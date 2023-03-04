Підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба" у Бєлгородській області атакував БПЛА, - росЗМІ
У Бєлгородській області безпілотник атакував підстанцію нафтопроводу "Транснефть-Дружба". Інцидент трапився 3 березня.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на росЗМІ.
За інформацією місцевих пабліків, подія відбулася 3 березня. За версією росіян, безпілотник, обладнаний саморобною вибухівкою, нібито врізався у порожній резервуар для нафтопродуктів місткістю 3 тисячі тонн у селищі Розумне десь о 7-й ранку.
"Евакуйовано 4 людей, ніхто не постраждав", - йдеться в повідомленні.
Як запевняють у Telegram-каналі Baza, БПЛА нібито "прилетів з боку України".
"В результаті в резервуарі утворилася діра площею 1 квадратний метр", - додали в пості.
Офіційні особи цю нформацію поки що ніяк не прокоментували.
Топ коментарі
+27 Leshek
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+21 Прощай немытая раССея
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+17 Артм Воронцов
показати весь коментар04.03.2023 10:48 Посилання
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