим максималистским военным целям, что противоречит провозглашенной ею открытости к урегулированию конфликта путем переговоров", - заявили в канадской разведке.

По мнению ее представителей, ярким примером этого является настаивание России на сохранении четырех временно оккупированных регионов Украины в составе РФ как предпосылки для мирного соглашения.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Китай может повлиять на Россию для прекращения войны в Украине, - МИД Канады

"Россия знает, что ее условия неприемлемы для Украины, что свидетельствует о нежелании России искренне договариваться о мирном соглашении", - отметили в Вооруженных силах Канады.

Канада (2099) разведка (4191) россия (96057) переговоры с Россией (1128)


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Топ комментарии
+16
Яка же щирість. Вони мусять відповісти за злочини, смерті, руйнування.
Навіть якби вони вивели свої війська, вибачились і підписали мир, цього НЕ ДОСТАТНЬО
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04.03.2023 09:45
+10
А як взагалі можна домовлятися з ідіотами, які несуть ТАКУ дичину:

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04.03.2023 10:12
+8
Та то тю..ми й самі це знаємо..без будь яких розвідок (вибач, Канадо), москалям повірити - себе не поважати..
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04.03.2023 09:44
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Та то тю..ми й самі це знаємо..без будь яких розвідок (вибач, Канадо), москалям повірити - себе не поважати..
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04.03.2023 09:44 Ответить
Чиї там ще розвідки не відзвітували про відкриття Америки?
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04.03.2023 09:45 Ответить
Яка же щирість. Вони мусять відповісти за злочини, смерті, руйнування.
Навіть якби вони вивели свої війська, вибачились і підписали мир, цього НЕ ДОСТАТНЬО
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04.03.2023 09:45 Ответить
Оті вибачення якось до сраки (вибачте). Повернути дітей, полонених, вивести війська за кордони 1915 року, повні репарації й довічне утримання скалічених й родичів загиблих..
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04.03.2023 10:13 Ответить
от це ж новина ...та вишо
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04.03.2023 09:48 Ответить
А если бы рашисты хотели договориться о *мире* вы им поверили бы? У нас уже были договоры о мире и что? Опять сунули бы пальцы в розетку надеясь что в следующий раз все будет по другому? Все ети *мирные договоры* заключаются чтобы приспать бдительность противника и напасть неожиданно. Потому что когда овца видит нож она брыкается.
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04.03.2023 09:48 Ответить
Да ты что, спасибо что сказал, а то мы за 9 лет этого не поняли
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04.03.2023 09:49 Ответить
Від москальні чути тільки наглючу брехню і погрози всьому цивілізованому світові , отож про якусь щирість від кремлівського
терориста чекати не приходиться !😡
іх потрібно безжалісно знищувати , як непотріб , сміття
на планеті Земля 😠
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04.03.2023 09:55 Ответить
Захопили наші територіі шоб договорятися за мир -- нічого собі замутки .
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04.03.2023 09:56 Ответить
Конфлікт у ваших головах,, канадійці, а у нас війна і ворог повинен бути знищений, а єрефія розвалена, ***** повішеним.
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04.03.2023 10:04 Ответить
Ці чотири окуповані райони вже є і далі будуть сектором утилізації москалів.Зброя далекобійна вже надходить,українці вже пристрілялися,так шо,казли,"налєтай падєшєвєла ,чєрназьом заждался")))
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04.03.2023 10:08 Ответить
Видавати бажане за дісне - наша типова українська риса.

Можна пруфи, де надходить, де пристрілялися? Чи ви побачили новини за пару прильотів по Маріуполю з невідомою нам ефективністю, і побігли на цензор дезінформувати людей .
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04.03.2023 12:52 Ответить
Так я бачив новини .
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04.03.2023 13:03 Ответить
Поки тут Єрмак вони чекають тільки капиітуляціі України.
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04.03.2023 10:10 Ответить
Це що й Канада вже вас зрадила? Нещодавно говорили спасибі Канаді. Ось ви перевертні.
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04.03.2023 10:22 Ответить
А як взагалі можна домовлятися з ідіотами, які несуть ТАКУ дичину:

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04.03.2023 10:12 Ответить
..только полный разгром шайки с болот мацковии.. Расформирование банд мацковии,Военный Трибунал всем лаптемозглым.И внешнее управление кремлевией...
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04.03.2023 10:18 Ответить
Только чем сделать полный разгром западная помощь сьежает на тормозах, оружия не дает или они думают что украинцы бессмертные
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04.03.2023 10:39 Ответить
Не хочет? А граждане Латвии и Эстонии хотят повторить литовский сбор средств на радары для Украины. Это где-то ещё 10 радаров к литовским 14. Сегодня первый прибывший в Вильнюс купленный радар открывается для обозрения населением. На неделю. После этого он передаётся на обучение украинской армии.
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04.03.2023 10:20 Ответить
А що москалі взагалі щиро роблять?Лиш бухають та б'ються між собою.
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04.03.2023 11:23 Ответить
нічого не розуміють ті канадські розвідники... "вони тут не живуть".(с)
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04.03.2023 11:49 Ответить
Їх треба тільки військово примушувати до миру, інакше рашисти фашисти не розуміють.
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04.03.2023 14:56 Ответить
 
 