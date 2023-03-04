Россия не намерена искренне договариваться о мире с Украиной, - разведка Канады
Действия России прямо отрицают ее заявления о якобы открытости к мирным переговорам с Украиной.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении разведывательного управления Вооруженных сил Канады в твиттере.
"Россия регулярно утверждает, что она открыта к переговорам о прекращении войны в Украине. Согласно нашему анализу, Россия и дальше демонстрирует преданность своим максималистским военным целям, что противоречит провозглашенной ею открытости к урегулированию конфликта путем переговоров", - заявили в канадской разведке.
По мнению ее представителей, ярким примером этого является настаивание России на сохранении четырех временно оккупированных регионов Украины в составе РФ как предпосылки для мирного соглашения.
"Россия знает, что ее условия неприемлемы для Украины, что свидетельствует о нежелании России искренне договариваться о мирном соглашении", - отметили в Вооруженных силах Канады.
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Навіть якби вони вивели свої війська, вибачились і підписали мир, цього НЕ ДОСТАТНЬО
терориста чекати не приходиться !😡
іх потрібно безжалісно знищувати , як непотріб , сміття
на планеті Земля 😠
Можна пруфи, де надходить, де пристрілялися? Чи ви побачили новини за пару прильотів по Маріуполю з невідомою нам ефективністю, і побігли на цензор дезінформувати людей .