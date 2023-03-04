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Новини
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Підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба" у Бєлгородській області атакував БПЛА, - росЗМІ

дружба,нафтопровід

У Бєлгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба". Інцидент трапився 3 березня.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.

За інформацією місцевих пабліків, подія відбулася 3 березня. За версією росіян, безпілотник, обладнаний саморобною вибухівкою, нібито врізався у порожній резервуар для нафтопродуктів місткістю 3 тисячі тонн у селищі Розумне десь о 7-й ранку.

"Евакуйовано 4 людей, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.

Як запевняють у Telegram-каналі Baza, БПЛА нібито "прилетів з боку України".

"В результаті в резервуарі утворилася діра площею 1 квадратний метр", - додали в пості.

Офіційні особи цю нформацію поки що ніяк не прокоментували.

Також дивіться: Дрон-камікадзе атакує російський літак А-50У ВКС РФ на авіабазі Мачулищі. ВIДЕО

Автор: 

безпілотник (4296) атака (363) нафтопровід (366) Бєлгород (512)


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Топ коментарі
+27
Юрию Витальевичу - респект! Один из немногих экс-чиновников такого ранга на передовой. Это дорого стоит.
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04.03.2023 10:55
+21
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04.03.2023 10:48
+17
бєзпелотнік з рязанскім сахаром прилєтєл в пустой бєлгородский рєзєрвуар.... тут не вуха фсб торчать, тут щей копита смердять......
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04.03.2023 10:48
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Шо то було? Мабуть НЛО.
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04.03.2023 10:44 Відповісти
То Курская народная республика напала на Белгородскую народную.
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04.03.2023 10:54 Відповісти
Інформації малувато.
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04.03.2023 10:46 Відповісти
бєзпелотнік з рязанскім сахаром прилєтєл в пустой бєлгородский рєзєрвуар.... тут не вуха фсб торчать, тут щей копита смердять......
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04.03.2023 10:48 Відповісти
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04.03.2023 10:48 Відповісти
Юрию Витальевичу - респект! Один из немногих экс-чиновников такого ранга на передовой. Это дорого стоит.
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04.03.2023 10:55 Відповісти
ты гоша, лизун зачётный! язык наверное с 2019 не моешь?!фарт боишься смыть!
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04.03.2023 11:51 Відповісти
Кто про что , а ипанько гоша про лизанье. Ты наверное нижний и спец по этой части? Жена доминирует?
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04.03.2023 11:52 Відповісти
Зелю в окопи!!!
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04.03.2023 10:57 Відповісти
нехера він там здався ?! його тільки на гілляку
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04.03.2023 11:20 Відповісти
Щира подяка і повага Юрію Луценку за його мужність , щирість та любов
до Украіни 👍🏼👍🏼👍🏼🙏🏼🙏🏼🙏🏼❤️
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04.03.2023 12:01 Відповісти
Це такий товстий натяк Орбану і Ко? То най москалики відразу собі в голову стріляють, а то все в ногу та в ногу...
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04.03.2023 10:55 Відповісти
орбан вже обісрався ?
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04.03.2023 10:58 Відповісти
Жери, Орбане - не обляпайся.
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04.03.2023 10:59 Відповісти
Може зразу ***,,,нуть по Уренгою так саме влучно по порожньому резервуару!
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04.03.2023 11:07 Відповісти
Місцеві кажуть що бачили поряд дисиптіконів!
Мальчік-федя врятував трьох дивчаток, їжака і гусінь, загнавши їх штахетиною до лісу...
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04.03.2023 11:11 Відповісти
Не понимаю, что не поделила Брянская народная республика с Белгородской народной республикой и из за чего начали воевать друг с другом.
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04.03.2023 11:22 Відповісти
Унітази не поділили...))...
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04.03.2023 11:39 Відповісти
Назву
БНР і БНР
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04.03.2023 11:44 Відповісти
Та ви шо.Горє то какоє
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04.03.2023 11:45 Відповісти
 
 