Подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба" в Белгородской области атаковал БПЛА, - росСМИ

В Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба". Инцидент произошел 3 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

По информации местных пабликов, событие произошло 3 марта. По версии россиян, беспилотник, оборудованный самодельной взрывчаткой, якобы врезался в пустой резервуар для нефтепродуктов вместимостью 3 тысячи тонн в поселке Разумное где-то в 7 утра.

"Эвакуированы 4 человека, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как утверждают в Telegram-канале Baza, БПЛА якобы "прилетел со стороны Украины".

"В результате в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр", – добавили в посте.

Официальные лица эту информацию пока никак не прокомментировали.

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