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Подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба" в Белгородской области атаковал БПЛА, - росСМИ

дружба,нафтопровід

В Белгородской области беспилотник атаковал подстанцию нефтепровода "Транснефть-Дружба". Инцидент произошел 3 марта.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на РосСМИ.

По информации местных пабликов, событие произошло 3 марта. По версии россиян, беспилотник, оборудованный самодельной взрывчаткой, якобы врезался в пустой резервуар для нефтепродуктов вместимостью 3 тысячи тонн в поселке Разумное где-то в 7 утра.

"Эвакуированы 4 человека, никто не пострадал", - говорится в сообщении.

Как утверждают в Telegram-канале Baza, БПЛА якобы "прилетел со стороны Украины".

"В результате в резервуаре образовалась дыра площадью 1 квадратный метр", – добавили в посте.

Официальные лица эту информацию пока никак не прокомментировали.

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беспилотник (3730) атака (398) нефтепровод (110) Белгород (457)


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Топ комментарии
+27
Юрию Витальевичу - респект! Один из немногих экс-чиновников такого ранга на передовой. Это дорого стоит.
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04.03.2023 10:55
+21
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04.03.2023 10:48
+17
бєзпелотнік з рязанскім сахаром прилєтєл в пустой бєлгородский рєзєрвуар.... тут не вуха фсб торчать, тут щей копита смердять......
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04.03.2023 10:48
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Шо то було? Мабуть НЛО.
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04.03.2023 10:44 Ответить
То Курская народная республика напала на Белгородскую народную.
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04.03.2023 10:54 Ответить
Інформації малувато.
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04.03.2023 10:46 Ответить
бєзпелотнік з рязанскім сахаром прилєтєл в пустой бєлгородский рєзєрвуар.... тут не вуха фсб торчать, тут щей копита смердять......
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04.03.2023 10:48 Ответить
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04.03.2023 10:48 Ответить
Юрию Витальевичу - респект! Один из немногих экс-чиновников такого ранга на передовой. Это дорого стоит.
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04.03.2023 10:55 Ответить
ты гоша, лизун зачётный! язык наверное с 2019 не моешь?!фарт боишься смыть!
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04.03.2023 11:51 Ответить
Кто про что , а ипанько гоша про лизанье. Ты наверное нижний и спец по этой части? Жена доминирует?
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04.03.2023 11:52 Ответить
Зелю в окопи!!!
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04.03.2023 10:57 Ответить
нехера він там здався ?! його тільки на гілляку
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04.03.2023 11:20 Ответить
Щира подяка і повага Юрію Луценку за його мужність , щирість та любов
до Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.03.2023 12:01 Ответить
Це такий товстий натяк Орбану і Ко? То най москалики відразу собі в голову стріляють, а то все в ногу та в ногу...
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04.03.2023 10:55 Ответить
орбан вже обісрався ?
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04.03.2023 10:58 Ответить
Жери, Орбане - не обляпайся.
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04.03.2023 10:59 Ответить
Може зразу ***,,,нуть по Уренгою так саме влучно по порожньому резервуару!
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04.03.2023 11:07 Ответить
Місцеві кажуть що бачили поряд дисиптіконів!
Мальчік-федя врятував трьох дивчаток, їжака і гусінь, загнавши їх штахетиною до лісу...
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04.03.2023 11:11 Ответить
Не понимаю, что не поделила Брянская народная республика с Белгородской народной республикой и из за чего начали воевать друг с другом.
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04.03.2023 11:22 Ответить
Унітази не поділили...))...
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04.03.2023 11:39 Ответить
Назву
БНР і БНР
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04.03.2023 11:44 Ответить
Та ви шо.Горє то какоє
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04.03.2023 11:45 Ответить
 
 